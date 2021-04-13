Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 апреля предупредил Украину о том, что Россия не останется в стороне, если в Донбассе повторится ситуация, «похожая на трагедию в боснийской Сребренице». Напомним, что в июле 1995 года город, объявленный ранее СБ ООН частью «зоны безопасности», был взят армией боснийских сербов. По данным Международного трибунала по бывшей Югославии, после взятия города было убито 7000−8000 взрослых мужчин из рядов боснийских мусульман. Власти Республики Сербской в 2003 году признали ответственность за убийства мусульман, а в 2019 году парламент Сербии осудил резню в Сребренице, но отказался признавать ее геноцидом. В 2015 году Великобритания весла в СБ ООН проект резолюции по Сребренице, признающей резню актом геноцида, но Россия ветировала этот документ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что любое сравнение ситуации в Донбассе с событиями в Сребренице 1995 года таит в себе определенный риск, особенно с учетом того, что Россия в 2015 году заблокировала в СБ ООН британскую резолюцию, квалифицирующую эту мрачную страницу гражданской войны в Боснии и Герцеговине как геноцид.

«Получается, что Россия, упоминая сейчас Сребреницу в контексте гражданской войны на Украине, сама себе противоречит. Сербы благодарны России за то, что она ветировала британскую резолюцию в Совете Безопасности. Я не знаю, является ли упоминание Сребреницы в контексте событий в Донбассе своеобразным упреком сербскому руководству за изменчивость его курса, но это прежде всего затрагивает чувства простых сербов. Москва, как обычно, режет быка из-за одного килограмма мяса», — рассказал Гайич.

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По словам политолога, несмотря на то, что официальные лица России никак не квалифицировали события в Сребренице в своих последних заявлениях, мировая общественность этот топоним ассоциирует с обвинениями в геноциде против мусульман, который сербы там якобы совершили. Для сербов это весьма болезненная тема, потому что во время Второй мировой войны они сами подвергались настоящему геноциду со стороны хорватов и мусульман, воевавших на стороне Независимого Хорватского Государства, продолжил Гайич.

«Так что сербы воспринимают обвинения в геноциде как оскорбление. Тем не менее Запад повторяет эти обвинения с завидной регулярностью. Но если уж мы говорим о Сребренице, я хотел бы сказать, что мой дядя Любиша Гайич был убит боевиками Насера Орича в окрестности этого города в 1992 году. Дядя в составе подразделения гражданской обороны охранял свою деревню вместе с еще тремя своими односельчанами. Мусульмане их убили, а его сначала ранили и раненого истязали, а потом сожгли заживо», — рассказал Гайич.

Эксперт считает, что то, что Киев намерен сделать с Донбассом и о чем публично заявляли его официальные представители, намного больше напоминает операцию «Буря» по изгнанию сербского населения из Республики Сербская Краина (Хорватия) в августе 1995 года.

«Киев хотел бы изгнать всё нелояльное ему население. Это уже и случилось на некоторых территориях. Не буду говорить про то, что случилось в Одессе, это было просто чудовищно», — сказал Гайич.

Сербский политолог также напомнил, что сами украинские власти говорили о том, что им надо использовать хорватскую модель, а премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович со своей стороны также предлагал Киеву поделиться с ним хорватским военным опытом.

Андрей Пленкович

«Хорватская модель — это массовое изгнание сербов. Но об этом преступлении мировая общественность предпочитает умалчивать, в отличие от Сребреницы», — добавил он.

По словам Гайича, события 1995 года действительно являются «большим темным пятном в сербской военной истории», но тем не менее их нельзя назвать геноцидом, тем более что сербы тогда разрешили женщинам, детям и старикам покинуть город и переехать на территорию, подконтрольную мусульманам. «Там имело место военное преступление, но нельзя его приравнивать к предумышленному намерению уничтожить весь народ. Это не было геноцидом, и, что самое важное, это никак не похоже на то, что Киев намерен сделать в Донбассе», — полагает эксперт.

«Поэтому, хотя заявления официальных лиц России и были адресованы Западу, они поразили несколько иную цель из-за негативных ассоциаций, которые топоним Сребреница вызывает у мировой общественности, а касаются они в первую очередь сербов. Громко отозвались эти слова в сердцах простых сербских граждан, которые очень уважают российское государство и его руководство. Они воспринимают Россию как защитника на международной арене. Обычный серб подобные заявления воспринимает весьма болезненно, и это российские политики не должны терять из виду. Я верю, что у них не было никакого желания вызвать отрицательные эмоции у сербского народа», — подытожил Стеван Гайич.