Соединённым Штатам Америки следует разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью американскому журналу Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада… Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь», — заявил политик.

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Зрители украинского телеканала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» («Первый независимый») обсудили данную новость в чате телеграм-канала средства массовой информации. Также данная новость нашла отклик у читателей издания «Шарий.net». Своими мыслями люди поделились на странице издания в социальной сети Facebook.

Часть аудитории обратила внимание на то, что требование Андрея Ермака противоречит Основному закону страны. Часть комментаторов считают, что «в случае чего» след Ермака и его семьи, как говорится, «простынет». Другие задались вопросом, позволяет ли должность господина Ермака делать ему подобные заявления.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

«Ну он и его семья же здесь жить не будут. Поэтому, зачем ему Украина?» — заметила Людмила Николаевна.

«А как же конституция?» — спрашивает Наталья.

«Они ее в глаза не видели», — ответила Наталье Светлана К.

«Желательно у него дома», — предложила место для размещения ракет Ольга Н.

«Всё? Распродажа состоялась?» — спросила Наталья Наталья.

«А кто такой Ермак? Он, что, министр обороны или иностранных дел? Тогда пусть идет и воюет сам», — возмутилась Наталья.

«Только через референдум решение таких вопросов!» — отметила Татьяна.

«Только через его труп», — добавил один из комментаторов.

«Идиотов гнать нужно из власти, пусть своими детьми рискуют, а то их детки за границей учатся, живут, а наших можно и на войну отправлять. Думайте, как мира достичь. Жируете, сволочи, на войне», — возмутилась Валентина.

«Эта тварь никто и зовут его никак!!! Где… государственные органы??? Почему каждая шавка у власти — уже гениальный стратег??? Кухарки рулят??? П*** стране!!!» — эмоционально отреагировал Александр Г.

«Одну богатенькую арабскую страну Рatriot ни хрена не защитили. Но дело не в этом. Придет время, и судить будут всех этих недоумков и по*онков, втягивающих Украину в катастрофу и превративших народ и страну в мишень…» — добавил Николай.

«Ну и не…[нужно] спрашивать, почему РФ войска на границе!!!» — не выдержала Майя П.

«А что Ермаку, всем одинаково, кто будет гибнуть, у всех дома в Европе», — отметила Елена Я.

President.gov.ua Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак

«Пора уже заканчивать с этими дегенератами!!! Они мирным путём не угомонятся! Их необходимо упокоить всех до единого!!!» — написал читатель под псевдонимом Тьма сгущается.

«От челобития совсем с катушек съехал», — отреагировала Лариса.

«Он занимает уникальную должность, которой в Украине даже не существует. Вице-президент», — иронизирует Константин П.

«Для полной своей безопасности пусть их разместит на своём участке!» — предложил Николай К.

«Какие же они все больные на голову, чем дальше, тем глупее !!!» — добавила Nina.

«Похоже, за 30 лет после «ухода из семьи» «подросток» не может понять, как жить дальше (правильно)… «Его» просто распирает от свободы действий…» — иронизирует Oleg.

«А есть ли деньги у г-на Ермака? ЗРК Patriot недешевое удовольствие», — отметил Сергей Т.

«Надувной ЗРК, с надувными ракетами, самое то для правительства клоунов!» — иронизирует Алексей Н. П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Такого не будет никогда. Украине доверяют только надувные лодки, просроченные Javelin, списанные РЛС 1986 г[ода] выпуска, б/у Hummer. За океаном не идиоты, они никогда не считали Украину партнёром и никаких видов на неё не имеют. Украина для них — это территория для дестабилизации России, это потолок отношений Украины и США. Турции не продали, члену НАТО, Украине дадут. Вот в этом и есть вся сущность украинской «власти»: врать, обещать и не отвечать за то, что говорили. Хриплый [видимо речь идет о Владимире Зеленском — М. Р.] обещал город-сад на границе с Крымом, кто… вспомнит? Просили бы уж сразу ядерную бомбу», — резюмировал Сергей Евгеньевич.

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Напомним, 6 апреля в эфире украинского телеканала «Эспрессо» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на Украине якобы для «обеспечения безопасности» нужно разместить вооружение и батальоны США или других стран.

«Я являюсь большим фанатом, чтоб американцы разместили на нашей территории элементы инфраструктуры, вооружения и американских сил, даже ограниченно. Вот такой американский батальон где-то около Мариуполя или возле Херсона… И тогда вот мы будем на все сто процентов восточным флангом НАТО. И граница обороны НАТО будет проходить по нашей границе», — заявил он.