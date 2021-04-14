«Решение Японии сбрасывать ядерные отходы с АЭС «Фукусима» в Тихий океан фактически поддержали Соединенные Штаты! Они стали сообщниками в грязном деле!», «Пусть вывозят грязную воду в США и вместе ее там пьют на здоровье, раз эти отходы соответствуют стандартам безопасности», «Тихий океан — это не внутреннее море между США и Японией»!

Иван Шилов ИА REGNUM Загрязнение окружающей среды

Именно такие комментарии набрали наибольшее количество лайков в китайской социальной сети Sina Weibo после того, как Япония заявила о своём решении сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, проигнорировав опасения других стран. По этому поводу телеканал CCTV подготовил специальный репортаж и предложил пользователям социальных сетей обсудить проблему.

«Да они же на пару отмороженные!» — охарактеризовал один пользователь тандем Японии и США.

«Да-да, водичка соответствует всем стандартам, поэтому японцам и американцам рекомендуется выпивать по чашечке в день на протяжении нескольких дней. За несколько дней утилизируют», — заметил другой комментатор.

«Даже дети в детском саду знают, что грязную воду нельзя выливать в море, не говоря уже о 1,5 млн тонн ядерных отходов. И ведь они еще нам будут рассказывать о защите экологии! АТР это проглотит?!» — задал вопрос пользователь «Люблю жареные пельмени».

(сс) IAEA Imagebank АЭС «Фукусима-1»

Ряд комментаторов отметили, что Япония и США сошли с ума в своем желании вымирания для всего человечества. В противном случае невозможно объяснить, почему они приняли решение слить зараженную радиацией воду в Тихий океан.

«Идеальное решение: налейте эту воду в несколько гигантских цистерн и отвезите своему американскому деду», — предложила «Голубой лимон».

Были и те, кто предположил, что сброс воды является заговором США и Японии против Китая. Другие отмечали, что первыми от грязной воды пострадают прибрежные районы самих Соединенных Штатов, поэтому поведение Японии и США кажется безумным.

Очень многие пользователи возмущены тем, что им ничего больше не остается делать, как яростно критиковать Японию, и нет никаких инструментов давления на США и Японию, которые погрязли в лжи, алчности и безответственности и исполнены лицемерия во всём.

«Эти страны, которые выступают за экологически безопасную утилизацию отходов, — лишь корыстолюбивые лицемеры. Такие страны, как Соединенные Штаты и Япония, вообще не имеют представления о человеческом сообществе. Они просто хотят защитить свои непосредственные интересы, и чтобы население всего мира заплатило за них своим здоровьем», — отметил один комментатор.

Hajime NAKANO Провинция Фукусима после землетрясения

Общее негодование действиями Японии и США в китайской сети настолько сильно, что заглушает все другие политические темы.