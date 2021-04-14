В Пестречинском районе Татарии между населенными пунктами Каюки и Богородское была организована фотосессия. На фотографиях изображена обнаженная девушка, лежащая в грязи, и она же, но уже в белом платье посреди огромной лужи. На снимки, сделанные казанским фотографом Эвой Милконской посреди грязной дороги, неоднозначно отреагировали пользователи соцсетей, посчитав, что таким образом автор пыталась акцентировать проблему плохих дорог. Со слов автора, она не планировала привлекать внимание общественности к транспортной проблеме, а лишь искала подходящую натуру. Фотограф шутливо, поставив несколько смайлов, прокомментировала фотосессию на своей странице в одной из социальных сетей, отметив, что «своими автопортретами в грязи я хотела привлечь внимание общественности к дороге между Куюками и Богородским».

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Кто-то понял замысел автора, а кто-то недоумевает от увиденного.

Так, Вадим А. написал: «Это искусство. Очень даже красиво, оригинально. Поражаюсь фантазии автора. Откуда у человека настолько развито воображение?»

«Куда катится мир? Всегда думал — это грязь, а как оказалось, — это искусство», — прокомментировал Юрий С.

«Привлекают внимание общества хоть как-то к проблеме», — поделился Андрей А.

Людмила К. написала: «Весна. Обострение».

«Хорошо заплатили модели, наверно», — считает Адиля П.

«Идиотизм как он есть! Пошла бы письмо написала во все инстанции, занялась делом, так сказать, а не вот это вот всё», — возмущается Арина Ц.

Циата со страницы фотографа Эвы Милконской в vk На дороге в белом

«Больше уже ничего не придумаешь, как лечь ради снимка в грязь», — добавила Альбина З.

По мнению Регины С., «немного жутковатое зрелище, омрачает девушку».

»Как можно голой ложиться на такую грязь. Дорогу можно показать и без голого тела», — написала Ольга М.

Анонимный пользователь интересуется, наступит ли в России такое время, когда женщину, сфоткавшуюся голышом, будут меньше хейтить, чем мужика, пытавшегося изнасиловать девушку? На эту реплику положительно отреагировали десятки людей.

«Будет, но не скоро. Уже хорошо, что пишите про это. Надо чаще писать, обсуждать, чтобы общество переваривало и тихонько меняло свои взгляды и нравы», — прокомментировал автор под ником Nemo.

Многие предпочли не участвовать в дискуссии, осуждая автора, а предложили свою ироничную версию замысла.

«Тут, наверное, про ситуацию в сельском хозяйстве фотография?», — предположил rasvadim.

«Россия. То есть Вы хотите сказать, что в России на каждой просёлочной дороге лежат обнаженные девушки?», — интересуется s4r5q9.

«Выпала из трактора», — полагает zvezda_fm.

Автор фотографий совершенно не ожидала такого ажиотажа. Изначально фотосессия планировалась в белой одежде и обуви, которые предварительно были куплены. Но на месте съемки оказалось настолько глубоко, что в обуви не было смысла.

Vladimir V. Nikulkin Распутица

Стоит отметить, что Милконская часто снимает обнажённую женскую натуру: в ее аккаунте в instagram есть фото девушки на лошади, среди ледяных глыб, несколько обнажённых женщин сфотографированы на песке, под водой. Увидев, как пользователи реагируют на снимки, каждый из них автор сопроводила комментариями, предположив возможную проблему, к которой якобы она пытается привлечь внимание.

«Я расскажу, к чему ещё я хотела привлечь внимание общественности своими предыдущими съёмками», — пояснила Милконская.

Так, девушка под водой может обозначать проблему загрязнения озера Голубое, глаз женщины на тёмном фоне — проблему с электричеством, обнажённая с собакой — тему бездомных животных, девушка во льдах — проблему отопления в Казани.

А меж тем республиканские власти в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировали отремонтировать 90 участков автодорог общей протяженностью около 175 км. Еще четыре объекта перейдут на 2022 год.