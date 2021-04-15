Гонконгский бизнесмен Генри Ли, или иначе Ли Хусян, родился в Шанхае. Воспользовавшись возможностями, которые ему предоставили реформы, он заработал свой первый капитал. Он заявил, что не пожалеет усилий для демократизации Китая. Получил кредит в размере 5,1 млн юаней, которые направил на организацию антикитайского хаоса в Гонконге.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Располагая достаточными средствами, делегация гонконгской оппозиции смогла напрямую встретиться с высокопоставленными должностными лицами крупной западной страны. Генри Ли даже помог некой западной державе придумать против Китая наиболее болезненные санкции.

2 апреля этого года Генри Ли был приговорен к 11 годам тюремного заключения за финансирование преступной деятельности, угрожающей национальной безопасности, сообщает телеканал CCTV на своей страничке в социальной сети Sina Weibo. Тема беспорядков в Гонконге еще свежа в памяти китайцев, а их всестороннее подавление, включая борьбу с коллаборационизмом, вызвало горячую поддержку среди обитателей китайской сети.

«Я надеялся, что его приговорят к смертной казни», — заявил Ше Цай Юй Цзин. Его поддержал пользователь «Ангелочек», отметив, что китайское законодательство до сих пор чрезмерно мягко в подобного рода вопросах.

Комната для смертельных инъекций

«Всего одиннадцать лет за предательство своей страны? Не кажется ли вам, что это чрезмерно легкое наказание?» — возмутилась «Тихая ночная кошка».

«Ссуда в 5 миллионов от государственного банка для финансирования протестов, организуемых за рубежом… У нас что, банки тупые? Всегда все знали, что он финансируется американцами. В итоге пара чертей использовали наше национальное достояние для финансирования хаоса», — заявил hello537.

Другой комментатор поддержал вышесказанное, добавив, что, когда он идет получать кредит, его проверяют, как только могут, чтобы, не дай бог, деньги не пошли не в те руки. А тут без проблем выдали предателю кругленькую сумму. «Вероятно, руководство банка было куплено», — предположил LSCRsMAMA.

«Национальная безопасность под угрозой… Дали 11 лет! У нас национальная безопасность примерно находится на одном уровне с безопасностью птичьих гнёзд? Да любой студент колледжа может такое гнездо разграбить», — возмутился Юэн Кака.

Кто-то заметил, что за такие преступления, которые совершил Ли, и смертной казни мало, поэтому необходимо, по их словам, вернуть средневековые пытки, которые применялись к совершившим особо тяжкие преступления.

Очень многие пользователи были возмущены. Но не тем, что был осужден Ли, а тем, что пока был осужден только лишь один Ли. Неравнодушные граждане перечислили имена и некоторых других китайских бизнесменов, которые были замечены в коллективе американских послов.

«Многие наши нувориши обладают очень низкими моральными принципами. Правду говорят, «не обманешь, не продашь». Когда уже доберетесь до некоего застройщика по фамилии Пань? Его семья часто встречается с бывшим послом «Красивой страны» [по-китайски США и «Красивая страна» звучат одинаково], а его слабоумный сын оскорбляет память китайских героев. Его задница явно нечиста, проверьте его тоже!» — возопил «Хунхогай, кофе любящий».

Протесты в Гонконге

Некто отметил, что поразительным образом люди, рожденные в Шанхае и в Китае, который дал им богатство и власть, зачем-то начинают работать против тех, кому они всем обязаны. «Что случилось с нашей страной?» — задается вопросом «Маленький черный таец», отмечая, что земля таких людей, как Ли, носить не должна.

Некоторые комментаторы заметили, что Ли не является финальным организатором беспорядков в Гонконге из числа представителей элиты, а всего лишь мелкая пешка, за которой стоят неназванные и более серьезные люди.

«Компрадоры не жалеют сил в надежде положить Китай у ног мирового империализма, как пса шелудивого, дабы кости выпрашивал с барского стола. И чтобы они могли передавать свою власть по наследству, сохранив у себя огромное богатство. Пролетарии всех стран, соединяйтесь», — призвал «Дрянной бандит».