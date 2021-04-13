



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Журнал американских иезуитов America задался вопросом, когда администрация второго католического президента США Джо Байдена назначит нового посла при Святом престоле, и даже предложил несколько подходящих кандидатур. Напомним, что 20 января 2021 года подала в отставку посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич, которая была назначена Дональдом Трампом на этот пост в мае 2017 года. Гингрич была типичным политическим назначенцем без дипломатического опыта. Но вместе со своим мужем Ньютом Гингричем она выступила продюсером нескольких документальных фильмов о роли Бога в жизни Америки, канонизации папы Римского Иоанна Павла II и американском президенте Рональде Рейгане.

Последние две фигуры освящали деятельность офиса посольства США при Святом престоле, который стал местом реализации дипломатических инициатив администрации Трампа. Пик активности Гингрич пришелся на 2018 год, когда Госдепартамент объявил о проведении первого министерского совещания по продвижению религиозной свободы в мире, которое спустя два года оформилось в Международный альянс за свободу вероисповедания (IRFA). Но прежде посольство США при Святом престоле обозначило в качестве приоритетного направления своей работы дугу Украина — Грузия. Между тем названные две страны воспринимаются прежде всего православными, а не католическими, хотя на Украине и присутствует фактор грекокатоликов. Поэтому постановка украинского и грузинского вопроса в Ватикане выглядела необычной. Получалось, что в центре католического мира разыгрывается какая-то православная интрига. Однако дело было в политике. На площадке посольства США при Святом престоле обсуждалось будущее Киева и Тбилиси в НАТО, «российская агрессия», строящийся газопровод «Северный поток — 2», который «сделает Европу более зависимой от российских монополий».

Nord Stream 2 Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Такая бесцеремонная политизация не добавляла симпатий к Вашингтону со стороны Ватикана. Тем более что администрация Трампа и, соответственно, посольство нарочито подчеркивали важность для американо-ватиканского диалога личности польского папы, который установил в 1984 году, в бытность президентства Рейгана, дипломатические отношения с США. Об этом в 2019 году говорила Гингрич. В специальном заявлении она отметила, что после Второй мировой войны «разрушительная сила Советского Союза угрожала захватить весь свободный мир», и «два лидера были полны решимости изменить это: президент Рональд Рейган и папа Иоанн Павел II. Они быстро поняли, что неофициальных отношений между Соединенными Штатами и Святым престолом уже недостаточно для того, чтобы противостоять опасностям коммунизма. Вскоре после вступления в должность Рейган попросил о встрече с Иоанном Павлом II. Когда два лидера встретились в Ватикане в 1982 году, президент спросил польского понтифика, когда Восточная Европа будет свободна от советского господства. После того как папа ответил, что «при нашей жизни», Рейган схватил его за руку и горячо сказал: «Давайте работать вместе!».

Работать вместе со Святым престолом намерена и администрация Байдена. Но делать она это будет иначе, чем ее предшественники, тоньше и деликатнее. По мнению католических экспертов, есть несколько точек пересечения интересов Вашингтона и Ватикана. Во-первых, дипломатический корпус Святого престола хорошо обучен и информирован, что дает США возможность получать и использовать уникальную информацию, которую в противном случае они не могли бы получить. Во-вторых, существует ряд общих международных проблем — климатические изменения, свобода вероисповедания, борьба с неравенством, бедностью и торговлей людьми. В-третьих, Ватикан может помочь американским политикам заручиться поддержкой католических епископов и нескольких десятков миллионов католиков в США. Правда, сейчас сложилась уникальная ситуация, когда Конференция католического епископата США и многие священники с верующими настроены негативно в отношении своего единоверца Байдена, продолжая симпатизировать религиозно неопределенному Трампу. Но при желании, наверное, со временем это можно будет поправить.

Gage Skidmore Джо Байден

Однако сможет ли демократическая администрация выиграть джек-пот — получить в лице папы Римского Франциска второго Иоанна Павла II, чтобы создать с ним прежний стратегический альянс? На наш взгляд, это сомнительно. Франциск — аргентинский иезуит, а Общество Иисуса в Латинской Америке в годы холодной войны очень сильно пострадало от репрессий местных авторитарных режимов, которые прикрывал Вашингтон. Такое не забывается. К тому же нынешний понтифик в ближайшие годы будет вынужден решать глобальную проблему наметившегося раскола с Католической церковью в Германии, по мнению некоторых американских католических богословов, вступившей на путь «доктринальной ереси». Это значит, что папа-миссионер Франциск должен будет уступить место папе-пастырю, посвятить значительную часть своего времени выработке богословской аргументации, сосредоточиться на том, чтобы предотвратить скатывание немецких католиков в протестантизм. Поэтому хотя американские иезуиты, симпатизирующие Байдену, и подталкивают его поскорее заполнить вакантное место посла США при Святом престоле, судя по всему, Вашингтон торопиться не будет. Ему нужно понять, куда разворачивается Ватикан, а уже потом решить для себя, стоит ли игра по подталкиванию Франциска в сторону Иоанна Павла II свеч.