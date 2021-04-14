Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении полномочным представителем республики при президенте России Умарпаши Ханалиева. По словам руководителя региона, главной задачей нового полпреда будет работа по привлечению инвестиций. При этом сам Умарпаши Ханалиев выходец из силовых структур, он много лет работал в Федеральной службе безопасности, имеет звание генерал-майора. По имеющейся информации, именно при непосредственном участии Ханалиева были разработаны и проведены специальные антитеррористические мероприятия на Северном Кавказе, в результате которых были ликвидированы многие руководители и активные участники военизированных бандформирований в Чечне. По итогам работы на Северном Кавказе Умарпаши Ханалиев был представлен к званию Героя России. Теперь генерал-майор получил новое назначение, связанное с гражданской службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Так ли уж влиятельны полпреды регионов в Москве?

Функции большинства представительств в Москве во многом протокольные, связанные с обеспечением взаимодействия субъектов с органами власти. Сами представительства нужны для упрощения контакта руководящих органов, которые сосредоточены в Москве, с регионами. Опыт показывает, что задачи, связанные с привлечением инвестиций, культурным, научным обменом выполняются в большинстве случаев номинально. На общем фоне своей активностью выделяется работа представительства многонациональных республик. Так, полпредства Башкирии и Татарии активны в информационном пространстве, имеют собственные сайты, ведут социальные сети. Постоянное представительство Чеченской Республики копирует стиль позиционирования Рамзана Кадырова — и по стилистике текстов, и по визуальному оформлению, и по ведению сетей. Также выделяется активностью представительство Республики Крым, которое ведет активную деятельность по поддержанию имиджа региона, участвует в мероприятиях, конференциях, комментариях в СМИ о жизни в Крыму, взаимоотношениях с Украиной. Тем не менее эксперты невысоко оценивают информационную активность полномочных представителей регионов в Москве.

Мвд.рф Полиция

Как отмечает генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России», политолог Ольга Чернокоз, институт полпредов регионов появился при президенте Борисе Ельцине.