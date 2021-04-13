



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Политический кризис в Грузии продолжает привлекать к себе внимание многих экспертов в силу появления новых интригующих сюжетов.

Во-первых, как сообщил телеканал «Мтавари» со ссылкой на неназванный источник, в конце апреля в Тбилиси ожидают прибытия глав МИД шести стран — членов ЕС: Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Швеции и Франции для помощи в разрешении кризиса. Правда, неизвестно, будет это совместный визит или главы МИД прибудут в Грузию по отдельности. Лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе частично подтвердил эту информацию. По его словам, в Грузию в ближайшее время прибудет глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Сообщается также, что визитам будет предшествовать специальное заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля по ситуации в Грузии, хотя неизвестно, кто именно выступит посредником между сторонами в Тбилиси — представитель Мишеля дипломат Кристиан Даниэльсон или кто-то другой. Утверждается также, что оппозиция якобы вернулась к обсуждению рамочного документа, составленного при непосредственном участии главы Евросовета во время его визита в Тбилиси в начале марта.

Напомним, что подготовленный Даниэльсоном план предусматривает освобождение в ноябре 2021 года под залог оппозиционного лидера, председателя партии «Единое национальное движение» (сила экс-президента Михаила Саакашвили) Никанора Мелии. Помимо того, в документе говорится и о предоставлении оппозиции пяти парламентских комитетов, приостановлении процесса назначения судей и проведении судебной реформы. Но в план Даниэльсона не вошло главное требование оппозиционеров, политический кризис является всего лишь внутренним проявлением этого сложного процесса — проведение досрочных парламентских выборов, что, по словам члена ЕНД Гии Барамидзе, «превращает другие требования во второстепенные». В этой ситуации миссия глав МИД шести стран — членов ЕС, если она вообще состоится, обречена на провал.

Europa.eu Кристиан Даниэльсон

Во-вторых, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе отправился с рабочим визитом в США. Согласно сообщению пресс-службы партии, Кобахидзе проведет встречи и переговоры с конгрессменами, высокопоставленными представителями Госдепартамента США и Белого дома, руководителями американских аналитических центров, в ходе которых будут обсуждаться «проблемы политического кризиса» и вопросы «укрепления демократии в Грузии».

Теперь обозначим особенности сложившейся в Грузии политической ситуации, в чем-то уникальной. Прежде всего, отметим, что как правящая партия, так и силы оппозиции в этой стране совершают маневры исключительно в направлении так называемого коллективного Запада, который всё же расщепляется на европейский и американский сектора. Внешне два западных крыла вроде бы не имеют принципиальных различий. Однако они есть. Если упростить, то речь идет об отношении к возможностям вхождения в состав правительства Грузии сторонников Саакашвили. И не случайно, как замечает российский эксперт Сергей Маркедонов, «правительство Грузии стало объектом эпистолярных усилий американских конгрессменов и сенаторов, озабоченных демократическими ценностями». В остальном, особенно во внешней политике, «Грузинская мечта» по факту «является преемником экс-президента Саакашвили, хотя в тактике с ней различается». В частности, правящая партия стремится к снижению уровня эскалации с Москвой, что частью оппозиции воспринимается как дрейф в сторону России. Помимо того, считает грузинский политолог Заал Андроникашвили, «раньше Запад разговаривал только с правительством, правительство нужно было принуждать к чему-то, а сейчас нужно принуждать не только правительство, но и оппозицию». По его же словам, «это довольно сложный дипломатический трюк», при котором «оппозиция играет сейчас с проигрышных позиций».

Но главная проблема всё же в том, что все политические силы в Грузии, независимо от партийной принадлежности, стали шарахаться из стороны в сторону, чувствуя, как меняется геополитическая ситуация в Закавказье. С одной стороны, так называемый коллективный Запад заявляет, что политический кризис ведет к усилению российского влияния, хотя фактического подтверждения этого тезиса не приводится. С другой, как констатирует грузинский эксперт Гия Хухашвили, после карабахской войны «Азербайджан и Армения для Запада потеряны» и «для фиксации своих интересов на Южном Кавказе Западу нужна Грузия», которую беспокоит не только усиление влияния России в регионе, но и соседних Турции и Ирана. На севере — укрепляющаяся Москва, чего Тбилиси точно не хотел, на юго-востоке — Анкара, и это тоже не то, что хотела Грузия. На юго-западе — Иран.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Однако теперь именно предполагаемая «южная угроза может сбить Грузию с западного вектора развития, который задекларирован политической элитой страны». Как говорит Хухашвили, ситуация, при которой «голова наша (Грузии. — С.Т.) находится как бы в российской модели, а — я извиняюсь за выражение — одно место мы хотим греть на Западе», является неустойчивой в геополитическом смысле слова. И выбор, по Хухашвили, «не очень-то большой на фоне серьезного отката в сторону Востока Азербайджана и Армении». В результате «грузинская буферная зона» сужается, и «для западного маневра времени остается не так уж много», а от желания «стать Западом в Закавказье» могут остаться только романтические мечты, потому что Грузия никогда не принадлежала к Европе, даже несмотря на принадлежность к христианскому миру. Но сейчас Тбилиси пока пребывает в плену устаревающей западной политтехнологии, не успевая преобразиться.

Сейчас вопрос стоит так: чего Запад хочет от Грузии и чего Грузия от Запада? По оценке многих экспертов, Запад с этим до сих пор не определился. Что же касается Тбилиси, то он мечтает, чтобы Запад взял его на свое иждивение, что маловероятно. Вот почему грузинская система международных отношений прямо на глазах «рассыпается», а политический кризис является всего лишь внутренним проявлением этого сложного процесса. Мы же отметим, что в зависимости от того, куда пойдет Грузия — на Запад или на Восток, и будет зависеть будущее не только российско-грузинских отношений, но и стабильность Закавказья в целом. Развязка приближается.