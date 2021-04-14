Пасхальное поздравление предстоятеля Киликийского католикосата католикоса Арама, которое он направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, вдруг стало обрастать политическими смыслами. Напомним, что католикос, как говорилось в сообщении департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра, обратился к Пашиняну со словами «дорогой господин премьер-министр» и закончил «с патриаршим благословением и отеческой любовью».

Киликийский католикос — Арам I

Эти две фразы вызвали протест Микаэла Минасяна, бывшего посла Армении при Святом престоле и зятя бывшего президента Сержа Саргсяна, который вместе со своим тестем находится в активной оппозиции к нынешнему премьеру и добивается его ухода со сцены. Минасян выступил с комментарием, в котором обозначил следующие тезисы. Первый: Еревану удалось добиться выступления с речью киликийского католикоса в соборе Святого Петра в Ватикане 12 апреля 2015 года, когда папа Римский Франциск «Геноцид армян в Османской империи 1915 года назвал первым геноцидом XX века, пригвоздив Турцию к мировому столбу позора». Второй: это важно потому, что «Киликийская епархия является прямым наследником и подвергнувшихся Геноциду, и армянского вопроса, и международного признания Геноцида». Третий: армянский вопрос «сегодня Никол Пашинян решает в пользу турок, нажимая на кнопку «турколюбия и туркопрощения», работая против процесса признания Геноцида армян в США», и этого, «к сожалению, упорно не замечает католикосат Великого дома Киликийского». Четвертый: Арам поздравил Пашиняна с Пасхой, хотя «в недавнем прошлом требовал отставки Никола».

Parliament.am Никола Пашинян

Начнем с четвертого тезиса. Действительно, киликийский католикос (как, кстати, и предстоятель Армянской апостольской церкви Гарегин II) в начале декабря прошлого года призвал к отставке Пашиняна. Однако это было связано не с какими-то заигрываниями главы правительства с Анкарой, а с подписанием им 10 ноября в Москве соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое было воспринято армянским обществом как проигрыш во второй карабахской войне. Поэтому сделанная Минасяном привязка действий Арама к Геноциду армян нуждается в расшифровке. На наш взгляд, оппозиция главы Великого дома Киликийского была связана прежде всего с судьбой армян Нагорного Карабаха и верных Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, которым, как на тот момент имел полное право предполагать Арам, могло грозить тотальное изгнание из родного края. Этого не случилось, а под самый конец декабря прошлого года киликийского католикоса посетил апостольской нунций в Ливане архиепископ Жозеф Спитер, который заверил своего собеседника, что «Ватикан следит за развитием событий в Карабахе, постоянно поддерживая связь с российской стороной».

Получаемая Великим домом Киликийским информация от Эчмиадзина и Святого престола, действия российских миротворцев, которые налаживают мирную жизнь в Карабахе, помогают верующим посещать контролируемый азербайджанскими силами святой монастырь Дадиванк, видимо, позволили снять опасения за судьбу карабахских армян, что в контексте первого, второго и третьего тезиса комментария Минасяна говорит о следующем. Проигрыш во второй карабахской войне, безусловно, вызвавший сильную травму у армянского общества, тем не менее начал расконсервировать армяно-азербайджанские и армяно-турецкие отношения. Последнее особо важно для Киликийского католикосата, поскольку это предоставляет ему новые возможности в Турции. Напомним, что после Геноцида армян резиденция главы Великого дома Киликийского в 1921 году была перенесена из турецкого Сиса, столицы древнего армянского Киликийского царства, в ливанский город Антелиас. Однако Киликийский католикосат не оставлял надежды вновь обрести свой дом.

Antipop4 Место заседания Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви — Собор Святого Григория Просветителя, Ливан

В 2015 году стало известно, что Великий дом Киликийский подал иск в Конституционный суд Турции с требованием возврата исторической резиденции киликийских католикосов в Сисе. А в конце апреля того же года на сайте Киликийского католикосата появилось специальное разъяснение помощника католикоса отца Хаусика Мартиросяна, который сообщил, что «иск преследует одну четкую цель: возвращение Киликийского католикосата». Конституционный суд Турции отклонил прошение, после чего последовало обращение в Европейский суд по правам человека. А затем Великий дом Киликийский в продолжение инициированного ЕСПЧ разбирательства подал 30 июля 2919 года заявление в суд Сиса. Как сообщила на днях пресс-служба Киликийского католикосата, после различных отсрочек 30 марта 2021 года прошло первое слушание. И, очевидно, это связано с изменением политики Анкары в отношении армян. Турецким властям необходимо срочно разминировать острейшую для них проблему Геноцида армян, пока ее не взорвала администрация президента США Джо Байдена.

Полагаем, что в этой ситуации Анкара могла бы не просто вернуть какую-то собственность Великому дому Киликийскому, но и предложить ему окончательный переезд из Антелиаса в Сис. Но много здесь зависит от того, как будет развиваться ситуация в самой Армении, ее желания развести карабахский вопрос и Геноцид армян с армяно-турецкими отношениями. Если позиция Пашиняна понятна, то игра оппозиционных сил выглядит непредсказуемой, о чем говорит попытка бывшего посла Армении при Святом престоле использовать карту Геноцида армян. Конечно, она может затронуть чувствительные нотки религиозных лидеров. Чего греха таить, премьер делал серьезные ошибки в общении с Эчмиадзином и Киликийским католикосатом. Но сейчас на кону судьба армянства, а в такие критические моменты истории эмоции — плохой советчик.