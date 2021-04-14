Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что американский канал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 апреля в социальной сети Facebook.

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«Им не впервой подлогом и искажением фактов заниматься», — пишет Марта С.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены тем, что американский канал решил обмануть своих зрителей. Граждане напомнили, что они уже неоднократно занимаются тем, что лгут по поводу России.

«Чему удивляться? Выдавали же фото депрессии 30-х годов в Америке за жертв голода на Украине», — напомнил Александр З.

Часть комментаторов напомнила, что США уже не раз публично лгали на самом высоком политическом уровне, поэтому говорить о порядочности таких СМИ, как CNN, и говорить не приходится.

«После пробирки с якобы бактериологическом оружием из Ирака нас ничто не может удивить. Хотя всё это не менее возмутительно и мерзко», — отметил пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Ряд пользователей отметил, что предыдущий президент США Дональд Трамп прямо назвал данный американский телеканал рассадником лжи. Это, считают люди, идеально характеризует данный медиа-ресурс.

«Я напомню, что ещё президент США Трамп поймал CNN на брехне и грозился прикрыть им кислород! Это и правда «Фейк-ньюз», — считает Сергей Г.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Некоторые граждане оказались убеждены, что главной целью канала CNN является стравливание тех, кого, по мнению США, они считают врагами. Поэтому на этом телеканале не будет правды, а будет лишь «правильная» картинка.

«Для CNN нет разницы между русскими и украинцами. CNN хочет, чтобы русские убивали русских», — написал Михаил К.

Нашлись и те, кто посчитал реакцию на ложь со стороны российского МИД излишней. Граждане уверены, что адекватные американцы данный канал не уважают и его информации не доверяют.

«А стоит ли российскому МИД разбираться с такими помойками, как CNN? Все здравомыслящие американцы этот канал не смотрят, а больные на голову не слушают Захарову», — поделился своим мнением Олег К.

Напомним, 13 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Facebook о том, что американский канал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне».