60-летию полета Гагарина и развитию космоса было посвящено очередное заседание президиума РАН. «Мы не были на Луне 45 лет, — заявил глава Академии наук Александр Сергеев. — Поэтому восстановление исследований в этой области имеет большое значение». Он добавил, что на совещании с правительством и представителями Роскосмоса накануне речь шла о дальнейших перспективах космических исследований.

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

«Подтверждено восстановление финансирования подраздела научного космоса, — сообщил академик, — в рамках Федеральной космической программы». Кроме того, он рассказал о программе «Сфера» — федеральной целевой программе комплексного развития космических информационных технологий до 2030 года.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ракета на Луне

Отмечаемое событие имеет грандиозное значение — Советы тогда выиграли у США космическую гонку, первыми запустив сначала спутник, а затем и первого космонавта Земли. 108 минут полета полностью изменили мир и сыграли огромную роль в жизни всех землян. Да и престиж СССР поднялся до космических высот после знаменитых слов Гагарина: «Поехали!» Теперь таких достижений нет. Хотя, конечно, ракеты летают, на МКС ведутся исследования и эксперименты. Но все же подобными прорывами похвастаться уже мы не можем. Почему? Глупее не стали, технологии развиваются стремительными темпами. Цифра до такой степени проникла в наш быт, что скоро достаточно будет, лежа на диване, подумать — обед, хочу посмотреть фильм про космос. И вот уже умный дом, поймав ваш мысленный посыл, быстренько на кухне готовит вам то, что вы захотели, а телевизор уже показывает старые или новые фильмы про Королева и его знаменитую команду ученых и космонавтов. Однако, несмотря на все эти возможные радужные перспективы, с самим космосом всё не просто. Как, впрочем, не просто и с организацией науки — без чего, как известно ни одна ракета не взлетит.

Примерно через час после начала заседания академики перешли к так называемым спорным вопросам. Один из них — согласование кандидатур на пост глав научных организаций.

Николай Ярошенко. Портрет Д. И. Менделеева. 1885

«Может ли химик руководить физиками?» — прозвучал вопрос Александра Сергеева в связи с ситуацией вокруг назначения на должность главы ФИЦ в Казани. Там химик как раз и был назначен главой Исследовательского центра, в котором трудятся и представители иных наук. И, как выяснилось, возражений немало.

«Проблема заключается в том, что если ФИЦ сильно разнородный, в котором представлены институты совсем разного профиля, а в Казанском ФИЦе есть и химики, и физики, и биологи, и энергетики, и аграрии, то, естественно, есть вопрос о том, как один человек может командовать всеми науками?» — сформулировал проблему глава РАН.

Он же затем сформулировал и ответ — если речь о директорстве, то такое возможно, а научное руководство осуществлять хорошо и грамотно ученый, далекий от той или иной науки, никак не может. Во всяком случае, это трудно.

Мысль, безусловно, бесспорная. Но беда в том, что вопрос поставлен неверно, уж простит меня глава Академии наук. Речь ведь идет о руководстве именно управленческом, по крайней мере, так было задумано. Но, вероятно, теория, которая, как известно, суха, зазеленела древом жизни. И, как в случае с РАН и ФАНО (Федеральное агентство научных организаций), которое, сформированное в помощь Академии для хозяйственного управления имуществом, внезапно взяло на себя функции руководителя по всем вопросам, в том числе и относительно наук и финансов.

Поэтому, мне кажется, необходимо не конкретные кандидатуры обсуждать, а решить вопрос принципиально — если глава ФИЦ управленец, то он должен быть даже не ученым, а просто талантливым и опытным управленцем. А даже отличный физик без этих свойств не сможет управлять не только разными научными учреждениями, но и своими физиками. Примеров такого рода немало — далеко не каждый ученый, как Королев, способен стать организатором науки. И вопрос, мне кажется, исключительно в этом состоит. А не в конкретной специализации руководителя ФИЦ.

«С одной стороны, можно поставить так вопрос — как химик может руководить физиками, но если внутри этого центра они принимают такое решение, что они согласны на это, то мы, наверное, тогда должны будем поддержать. Это не вопрос нашего отказа, просто этот вопрос отложим и дадим возможность нашим казанским ученым в составе нового Ученого совета этот вопрос еще раз рассмотреть», — резюмировал академик Сергеев.

Сорока И. Д. В награду за труд. 1985

Второй спорный вопрос касался возможности награждения Золотой медалью РАН «иностранного» члена академии. Иностранного в кавычках, потому что речь о россиянине, Вячеславе Муханове, живущем и работающем над квантовой теорией образования крупно-масштабной структуры Вселенной за рубежом. В «Википедии» о нем, выходце из Чувашии, сказано — российско-германский физик. Именно поэтому возникли споры. Суждения разные.

Напомню, что Золотая медаль РАН присуждается за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний с 2012 года Российской академией наук. Речь об отечественных ученых, россиянах. Но опять, как мне думается, все упирается в нечеткие формулировки законов РАН. Впрочем, это не так важно, как то обстоятельство, что с 1976 года мы не были на Луне… Может, частично, потому и не были?