ИА REGNUM предложило главам арктических регионов России взять у них интервью. На вопросы ответили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Губернатор Красноярского края Александр Усс также рассказал о своем видении настоящего и будущего региона и его арктических территорий.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Губернатор Красноярского края А.В. Усс

Владимир Станулевич: Основной темой Красноярского экономического форума — 2021 станет «Экономика и пандемия: российский взгляд». Что Вас как руководителя второго по размерам в России региона устраивает и что не устраивает в экономической политике центра?

Александр Усс: Думаю, правильнее говорить о том, что нуждается в совершенствовании. У нас нередко возникают предложения, которые могут открыть новые возможности для развития края и страны в целом. И мы видим, что Федерация нас слышит. Без ее поддержки не было бы ТОСЭР в Железногорске, Красноярской технологической долины, комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» и многих других инициатив.

Конечно, не всё у нас идеально. Взять, к примеру, дороги. В 2019 году, по данным Росстата, мы вошли в тройку лучших российских регионов по их качеству. Ну чем не повод для гордости! Но статус лидера пошел не на пользу, поскольку федеральные средства на ремонт и реконструкцию в приоритетном порядке выделяются отстающим регионам. В итоге краю становится сложно поддерживать качество дорог в нормативном состоянии.

Мы взаимодействуем с Минтрансом РФ, чтобы нам выделяли средства, не освоенные в других регионах, и у нас это дважды получалось. Однако недофинансирование отрасли всё равно ощущается. Поэтому важно изменить сам подход, и мы просим его пересмотреть. Иначе получается, что за хорошие показатели нас же наказывают рублем.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Губернатор Красноярского края А. В. Усс на встрече с жителями поселка Абан

Федеральные арктические льготы достаточны, или их следует дополнить и в чем-то изменить?

Как вы знаете, Арктика — перспективная территория, обладающая огромным потенциалом. Все понимают: кто владеет ею сейчас, завтра будет владеть очень многим. В прошлом году был принят федеральный закон, который сделал всю Российскую Арктику крупнейшей в мире специальной экономической зоной. Он предусматривает значительные налоговые преференции для работающих там компаний.

Наш регион в значительной степени арктический — Таймыр с Норильском, Туруханский район плюс солидная часть Эвенкии. Вдвойне важно, что закон распространяется как на крупные компании, так и на малый и средний бизнес, чей объем инвестиций составляет всего 1 млн рублей в год. Это вполне подъемно для предпринимателей. Промышленные гиганты, занимающиеся добычей ресурсов, работали и будут работать на Крайнем Севере практически в любых условиях (они и сегодня имеют хорошую рентабельность). А вот для реализации небольших проектов такая государственная поддержка может оказаться хорошим подспорьем.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Указатель на автодороге между городами Дудинка и Норильск (Красноярский край)

Рассчитываю на то, что льготный режим станет стимулом для создания в Красноярской Арктике новых производств в сфере общественного питания, досуга и развлечения, для развития туризма и сферы бытового обслуживания. Малый и средний бизнес должен быть вовлечен в кооперационные связи, ориентирован на оказание услуг крупным компаниям. Поэтому мы обратились к партнерам по «Енисейской Сибири» с просьбой уделять больше внимания сотрудничеству с местным предпринимательским сообществом.

Насколько эффективным окажется этот закон на практике, покажет время. Замечу, что он дает возможность для регулирования региональной части налогов, и мы ею воспользуемся.

Вы попросили красноярцев присылать на Вашу страничку в «Инстаграме» идеи, как и что можно улучшить в крае. Что предложено?

Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на предложение и поделился своими мыслями о том, как и что можно изменить в нашем крае к лучшему. Люди у нас креативные, неравнодушные, предложений было достаточно много. Радует, что земляки не просто отнеслись к этому как к возможности высказаться или пожаловаться, а реально генерировали идеи.

Все инициативы заслуживают внимания, есть среди них и вполне рабочие. Многих, конечно, беспокоят экологические проблемы, поэтому значительная часть откликов посвящена чистому воздуху и сопутствующим этой теме задачам. Интересны мысли о создании образовательных проектов и туристических маршрутов. Есть и довольно экзотические для Сибири идеи, скажем, строительство стадиона с искусственными волнами и обучением серфингу. Другой пласт предложений касается приведения в порядок и оформления общественных пространств. Например, о благоустройстве берега в Академгородке. Попросил главу Красноярска Сергея Васильевича Еремина подумать об этом. Все дельные идеи передал в профильные министерства с поручением изучить и отобрать самые полезные и применимые на практике.

Для коренных малочисленных народов с 2011 года в крае построено жилье для 180 семей. За счет региональных грантов создаются этнодеревни в поселках Суринда в Эвенкии и Волочанка на Таймыре. Это развитие нового, оседлого образа жизни коренных народов? Смогут ли их представители в этом случае сохранить свою самобытность?

Создавая этнодеревни, мы решаем две основные задачи. Первая — сохранение идентичности коренных малочисленных народов. Планируется, что в поселке Суринда появится эвенкийское стойбище, состоящее из чумов, культовых и обрядовых объектов, «тропы очищения», мастерской по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства, мини-цеха по переработке ягод и орехов.

Вторая задача — это популяризация профессии оленевода среди местного населения, чтобы этот вид хозяйствования получил дополнительный импульс к развитию.

Не соглашусь, что проект направлен на формирование оседлого образа жизни. Процесс концентрации северян в населенных пунктах начался давно. Многие осознанно уходят от кочевья. Как раз благодаря созданию этнодеревень мы сохраняем самобытность, традиции и культуру наших земляков.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Экспозиция Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа в рамках культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске

Регион помогает представителям коренных народов строить цеха по переработке оленины, рыбы, дикоросов. Какие продукты традиционной кухни, которые будут делать в этих цехах, Вы бы порекомендовали?

Сложно рекомендовать что-то конкретное. Кухня северных народов очень самобытная, блюда имеют свои особенности. А на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Надо понимать, что северная кулинария — это в первую очередь способ выживания. Сушение, вяление, копчение, особая обработка мяса того же оленя, рыбы — всё подчинено одной практической задаче: в процессе такой готовки получается калорийная и компактная пища, которая долго хранится и может сопровождать путника в многодневном, а то и многомесячном походе. Нам такие блюда кажутся экзотичными. Но считаю, что их стоит попробовать, чтобы открыть для себя мир новых вкусов.

Региональное министерство экологии Красноярского края запустило новое мобильное приложение «Мусор в городе». Приложение доступно в Play Market. С его помощью можно сделать фотографию несанкционированной свалки и отметить ее место на карте, чтобы региональные операторы могли убрать, а власти найти виновных. Каковы первые итоги работы приложения?

По большому счету главная задача проекта — вовлечь жителей в процесс наведения порядка. Воспитывать и культивировать чувство ответственности за то место, где они живут. И будем честны: только своими силами экологические инспекторы и сотрудники надзорных органов никогда не смогут обойти все территории, чтобы обозначить проблемные места. Никакого бюджета и штата на это просто не хватит.

Поэтому важно создавать работающую систему обратной связи с красноярцами. Если человек видит, что где-то появилась куча мусора, то у него должна быть возможность оперативно сообщить об этом ответственным за содержание территории. А дальше уж те пусть занимаются ликвидацией свалки. Ищут виновных и принуждают их к уборке, либо выходят на собственников земельного участка и поручают задачу им.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Эмблема мобильного приложения «Мусор в городе», разработанного в Красноярском крае

На сегодня приложение «Мусор в городе» на свое мобильное устройство скачали свыше пятидесяти пользователей. Благодаря этим активным и неравнодушным гражданам уже выявлено 27 несанкционированных свалок мусора: 25 — на левобережье и две — на правобережье Красноярска. Сейчас проводится работа по их ликвидации.

Пока проект находится в тестовом режиме. До ноября разработчики настраивают и наполняют программный продукт, затем приложение будет функционировать автоматически.

Краевым минэкологии, Сибирским отделением РАН, «зелеными» создаются девять автоматизированных постов наблюдения за загрязнением воздуха. Допустим, информацию соберут, а что будет сделано для ликвидации источников загрязнения?

Как вы знаете, Красноярский край — один из активных участников национального проекта «Экология». Поставлена четкая задача: к 2024 году выбросы загрязняющих веществ в столице региона должны уменьшиться на 22 процента. Создание единой платформы мониторинга атмосферного воздуха — одно из важных направлений работы.

У нас уже есть государственная система мониторинга окружающей среды. Она успешно работает на протяжении многих лет и, по оценкам Росприроднадзора, является одной из лучших в России. Благодаря включению в проект датчиков, имеющихся на вооружении Красноярского научного центра СО РАН, организаций «Красноярск небо» и «Зеленые», мы кратно увеличим зону охвата, где в постоянном режиме фиксируется содержание вредных веществ. В целом точек измерения по городу станет 98.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Передвижная лаборатория краевой системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Красноярского края

Скажу больше: к создаваемой единой системе мониторинга мы будем подключать и промышленные предприятия. Так, недавно закончен монтаж автоматической системы контроля за выбросами на Красноярском цементном заводе. Также система онлайн-мониторинга работает на КрАЗе (пока только на двух газоочистках).

Почему для Красноярска важно иметь развитую систему слежения за состоянием воздуха? Во-первых, благодаря этому мы будем иметь четкую картину того, какие вредные вещества и в какой концентрации содержатся в тех или иных точках города, какие из них поступают из труб предприятий. Вся информация будет учитываться при принятии дальнейших решений по снижению экологической нагрузки. Возможно, потребуется внести изменения в утвержденные планы.

Во-вторых, система онлайн-мониторинга позволит нам контролировать, как предприятия исполняют свои обязательства при объявлении режимов неблагоприятных метеоусловий. А они должны по-максимуму пересматривать производственные процессы, чтобы сокращать выбросы в эти сложные периоды. О принятых мерах организациям положено отчитываться перед краевыми властями, но, как показывает практика, они не всегда это делают. Соответственно проверить, действительно ли произошло снижение выбросов, мы не можем. Система эту проблему решит.

Отмечу, что наша принципиальная позиция заключается в том, что данные, получаемые с автоматических постов наблюдения, должны находиться в открытом доступе, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с этой информацией. Мы настроены на честный общественный диалог.