Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что блогер Алексей Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в своих провокационных целях, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блогер

«Давно ли нужно спрашивать разрешение, чтобы прочитать Коран?» — задаётся вопросом Николай Б.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением главы Чечни. Люди уверены, что такая личность, как Навальный, не способна спокойно сидеть в тюрьме, а будет устраивать провокации даже с Кораном.

«Правильно! Я согласен с Кадыровым. Не Навальному говорить о Коране!» — поделился своим мнением Алексей В.

Некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на всё это, любой гражданин Российской Федерации имеет законное право читать ту литературу, которая разрешена на территории страны.

«Любой человек и гражданин вправе читать официально изданные произведения, включая религиозные, как Библия и Коран. Почему возникает ситуация, что в светском государстве кто-то недоволен тем, что Коран читают «неправильные» люди?» — задаётся вопросом Олег А.

(сс) Afshad Коран

Часть людей отметила, что Навальный явно не собирается по-настоящему изучать ислам, а значит, скорее всего, его действия носят больше провокационный характер и сам по себе Коран ему совершено неинтересен.

«А Навальный молится пять раз в день, как истинный мусульманин? Или это очередное бла-бла-бла, чтобы позлить общественность? Опасная личность», — считает Ирина А.

Ряд комментаторов напомнил, что блогер-уголовник ранее характеризовал себя как националиста. Поэтому его попытки добиться чтения Корана могут представлять собой угрозу для представителей ислама.

«Навальный — националист. А тут у него возникают какие-то обезьяньи ужимки. Пытается, как девочка, понравиться мусульманам, как будто они наивные и не видят, что он просто хайпует на этом, чтобы побольше очков от своих кураторов заработать. Мол, смотрите, я борюсь за голоса мусульман. Идиотина», — вынесла предположение Veda L.

Нашлись и те, кто уверен, что поверхностное изучение Священного Писания погрязшему в грехах заключённому точно не поможет искупить его грехи.

«Навальному ни Коран, ни христианскую Библию давать не стоит. У него столько грехов, что ни одна религия ему не поможет», — написала Ольга Н.

Напомним, 14 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что блогер Алексей Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в своих провокационных целях.