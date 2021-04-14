В общем-то, иллюзия понятности и скучнейшего однообразия современных нам обстоятельств жизни свою положительную роль сыграла: не каждый успел извести свою внутреннюю энергию на попытки осознать происходящее и предугадать будущее. Которое на ближайшие два десятилетия гарантирует нас от воцарения выходца из чернобыльской зоны Малороссии (даром что уроженца Подмосковья) и ему подобных. А именно: Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться в президенты еще на два срока, и побить рекорд новейших времён, нравится это кому или нет. Тем более что новых лидеров за прошедшие 22 года страна так и не вырастила; или не догадывается о том, как когда-то не подозревала о существовании нынешнего руководителя страны. Слишком трудоёмок и опасен, судя по всему, процесс формирования окружения конкретного лица, особенно — при неоднократно и полностью выбитой элите. К которой во времена «доисторического материализма» было принято относить тех, кто принимает на себя первый удар врага Отечества либо иной угрозы. Что и даёт ему и его отпрыскам положенные права и возможности: честь в обмен на жизнь.

Сергей Иванов. В смутное время. 1908

4 Жак-Луи Давид. Клятва Горациев. 1784

Как известно, 1 июля 2020 года в России было проведено народное голосование по поводу поправок к Конституции России, так как сама она, принятая через несколько месяцев после известного «парламентского кризиса» 1993 года, в поправках, безусловно, нуждалась. Всего с 16 марта по 1 июня прошлого года в опросе ИА REGNUM приняло участие 184 352 человека, абсолютное большинство — 96,5% из которых — жители России. Результаты опроса весьма однозначны и показательны.

Генеральное распределение ответов на вопрос: «Какой блок поправок Вам наименее по душе?»

Лидерами своеобразного антирейтинга предпочтений респондентов, согласно генерального распределения ответов на вопрос «Какой блок поправок Вам наименее по душе?» стал блок из трёх поправок (варианты №6−8), касающихся государственного строительства, похожих на переустройство системы управления государством в интересах соблюдения баланса интересов сформировавшихся элитных групп.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Элитное сборище

Каждый участник опроса мог выбрать 3 варианта ответа. На первом месте по непопулярности — обнуление президентских сроков действующего президента, то есть — «возможность для Путина избираться в 2024 году». Данная поправка стала безусловным лидером антирейтинга с 21,7% голосов участников опроса. На втором месте стоит некое «закрепление роли (какого-то) Госсовета» (15,1%). На третьем — «усиление роли Госдумы и Совета Федерации» (14,3%).

Больше всех вариант про «возможность для Путина избираться в 2024 году» не нравится молодёжи самого активного возраста — от 18 до 30 лет (27,5%), да и прочим — тоже, в том числе и 17,1% принявших участие в опросе пенсионеров. У прочих возрастных групп антирейтинг «обнуления» зашкаливает за 20%. Всё сказанное верно даже для работников госструктур и бюджетников.

Генеральное распределение ответов на вопрос: «Какой блок поправок Вам наиболее по душе?», %

На вопрос «Какой блок поправок Вам наиболее по душе?», каждый участник опроса мог выбрать 3 варианта ответа.

Наиболее популярными (с долей более 20%) явились варианты ответа, демонстрирующие стремление респондентов к социальной справедливости. Так, первое место в рейтинге предпочтений занял вариант №1 «Закрепление мер соцподдержки» с максимальной долей в 24,5%. Данный вариант в чистом виде отражает не вполне удовлетворительное материальное положение населения. Данный вариант наиболее популярен среди наименее обеспеченных участников опроса (26,1%) и среди более состоятельных, включая респондентов с очень высоким доходом. А вот среди лиц с просто высоким доходом «Закрепление мер соцподдержки» находится тоже на важном, но только лишь втором месте (на первом — вариант № 5).

Дарья Антонова ИА REGNUM Социальная поддержка

Второе место уверенно занял вариант № 5 «Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям» с долей в 22,7%. Данный вариант символизирует, со слов инициатора конституционных новаций, стремление высшего руководства страны к «национализации элит», без которой гибель нашего государства является вопросом лишь времени, причём, похоже — самого ближайшего. В глазах же «электората» данный пункт выражает ещё и стремление к равенству, в лозунге Великой Французской Революции «Свобода, Равенство, Братство!» занимавшему второе место, чего, как показывает история прошедших веков и потрясений, оказалось недостаточно. И требование равенства выходит на первое место — как странообразующее понятие, как долгожданная и так пока не обретенная национальная идея.

Лучше всех тот революционный лозунг, судя по максимальному количеству голосов (23,4%), отданных за данный вариант, помнят пенсионеры, для которых равенство даже несколько важнее мер соцподдержки (там их доля мнений составляет 23,1%). В чём с пенсионерами солидарны участники опроса с очень высоким доходом (22,8%), для которых соцподдержка также важна и находится на втором месте (21,1%).

Чаяния электората находят свое отражение в позиции партий политического спектра весьма по-разному, иногда — весьма парадоксальным образом. Так, на фоне мечтаний большинства респондентов о нормальной социальной поддержке (1 место в рейтинге предпочтений) и хотя бы — условном равенстве с чиновниками (2 место), «Партия Власти» ставит во главу своих приоритетов «Верховенство российского права над международным» (20,9%), а затем уже следуют соцподдержка (19,7%) и «равенство» (17%). У остальных парламентских партий соцподдержка стоит на 1 месте, а «равенство» — на том же втором, причём в обоих случаях со значениями выше 20%. На третьем месте у «единороссов» стоит «Возможность для Путина избираться в 2024 году» (15,9%, то есть — пресловутое «обнуление сроков»). Что для сторонников прочих парламентских партий вообще никакой не приоритет, и находится вообще на 6-м месте: у КПРФ с 3,1%, у ЛДПР — с 5,1%, у «СР» — с 4,9%.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830

Но, тем не менее, вариант с обнулением прошёл фильтры, как референдума, так и последующих. Пусть и на грани фола: возможности «обнуления» бывают, как известно, очень разными, вплоть до силового. Ведь известно, что последняя российская династия Романовых воцарилась с окончанием «Смутного времени», ставшего следствием попытки внедрения принципов европейского парламентаризма, чуждых в то время нашей земле и людям. Чему не помогла даже иностранная поддержка: от финансовой до силовой.

Подписание упомянутого закона президентом вызвало раздраженную реакцию Западных СМИ, власть предержащих и части общественности. Что сути явления не меняет, при том что отношение к самой монархии весьма неоднозначно. Что наглядно продемонстрировали результаты опроса ИА REGNUM о судьбах российской монархии, проведенного летом 2019 года (более 35 тыс. респондентов).

Распределение ответов на вопрос: «Что такое монархия для России?», %

Прежде всего, следует отметить: анализ однонаправленных ответов на вопрос «Что такое монархия для России?» показал, что значительное большинство (62%) наших респондентов эту идею отвергает, причём более половины (52,5%) — категорически. На этом анализ опроса можно было бы прекратить, только вот почти 28% опрошенных говорят, что такая трансформация государственного устройства России вполне приемлема, причём 18,3% отнеслись бы к ней с энтузиазмом.

Генеральное распределение ответов на вопрос №3. «Представим, что решение о восстановлении монархии в России принято. Кого лично Вы хотели бы видеть на троне?», %

Распределение ответов на вопрос «Кого лично Вы хотели бы видеть на троне?» показало что 61,5% респондентов однозначно против возврата к монархии, считая тех, кто согласен на неё при условии, что сам возглавит державу. На этом фоне 16,8% голосов, отданных за нынешнего Президента, как возможного кандидата на российский престол, показательны как уровень поддержки и доверия к нему самому.

Подписание закона об «обнулении» сроков президентства совпало с появлением признаков знаковых изменений как во внешней, так и во внутренней политике. Причём — в сторону разумного ужесточения позиций. Что во внешней политике уже даёт свои плоды в виде «понуждения к диалогу» мирового «гегемона», о чём последний уже просит.

На стыке внешней и внутренней политики подвижки также более, чем знаковые. К примеру, празднование 60-летия первого полета человека в космос в кои-то веки было избавлено от налёта «дружбанародности», к которой Россия десятилетиями приучала, как выяснилось по сообщениям с просторов «Великого Турана» — напрасно, нынешних арендодателей (когда-то — нашего) космодрома под условным названием «Байконур» (Ленинск, Тюратам, проч.). Потому упор был сделан на причастных: 12 апреля глава государства посетил Саратовскую область, где провёл совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции. Там же Путин и поздравил работников отечественной, то есть — нашей ракетно-космической отрасли.

Всему свое время. И каждому — своё.