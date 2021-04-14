Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны». В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса (число ежедневно выявляемых случаев инфекции достигло рекордного уровня — более 50 тысяч) в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан, который начался 13 апреля. Ранее он говорил о том, что в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, из-за роста числа заражений вновь вводится комендантский час по выходным дням. Как уточнил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, 40% от общего числа зарегистрированных случаев заболевания в Турции приходится на Стамбул, самый густонаселенный город Турции, который «определяет положение страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган

То есть для введения Россией ограничений в авиасообщении имеются объективные основания. Но есть и нюансы политического свойства, которые хронологически совпали с эпидемиологическими проблемами. Речь идет о визите в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и его переговорах с Эрдоганом, которые пришлись на момент обострения ситуации в Донбассе. В этой связи многие турецкие эксперты не случайно рекомендовали Эрдогану «тонко провести с Зеленским дипломатическую партию, чтобы не создавать в Москве ощущения того, что он поддерживает создание украинско-турецкого антироссийского фронта». И вроде все шло к этому, когда Эрдоган накануне переговоров с Зеленским обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на востоке Украины. Но на выходе, как пишет турецкое издание Cumhuriyet, оказалось следующее. С одной стороны, Эрдоган поддержал необходимость выполнения Минских соглашений по Донбассу, заявив: «Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках Минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган

С другой, он обозначил поддержку Киеву по его вступлению в НАТО, сообщил, что Крым принадлежит Украине, и присоединился к «Крымской платформе», куда входят еще и Франция, Великобритания, Германия, Канада и США, договорился о поставках на Украину беспилотников. При этом Эрдоган, говоря о намерении усилить координацию между странами прежде всего в сфере военно-технического сотрудничества, успокаивал, что «эта инициатива не направлена против третьих стран», имея в виду, конечно, Россию. По большому счету в позиции турецкого президента в отношении Украины новаций нет. Он не в первый раз заявляет, что Анкара не признает вхождение Крыма в состав России, в октябре 2020 года после переговоров с Зеленским уже звучало такое заявление. Поэтому в «сухом остатке» следующее: вряд ли можно говорить о появлении единого турецко-украинского антироссийского фронта, речь скорее идет о стремлении Турции разыгрывать в своих интересах украинскую карту. И вот выводы турецкого издания Medya Günlüğü: «Всего за несколько часов до объявления о запрете полетов из России в Турцию министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о поставке турецких беспилотных летательных аппаратов Украине, отметил: «Москва предупреждает Турцию и остальные страны о том, что не стоит подпитывать милитаристские настроения Киева». Лавров продолжил: «Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения».

twitter @tcsavunma Турецкий БПЛА

А в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» Лавров выразил надежду на то, что полеты чартерных рейсов из России на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада «будут возобновлены в ближайшее время», что в Турции было воспринято как «предупреждение Москвы». Ведь Эрдоган ведет так называемую многовекторную политику по принципу — и нашим, и вашим, пытаясь сохранять геополитические балансы. В Москве к такой его дипломатии уже давно привыкли. Сейчас турецкий президент, видимо, пытаясь выбраться из неловкой ситуации после переговоров с Зеленским, стал посылать позитивные сигналы Москве, заявляя, что «каналы диалога, которые мы поддерживаем с Россией независимо от обстоятельств, сыграли важную роль в предотвращении кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов». Так он дает понять, что не пересекал «красную линию», а если у него с Зеленским не получилась «тонкая дипломатия», то тому есть привходящие причины, о которых Анкара предпочитает пока не говорить. Одним словом, Эрдоган пока сохранил для себя возможность вести диалог с Москвой, а для своих подданных — возможность проявлять турецкое гостеприимство в Анталье, Бодруме и Мармарисе, Стамбуле и Измире.

Но как и когда они смогут это сделать после ограничения авиасообщения между Россией и Турцией? Нет смысла объяснять, чем это чревато для турецкой туристической отрасли.