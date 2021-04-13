Компания Ant Group китайского миллиардера Джека Ма недавно получила рекордный штраф в размере $18,32 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. В результате компания согласилась стать финансовым холдингом, находящимся под надзором властей Китая. Соответствующее заявление было сделано на официальном сайте компании. Новость вызвала бурю обсуждений под тематической публикацией телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель совета директоров Alibaba Джек Ма

Многие пользователи поддержали подобный разворот событий, отметив, что давно пора было преподать урок монополистам. При этом некоторые предложили властям Китая провернуть такой же трюк с компанией Tencent, которая также чувствует себя безраздельным хозяином сферы IT-технологий. Однако нашлось немало и тех, кто ставит под сомнение, что Ant Group пострадала за свой монополизм, а не по политическим соображениям.

«Ant Group ясно дали понять, что хотят контролировать весь Китай, неудивительно, что с ними такое произошло», — заявил один из комментаторов, заметив, что не теряет надежды, что нечто подобное произойдет и с Tencent. Впрочем, много и тех, кто поддерживает Tencent.

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Пользователь Ё-Ё задался вопросом, почему так много людей недоброжелательно отзываются о компании Ant Group, поддерживая Tencent, и получил шквал комментариев.

«Поскольку Alibaba [аффилирована с Ant Group] выбешивает сильнее, чем Tencent, стало модным тянуть под воду Tencent вместе с Alibaba. Но у Tencent нет ни монополии, ни контроля над рынком, а стало быть, и нет оснований вводить санкции против нее. К тому же [глава Tencent] Ма Хуатэн, в отличие от Джека Ма, достаточно сдержанный. Тот, кто целыми днями напролет вынашивает планы взять под контроль экономики страны не самоубийца? Поэтому разговоры в пользу Tencent — констатация фактов», — заметил Капитал Ян Лин.

TechCrunch Глава Tencent Ма Хуатэн (Пони Ма)

Нашлись и защитники Джека Ма, которые начали перечислять все блага современной цифровизации, которые несет Китаю Ant Group, включая сервисы интернет-оплаты Alipay, площадку электронной коммерции Alibaba, которая является аналогом eBay.

«Джек Ма работает на благо общества и не боится высказываться! Просто дело в том, что он богат и живет в достатке!» — считает «Солнечный свет», отметив, что без Ant Group Китай бы продолжал на телегах ездить.

Однако под комментарием пользователя появилось множество сообщений с уточнением, сколько заплатил Джек Ма за столь прекраснодушные слова в его адрес. Но были и те, кто решил взглянуть на проблему более глубоко, не сквозь призму корпоративных предпочтений.

Chris Yunker Офис Tencent в Шэньчжэни

«У Tencent слишком много личной информации. У нее монополия на музыку, кино и телевидение и игры, влияние на национальную мысль, монополия на личные сделки, коммуникации, полный контроль личной жизни, влияние на правосудие, исключение конкурентов, все это становится нормой. Tencent слишком велик, хранит слишком много информации, а потому должен быть разделен, как и Ant Group», — считает Цзян Цзян.

Таким образом, мнения китайских пользователей сети разделились, но одно совершенно точно — обилие комментариев говорит о том, что скандал вокруг компании миллиардера Джека Ма не оставил китайцев равнодушным, а также выявил наличие как минимум двух лагерей — сторонников Джека Ма и Ant Group, а также сторонником Пони Ма и Tencent.