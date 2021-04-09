Декарбонизация всех секторов экономики ЕС может привести к кратном росту тарифов на электроэнергию, которая часто используется сегодня в Европе для отопления жилья. В результате под угрозой нищеты и выселения окажутся самые уязвимые слои населения. ЕС почему-то делает акцент исключительно на гендерном аспекте доступности «зеленой» электроэнергии, в то время как стоит вопрос об экономической и стратегической целесообразности зеленой повестки в целом.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

В настоящее время Европейский союз прилагает все силы для повышения энергоэффективности зданий и сооружений, реализуя масштабную стратегию реновации, стремясь сделать эту стратегию в рамках Европейского зеленого курса повсеместной и инклюзивной.

Однако Еврокомиссия до сих пор не может прояснить, будет ли этот подход учитывать гендерные аспекты не только при своей разработке, но и при реализации. Сейчас решается вопрос о привлечении особого внимания к гендерной стороне энергетической бедности и координации совместных действий для решения этой проблемы.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

Об этом сообщает на своих страницах портал EURACTIV.COM 13 апреля 2021 года.

Это должно заставить политиков ЕС учитывать гендерное неравенство в области жилищного строительства и реновации городов.

Энергетическая бедность означает отсутствие доступа к энергоресурсам и является признанной проблемой в ЕС. По данным Европейской комиссии,

«энергетическая бедность является широко распространенной проблемой в Европе, поскольку от 50 до 125 млн человек не могут позволить себе надлежащий уровень отопления помещений».

Но, заглядывая в дома и квартиры реальных людей, мы часто находим старую вдову с пенсией, которой хватает ровно на то, чтобы отапливать одну комнату, или мать-одиночку, которая должна решить, будет ли она готовить горячую еду или отапливать спальню своих детей.

Исследования показывают, что бедность имеет женское лицо, поэтому очевидно, что женщины чаще испытают и энергетическую бедность. Гендерный разрыв в доходах в ЕС составляет 16%, гендерный разрыв в пенсиях — около 30%. И это в 2021 году!

Коронавирус усугубляет ситуацию — участие женщин на рынке труда ставится под угрозу. Однако еще задолго до пандемии мы видели, как женщины испытывают трудности, изо всех сил пытаясь оплатить достойное и здоровое жилье и растущие затраты на электроэнергию. Женщины с низкими доходами довольно часто являются главами семьи в неполных семьях либо, в связи с более высокой средней продолжительностью жизни, одинокими лицами, живущими на пенсию.

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Исследовательский центр по энергетической бедности ЕС предоставляет множество данных по энергетической бедности. Однако он не предоставляет данные с разбивкой по полу.

Кроме того, в рабочих документах Еврокомиссии по данным и показателям в рамках стратегии реновации ЕС и проблем энергетической бедности ни разу не упоминается, что во всем этом присутствует гендерный аспект.

Несмотря на то, что страны — члены ЕС обязаны сообщать об энергетической бедности в своих национальных энергетических и климатических планах, в рекомендациях Еврокомиссии по энергетической бедности нет никакого обязательства рассматривать гендерные различия.

Но был шанс добиться этого, поскольку уже в 2016 году Европейский парламент принял резолюцию о доступе к энергии с особым акцентом на гендерном измерении на основе отчета комитета по правам женщин и гендерному равенству (FEMM).

Члены Европейского парламента попросили Еврокомиссию и государства-члены разработать определение энергетической бедности, которое учитывает гендерные аспекты этого явления, а также призвали и к более амбициозным действиям по борьбе с энергетической бедностью, которая непропорционально затрагивает одиноких женщин, одиноких родителей и семьи, во главе которых стоят женщины.

К сожалению, этот призыв не попал в отчеты и прочие документы ЕС.

Более того, зная, что в 23 из 27 стран — членов ЕС расходы на реновацию, включая меры по повышению энергоэффективности зданий, могут быть легально переложены на арендаторов, остаётся мало надежды на то, что женщины не будут подвержены более высокому риску бедности и выселения из домов и квартир, если не будут приняты соответствующие меры защиты их прав.

Коронавирус в Европе

Члены Жилищного партнерства в рамках урбанистической повестки Европейского союза не только разработали рекомендации по улучшению гендерных аспектов энергетической бедности, они также предлагают изучить набор практик в области жилищной политики для защиты уязвимых слоев населения от выселения, особенно после реновации.

Общий подход заключается в разработке инструментов финансирования в соответствии с национальными законами, касающимися аренды, чтобы сделать их справедливыми и социально сбалансированными.

Принцип нейтральности затрат на жилье, согласно которому повышение арендной платы за ремонт уравновешивается экономией за счёт энергоэффективности, поможет избежать джентрификации. Такая концепция, которая была названа «концепцией участия», оказалась еще одним ценным инструментом, вовлекающим арендаторов в принятие решений о масштабах ремонта и мер по повышению энергоэффективности.

Пандемия уже показала необходимость усиления защиты людей и регулирования этого вопроса в целом, так как ассоциации арендаторов ЕС встревожена ростом числа выселений людей из их домов и квартир.

Бездомный с собакой

Конкретные данные о взаимосвязи пола и энергетической бедности в ЕС остаются неполными. Очевидно, что пришла пора заботиться о достоверных данных в процессе обмена знаниями для разработки показателей энергетической бедности.

Однако более прогрессивное видение состоит в том, чтобы вовлечь женщин в явном виде в качестве действующих лиц в совместное создание своей жизненной среды, продвигая гендерную справедливость во всех инклюзивных и совместных мероприятиях по реновации ЕС, тем самым позволяя женщинам проектировать, управлять своими районами и городами и брать на себя ответственность за них.