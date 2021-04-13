Протесты в американском городе Бруклин-Сентер, которые вспыхнули после того, как сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, спровоцировали возникновение множества комментариев в интернете. Граждане выразили своё отношение 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Black power

"Защищать преступников у них уже прямо вошло в привычку. Там основательница BLM уже купила себе дом за миллион баксов в белом квартале. Это всё, что надо знать про это движение», — считает Александра Н.

Многие пользователи усомнились в том, что сотрудница полиции действительно могла перепутать летальное оружие с нелетальным. Граждане намекнули, что у боевого пистолета, по крайней мере, есть предохранитель, который необходимо снять перед выстрелом.

«Перепутала? Интересно, только мне смешно? Как можно перепутать? Можно перепутать, когда сделаешь себе кофе, а не чай, но уж никак не пистолет и электрошокер», — поделился своим мнением Тамара М.

Некоторые комментаторы указали, что произойди подобный случай в России, то злопыхатели внутри страны стали бы поливать помоями представителей правопорядка. В этом же случае они помалкивают.

«Представляю, что было бы, если бы такое произошло в России. Прозападная либеральная свора дерьмом бы изошлась, обвиняя полицейских в зверствах и жестокости. А тут молчок! Впрочем, как и всегда», — отметил Александр С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Толерантность

Часть людей уверена, что в США, несмотря на все их идиотские попытки, всё равно не растёт уровень толерантности к представителям иных рас. Более того, отношение к женщинам, считают люди, также не претерпело изменений на этом континенте.

«Чтобы кричать, что в других странах нет толерантности, нужно для этого толерантность воспитать в себе. Но о последствиях такой толерантности не подумали. Можно запретить называть негров неграми, геев геями. Можно сколько угодно кричать, что они такие же, но заставить людей так думать не получится. Для этого нужно сотни лет. 100 лет говорят о равноправии женщин и мужчин, а его как не было, в умах людей, так и нет», — указала Галина Б.

Ряд комментаторов указали на то, что страна, обладающая достатком и являющаяся примером для других, на самом деле, утопает в насилии, беспорядках и притеснениях по расовому или гендерному признаку.

«Я, когда в начале 90-х смотрел очередную серию «Полицейской академии», думал, что сцену, как на улицах народ бьёт витрины и толпами тащит всё из магазинов, сняли для прикола. Мне и в голову не могло прийти, что в самой светлой, свободной и богатой стране мира это обыденность. Причём что в 80-х, что сейчас», — написал Igel N.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камнепад

Нашлись и те, кто оказался взволнован, ведь подобное состояние общества в США может стать угрозой для всего мира.

«Главное, чтобы Байден не перепутал пульт от телевизора с ядерной кнопкой. В этой стране стали всё путать в последнее время», — пишет Андрей Е.

Напомним, 13 апреля в американском городе Бруклин-Сентер вспыхнули протесты после того, как сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта.