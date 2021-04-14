«Отправьте в Америку дедушке» — Китайцы об утилизации зараженной воды
«Решение Японии сбрасывать ядерные отходы с АЭС «Фукусима» в Тихий океан фактически поддержали Соединенные Штаты! Они стали сообщниками в грязном деле!», «Пусть вывозят грязную воду в США и вместе ее там пьют на здоровье, раз эти отходы соответствуют стандартам безопасности», «Тихий океан — это не внутреннее море между США и Японией»!
Именно такие комментарии набрали наибольшее количество лайков в китайской социальной сети Sina Weibo после того, как Япония заявила о своём решении сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, проигнорировав опасения других стран. По этому поводу телеканал CCTV подготовил специальный репортаж и предложил пользователям социальных сетей обсудить проблему.
Ряд комментаторов отметили, что Япония и США сошли с ума в своем желании вымирания для всего человечества. В противном случае невозможно объяснить, почему они приняли решение слить зараженную радиацией воду в Тихий океан.
Были и те, кто предположил, что сброс воды является заговором США и Японии против Китая. Другие отмечали, что первыми от грязной воды пострадают прибрежные районы самих Соединенных Штатов, поэтому поведение Японии и США кажется безумным.
Очень многие пользователи возмущены тем, что им ничего больше не остается делать, как яростно критиковать Японию, и нет никаких инструментов давления на США и Японию, которые погрязли в лжи, алчности и безответственности и исполнены лицемерия во всём.
Общее негодование действиями Японии и США в китайской сети настолько сильно, что заглушает все другие политические темы.