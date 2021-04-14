Силовики идут в полпреды
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении полномочным представителем республики при президенте России Умарпаши Ханалиева. По словам руководителя региона, главной задачей нового полпреда будет работа по привлечению инвестиций. При этом сам Умарпаши Ханалиев выходец из силовых структур, он много лет работал в Федеральной службе безопасности, имеет звание генерал-майора. По имеющейся информации, именно при непосредственном участии Ханалиева были разработаны и проведены специальные антитеррористические мероприятия на Северном Кавказе, в результате которых были ликвидированы многие руководители и активные участники военизированных бандформирований в Чечне. По итогам работы на Северном Кавказе Умарпаши Ханалиев был представлен к званию Героя России. Теперь генерал-майор получил новое назначение, связанное с гражданской службой.
Так ли уж влиятельны полпреды регионов в Москве?
Функции большинства представительств в Москве во многом протокольные, связанные с обеспечением взаимодействия субъектов с органами власти. Сами представительства нужны для упрощения контакта руководящих органов, которые сосредоточены в Москве, с регионами. Опыт показывает, что задачи, связанные с привлечением инвестиций, культурным, научным обменом выполняются в большинстве случаев номинально. На общем фоне своей активностью выделяется работа представительства многонациональных республик. Так, полпредства Башкирии и Татарии активны в информационном пространстве, имеют собственные сайты, ведут социальные сети. Постоянное представительство Чеченской Республики копирует стиль позиционирования Рамзана Кадырова — и по стилистике текстов, и по визуальному оформлению, и по ведению сетей. Также выделяется активностью представительство Республики Крым, которое ведет активную деятельность по поддержанию имиджа региона, участвует в мероприятиях, конференциях, комментариях в СМИ о жизни в Крыму, взаимоотношениях с Украиной. Тем не менее эксперты невысоко оценивают информационную активность полномочных представителей регионов в Москве.
Как отмечает генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России», политолог Ольга Чернокоз, институт полпредов регионов появился при президенте Борисе Ельцине.
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что фигура полномочного представителя субъекта Российской Федерации при президенте России обладает весом скорее не в политическом, а в личностном плане.
Как полагает эксперт по коммуникациям Алена Август, «должность постоянного представителя региона при президенте на самом деле может быть по своей функциональности очень разной — от номинального представителя, которого никто не помнит и не знает, до очень активной фигуры, которая всячески продвигает свой регион, организовывая разного рода мероприятия, привлекая туда медиа, партнеров».
Тенденция сегодняшнего дня
Умарпаши Ханалиев — уже третий полномочный представитель Башкирии при президенте России за последние три года, но первый выходец из силовых структур. Предыдущие полпреды были связаны с бизнесом или с системой управления внутриполитическими процессами. Эксперты полагают, что назначение «силовика» на эту должность — результат общей тенденции, складывающейся в современной российской политике.
Руководитель аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый отмечает, что «назначение на данную должность выходца из силовых органов является вполне симптоматичным».
По мнению Алены Август, назначение представителя силовых органов на эту должность связано с личностью главы республики — Радием Хабировым:
Назначения генерал-майора Ханалиева — это очевидное усиление силовиков перед выборами, уверена Ольга Чернокоз.
На карьерный путь Умарпаши Ханалиева обращает внимание и Олег Иванов.
Очевидно, что новый полномочный представитель Башкирии при президенте — человек с опытом, который сможет решить многие вопросы, имеющие отношение к внутренней и кадровой политике. Это серьёзное усиление позиций Радия Хабирова в центре. Но пока остаются открытыми два вопроса: сможет ли Ханалиев справиться с привлечением в республику инвестиций и станет ли «башкирский кейс» примером для других регионов?