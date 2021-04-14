13 апреляв ходе телефонного разговорас президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден поднял вопрос о действиях России на территории близ границ с Украиной, сообщили в пресс-службе Белого дома. Отмечается, что Байден спросил Путина о ситуации на Украине, выразив обеспокоенность манёврами российской армии в Крыму и на приграничной с Украиной территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Телефонный разговор лидеров двух держав обсудили жители Украины. Новость прокомментировали читатели телеграм-каналов: «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», «112 Украина», Klymenko Time, «Прямой», VESTI, «Инсайдер UA», «Украина Сейчас», «Украина Online», а также читателителеграм-канал украинского журналиста Максима Назарова.

Отметим, часть комментаторов критически отнеслась к разговору Байдена с Путиным, считая в духе украинской пропаганды российского лидера «агрессором». Остальные вспомнили о недавнем интервью Байдена, в котором тот назвал Путина убийцей,и выразили недоумение, дескать, «зачем звонил… убийце»? Третьи с иронией указали на «самостоятельность» и «независимость» Украины, за которую все решают главы других государств. Другие отметили, что интересы Украины не заботят никого, кроме Киева.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

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«Зрада зрадная!» — отреагировал Vitaliy T.

«Об Украине нужно волноваться украинцам. Все другие — каждый за себя», — считает Мария.

«Одно ясно точно. Путин — это политик. Политика и интересы страны на первом месте. Обзывания старого ко*ла-Байдена в адрес Путина не первостепенно, что хорошо», — отметилAnton.

«Что, маразм попустил? Как это с «вбивцем» встречаться и говорить? Чучело», — отреагировалНиколай.

«Ага, поддержал Украину точно так же, как поддержал Грузию. И смешно, и противно», — отозвался Dober.

«Не Зе[ленский] управляет Украиной, а США. Так держать. Видимо, вы это заслужили, если вы не хотите это безобразие менять», — пишет Дмитрий.

«Как уже задолбала ваша поддержка со всех сторон! Мы её чувствуем во всём и постепенно теряем суверенитет и остатки экономики», — добавил Николай К.

«В Донецке. Заодно аэропорт поправили бы к приезду», — предложил место встречидля президентов США и РФодин из читателей.

«Так это ж «зрада зрадная». Зеленский так ждал звонка. А Байден уже несколько раз разговаривал с Путиным, а с Зеленским только раз», — отметил Аркадий Ф.

«Насчёт Украины он начал говорить в самом конце… До этого они обсуждали совсем другие вопросы…» — отметил Berkostar.

Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск на Донбассе

«Да что же это творится, зрада-то какая, второй раз убийце позвонил», — иронизирует Vinni.

«Байден позвонил убийце?» — удивляется napo1eon.

«Дед говорил с убийцей? Да у него явно деменция…» — шутит Buka Byakina.

«Ах оно что, Байден 6-й президент Украины!» — иронизируетRoman.

«Людоньки, какого ввода российских войск все боятся? Они же с 2014 года никуда не уходили?» — напоминает утверждения украинской пропаганды 52 902.

«Бесстыжий Байден… Сначала обзывается, а потом — давай встретимся, а? Ну давай! Без обиды… Совести у пенсионера совсем нет…» — иронизирует Сергей.

«Хотелось, чтобы они решили вопрос с «войной» на Украине», — добавила Olga.

«Я так понял, позвонил Байден. Зачем тогда обзывался? Непоследовательно», — отметил Alexander Borisovich.

«А где же раньше с переговорами они были, когда им предлагали? А жареным запахло, так переговоры подавай», — заметил alexander.

«Разговаривают всегда с теми, кто что-то значит! А Зе (Владимир Зеленский — О. П.) показал себя именно тем, кто [он] есть на самом деле… И удивляться тут нечему, только сочувствие возникает за его ущербность и негодование за лицемерность», — написал Максим.

«Снова они выражают озабоченность. И так уже седьмой год. Озабоченные какие-то», —отметилMRAZZOTA.

«Почему же Байден не встречается с нашим «президентом», а с Путиным так и рвётся на встречу. Зрада?» — спрашивает Даниил.

«То чувство, когда за племя кто-то решает. Как оно, быть папуасами?» — спрашивает Alex.

«Свобода, это когда лидеры двух сверхдержав созваниваются и обсуждают судьбу третьей, причем не спросив её лидера и народ… Вы — смешные. Выучили два слова — «Рашка», «Кремлебот» и т.п. и тыкаете их везде», — добавилВладимир К.

Государственный департамент США

«В офисе Владимира Зеленского разом вспомнили и про безальтернативность мирных переговоров, и про «нормандский формат», и даже про возможность личных договоренностей глав Украины и России. «Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — оценила вероятность наступления ВСУ в Донбассе пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, после чего стало известно, что Зеленский просит Путина о двусторонних переговорах. Жители Донбасса внезапно стали для руководства Украины «своими людьми» после того, как украинская армия месяц стягивала к линии соприкосновения новые силы», — напомнил Viktor последние события.

«Вышло, как всегда, переможно (победно — О. П.)… Поднятие ставок и нагнетания истерии и крики «США, помоги» закончилось с точностью [до] наоборот. Бидон (Джо Байден — О. П.) сам позвонил Путину, да еще и напросился на встречу… Поздравляю нашу дипломатию и ОП (офис президента — О. П.) с очередной перемогой», — написал L. Maks.

«Таки шо, «Патриотов» (американских зенитных ракетных комплексов — О. П.) теперь не будет? Жаль, можно было бы их полякам загнать», — добавил Вадим.

«Да что ж такое, вечно этот Байден не тому Владимиру звонит, да ещё и встречу предлагает», — иронизирует Екатерина Ш.

«Байден позвонил Путину — попросился на празднование 9 мая… сказал, что георгиевскую ленту уже нацепил… да-да…», — шутит Vladi Vlad.

«А представьте на месте Байдена Трампа! Какой кипеж бы подняли демократы… Сам позвонил убийце, предложил встречу, пригласил на саммит…» — отметила Анжелика И.

Новость также прокомментировали украинские эксперты. Экономист Юрий Атаманюк в своем телеграм-канале проанализировалрелиз Белого домапо итогам телефонного звонка лидеров двух держав.

«Разговор Байдена с Путиным, который произошёл по инициативе президента США, на дипломатическом языке расценивается как извинения за слова про «убийцу». Согласно релиза Белого дома: «…Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Ключевые слова: «в соответствии с интересами США». «Заграница нам поможет» — это от лукавого. Кроме нас самих, никому процветающая, субъектная, мирная Украина не нужна», — отметил эксперт.

Whitehouse.gov Джо Байден

Бывший депутат Рады Елена Бондаренко в своем телеграмм-канале добавила: «А тут еще и Байден позвонил. Всё, [глава украинской делегации в ТКГ Леонид] Кравчук и [бывший депутат Рады Олег] Ляшко, чехлите свои ружья. Войны не будет».

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Напомним, в ходе телефонного разговора президент США Джозеф Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран.

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