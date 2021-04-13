Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчётах с зарубежными партнёрами, а также от контролируемых Западом платежных систем, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

"Ну, правильно. Надо брать пример с Китая. Те уже давно послали Запад и теперь пользуются только своим», — отметил Сергей Х.

Некоторые пользователи оказались раздосадованы тем, что отказ России от западных платёжных систем может означать то, что гражданам РФ теперь будет сложнее купить товары в Европе или США.

«Это чтобы оплачивать товары не могли за границей и никаких покупок совершать? Браво!» — возмущается Станислав С.

Другие уверены, что подобные издержки не идут ни в какое сравнение с той угрозой, которую несёт безальтернативное использование западных платёжных систем. Люди уверены, что России нужен собственный достойный сервис.

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«Давно пора! Давно нужно правительству что-то делать своё! И не надеяться, что нам дешевле продадут!» — поделился своим мнением Александр Д.

Часть людей вынесла предположение, что если такие тезисы озвучивает Лавров, то Российская Федерация уже явно разработала систему, которая должна прийти на замену западной.

«Если уже МИД такое заявляет, значит, уже и альтернатива какая-то у нас готова. Это радует. Так называемые эксперты с Украины заявляют, что отключение России от системы SWIFT будет равносильно контрольному выстрелу в голову. А стало быть, по их мнению, Россия сделает всё, чтобы избежать подобного развития событий. Мир меняется. И Россия одна из тех стран, которые формируют новую реальность в большом мире!» — считает Евгений К.

Ряд комментаторов оказался убеждён, что России крайне необходимы сильные союзники для того, чтобы безболезненно выйти из-под контроля Запада.

«Единственный выход — это объединение с парой других сильных государств, с которыми у нас мир. Сделать одну валюту на всех, т.к. практика показывает, что доллар с евро растут, а рубль падает. Когда страны Европы объединились, то евро прочнее закрепился. Мы не сможем поднять рубль одни», — вынесла предположение Тамара М.

Нашлись и те, кто отметил, что их жизнь никак не изменится в случае, если Россию отключат от международных финансовых систем.

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«Для меня ничего не изменится, если SWIFT отключат. Как покупал картошку за наличку на рынке, так и буду продолжать это делать», — написал Олег Е.

Напомним, 13 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью иранскому агентству IRNA, что Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнёрами, а также от контролируемых Западом платёжных систем.