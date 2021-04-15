После провального релиза Warcraft III: Reforged фанаты игр Blizzard Entertainment с недоверием смотрели на анонс Diablo II: Resurrected. С одной стороны, компания пообещала вдохнуть новую жизнь в один из самых успешных и горячо любимых миллионами ролевой экшен. С другой стороны, «Метелица» уже неоднократно подводила своих поклонников и на выходе «дарила» им совсем не тот проект, который был заявлен изначально. Лучшей иллюстрацией подобного станет всё тот же Reforged — удивительный случай, когда современная графика и новые технические возможности сделали игру почти 20-летней давности только хуже.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo II: Resurrected

Прощупав почву и тщательно изучив реакции игроков, Blizzard решила не повторять прошлых ошибок и с ходу заявила: «Diablo II: Resurrected — это не ремейк». Это та же самая, ностальгическая, стильная и местами очень архаичная игра прямиком из 2000 года. Просто с новыми моделями, визуальными эффектами и объёмным звуком, которые должны снизить порог вхождения в проект для новичков. А если вы прожжённый старовер, то от всех нововведений можно и вовсе отказаться — и просто насладиться старой доброй Diablo II, оптимизированной под современные устройства.

На словах Resurrected казалась практически идеальной игрой для фанатов франшизы, однако опыт последних лет подсказывал, что лучше не ждать от Blizzard чего-то удивительного. Компания всё ещё делает хорошие игры, но её обещания нужно делить на два (а лучше на четыре) и заранее готовиться к огромному количеству багов и несоответствий ожиданиям.

Впрочем, всего несколько дней назад у меня появилась возможность принять участие в первом альфа-тестировании обновлённой Diablo II, самостоятельно «пощупать» все изменения и вдоволь набегаться по просторам старого-нового Санктуария. Предварительный вердикт: шалость Blizzard вполне удалась, а получившийся продукт выглядит в точности так, как и обещали разработчики.

Стоит отметить, что самая сильная сторона Diablo II: Resurrected заключается в том, что «это всё ещё Diablo II». Игра, несмотря на все «подтяжки лица», осталась точно такой же, какой мы запомнили её 20 лет назад. Это и культовая музыка из главного меню. Это и герои, по очереди вышагивающие к костру в окне выбора персонажа. Это и первая пробежка по «Лагерю разбойников». Если в начале двухтысячных вы не спали ночами, тысячами выкашивая агрессивных демонов, то здесь почувствуете себя как дома — каждый элемент первоисточника остался на своём месте и ощущается сейчас так же, как и в год релиза.

При этом обновлённая графика и новые 3D-модели героев и окружения лишь подчеркивают это ностальгическое ощущение, не давая Resurrected полноценно превратиться в «современную игру». Дизайнеры бережно отнеслись к фирменному готическому стилю Diablo II и не стали делать попыток перенести в Resurrected наработки из цветастой Diablo III — и это определённо к лучшему.

Изменились и визуальные эффекты. Теперь вспышки пламени действительно похожи на настоящий огонь, а многочисленные заклинания героев выглядят реалистично и при этом «сочно». Касается это абсолютно всего: бегущей воды, капающей крови, разящих молний и различных энергетических шаров, летящих в противников. Что приятно, более насыщенные визуальные эффекты всё равно выполнены в строгом стиле Diablo II и не создают ощущения лишней «мультяшности», несвойственной первоисточнику.

blizzard.gamespress.com Diablo II: Resurrected

Игровой процесс разработчики, как и было обещано, оставили практически без изменений. Мелкие нововведения вроде автоматического сбора золота опциональны, и их всегда можно отключить в меню настроек, а крупные (вроде обновлённого управления) делают игру удобнее, и отказываться от них не хочется, даже если вы настоящий ветеран Diablo II.

Пожалуй, самым важным апгрейдом схемы управления стала полная поддержка геймпадов. Игра не только моментально считывает все движения контроллера, но и полностью перестраивает под него весь свой интерфейс. Сражаться с чудовищами в таком режиме на удивление удобно, а все необходимые функции и способности эргономично расположены на основных кнопках — сказывается богатый опыт Blizzard в портировании Diablo III на все актуальные консоли. Конечно, в игре с геймпада уже сейчас встречаются небольшие баги и неточности, но иного и не стоит ожидать от технического альфа-тестирования.

blizzard.gamespress.com Diablo II: Resurrected

Пришло время поговорить о проблемных зонах Diablo II: Resurrected. На первый взгляд, этот проект Blizzard — бережное воссоздание «той самой» игры в современных реалиях и для современных геймеров. Но на самом деле все те элементы, что в ней радуют и восхищают, одновременно являются её самыми сильными минусами. И что самое главное — до сих пор непонятно, на кого именно рассчитана эта игра. А опыт альфа-тестирования помог скорее задаться новыми вопросами, чем найти ответы на предыдущие.

Resurrected получилась настолько ностальгической и архаичной, насколько это вообще возможно. Заинтересует ли такой подход людей, незнакомых с первоисточником? Вряд ли. Дело в том, что за прошедшие годы жанр Action/RPG не стоял на месте (во многом благодаря усилиям всё той же Blizzard) и шагнул довольно далеко вперёд, предоставляя геймерам огромное количество новых интересных механик и особенностей. Resurrected же при этом, хоть и выглядит свежо, но ощущается как игра 2000 года. И плюсом это станет лишь для тех, кто захочет «вспомнить молодость», или для тех, кто с релиза оригинальной Diablo II вообще ни во что не играл.

blizzard.gamespress.com Diablo II: Resurrected

Кто-то скажет, что Diablo II Resurrected нужна как альтернатива довольно спорной Diablo III, но с этими целями куда лучше справляется Path of Exile. Причем PoE филигранно объединяет в себе и «классические» элементы жанра, и актуальные веяния, необходимые для современных игроков. Resurrected же на её фоне выглядит не очень-то и нужной — не предлагающей ничего нового и излишне паразитирующей на ностальгии преданных фанатов.

Но даже в том случае, если вы всё же захотите поиграть в старую-новую Diablo II, то заплатить за неё придётся две тысячи рублей — стоимость Cyberpunk 2077. И это не за полноценный ремейк, а за обновлённую версию (хоть и очень достойно сделанную) с минимальным количеством изменений. При этом на серверах оригинальной Diablo II всё ещё можно встретить приличное количество активных игроков — именно тех, кто заходит туда поностальгировать и прикоснуться к той самой игре из 2000 года.

blizzard.gamespress.com Diablo II: Resurrected

Таким образом, Diablo II: Resurrected довольно сложно рекомендовать для покупки. Разработчики постарались на славу, игра восхитительно выглядит и позволяет с комфортом перенестись на 20 лет назад в прошлое. Но кто именно будет готов отдать за неё две тысячи рублей — прожжённые фанаты, которые и так играют в первоисточник без всяких графических апдейтов, или современные геймеры, для которых она покажется слишком топорной и архаичной, — пока не слишком ясно. Как бы то ни было, альфа-тестирование проекта оставило после себя исключительно положительные впечатления и веру в то, что Blizzard наконец-то начала выполнять данные обещания. А какой именно продукт мы увидим на релизе — узнаем в ближайшее время.