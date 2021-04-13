Главный эксперт программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что, если все будут откладывать вакцинацию от нового коронавируса, иммунный барьер никогда не будет установлен.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Если мы хотим снять маски, без барьера нам этого не видать… Если болезни дать возможность распространиться, кроме всего прочего, вирус может мутировать, усилиться, а тяжесть заболевания — увеличиться. Если хотим вернуться к нормальной жизни, как раньше, вакцина — лучший выбор», — заявил Ван Хуацин.

Данное высказывания эксперта вызвало бурную реакцию в китайских социальных сетях. В частности, на соответствующей страничке с новостью в социальной сети Sina Weibo, принадлежащей телеканалу CCTV, было оставлено более 6000 комментариев и почти 50 тыс. лайков.

«Это все, конечно, хорошо, но проблема в том, что я не могу даже предварительно записаться на укол», — заявил одни пользователь.

Вакцинация

Его поддержал другой пользователь, отметивший, что дело не в том, что он не хочет поддержать усилия властей и сделать прививку, а в том, что количество доз вакцины резко ограничено и за ними выстроились длинные очереди.

«Да вы просто скажите, что страну откроете в конце года, после чего никому не будут возмещаться расходы на лечение от коронавируса, вот увидите, сколько останется людей, которые не привились», — заметил пользователь «Центр психического здоровья приветствует умственно отсталых»

«Ужасно раздражает эта модная реклама вакцинации в интернете ежедневная. Складывается впечатление, что не сделать прививку уже стало преступлением. Проблема в том, что вашу прививку не так-то просто получить. Скажите, как мне на нее записаться?» — отметил «Одинокий волк».

Комментатор flosolis заметил, что в стране по-прежнему перебои с распределением вакцины. Где-то люди могут без проблем получить укол, а где-то люди ждут в очередях уже несколько недель, а их очередь все не подходит. Поэтому, нельзя говорить о нежелании людей.

«Сделал я первую прививку, а вторую не могу. Ее нет. Необходимый интервал между прививками уже почти закончился. Вот и получается, что большинство получивших первую прививку не получили вторую. Это равносильно тому, что первая прививка была поставлена впустую», — негодует «Задыхающийся».

Вакцинация в Китае

Кто-то отмечает, что, может, и хотел бы записаться на прививку, н, когда узнает, что на весь многотысячный район всего 200 доз авкцины, всякое желание заморачиваться этим отпадает. Многие отмечают, что проблема не только в отсутствии вакцины, но и в целесообразности прививок.

«Вакцинация может быть хорошим выбором, но он подходит не для всех. Люди с физическими проблемами, беременные женщины, кормящие матери, к примеру, не подходят под требования. Когда будет разработана универсальная вакцина без побочных эффектов, тогда и поговорим», — считает «Девушка Цяньцянь».

«В начале этого года, если ты не сделал прививку, тебя тут же обвиняют во всех тяжких грехах. А разве вчера Национальная комиссия здравоохранения не говорила, что нельзя прививать всех поголовно и принудительно? Я верю в науку, верю властям, верю в вакцину, но прививаться не хочу. Какие проблемы?» — негодует другой комментатор.

Многих пользователей стал интересовать вопрос, а что, собственно, будет с ними, если они не введут себе эту вакцину по тем или иным причинам. Некоторые подметили, что хотели было сделать прививку, н, о почитав комментарии и ознакомившись с побочными эффектами, передумали.