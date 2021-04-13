Как бывшие советские санатории в Крыму «ушли» в частные руки
Несколько бывших советских санаториев Крыма из государственных рук «ушли» в частные, в их числе — бывшая резиденция дома Романовых, бывшая дача князей Нарышкиных, а также гектары парковых зон. Новые же владельцы перспективных активов скрылись за ПИФами — закрытыми паевыми инвестиционными фондами, которые не обязаны раскрывать публично конечных бенефициаров. Об одном из конечных собственников пяти гостиничных комплексов и санаториев в Крыму стало известно от миллиардера Аркадия Ротенберга, ранее объявившего себя также и бенефициаром «дворца» в Геленджике, на мысе Идокопас, который попал в федеральную медиаповестку через скандальный фильм. Ротенберг и в этот раз назвал себя в числе владельцев теперь уже крымских активов. ИА REGNUM попыталось разобраться в цепочке собственников санаториев.
Приватизация санаториев
12 апреля 2021 года издание РБК со ссылкой на представителя российского миллиардера Аркадия Ротенберга сообщило, что тому принадлежат пять гостиничных комплексов в Крыму и владеет ими он более двух лет. Уточнялось, что объекты — это бывшие советские санатории и в них планируется инвестировать 15 млрд рублей. В списке числились отель «Дача Рахманинов», санатории «Мисхор», «Дюльбер», «Ай-Петри» и «Жемчужина». Все, кроме последнего объекта, на сегодня входят в сеть «Курорты Крыма».
«Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» — это бывшие госпредприятия (ГУПы), которые были сначала трансформированы в АО, а в 2018 году распроданы с торгов, проведенных министерством имущественных и земельных отношений Крыма.
В начале июля 2018 года на сайте ведомства появилось сообщение, что акции санатория «Мисхор» продали за 380,2 млн рублей, «Ай-Петри» — за 416,4 млн рублей, а «Дюльбера» — за 702,7 млн рублей. Представитель министерства объявила, что хоть эти объекты и с большой историей, расположены в уникальных местах, но имеют высокий уровень износа, который требует значительных инвестиций. Назывался даже требуемый размер вливаний — 1,5 млрд рублей.
Победителем всех трёх аукционов объявили ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».
Компания, упомянутая как победитель аукционов, в ЕГРЮЛ представлена в единственном числе. ООО было создано в ноябре 2014 года. С 2019 года фирма «прописана» в Ялте. Её уставный капитал — 13,158 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство жилья и нежилых объектов. С февраля 2021 года её единственным владельцем является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Терс». Из открытых источников известно, что данный фонд предназначен для квалифицированных инвесторов, а раскрытие информации о пайщиках не предусмотрено законодательством.
Управляет фондом — ООО «УК ФИН-Партнер», которое создано в 2013 году и с февраля 2020 года принадлежит ООО «Центр-М» (владельцы — Владимир Дойников с долей 95% и Мария Лукьянова). Доля «Центр-М» в УК заложена в ПАО «Московский областной банк». Само же ООО «Центр-М» совместно с банком «Северный морской путь» числится соучредителем товарищества собственников недвижимости «Покров». А основные акционеры упомянутого банка — Аркадий и Борис Ротенберги.
Также газета «Коммерсант» сообщила, что одним из пайщиков фонда «Терс» является фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020», занявший 36-е место, — Аркадий Ротенберг. Уточнялось, что на сегодня идёт переоформление документов и к лету Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.
Возвращаясь к ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Её директором также с февраля 2021 года является Максим Балацкий, который одновременно выступает и руководителем ООО «Гарден палас», учрежденного в Алуште в сентябре 2019 года. Фирма создана для покупки и продажи собственной недвижимости. С даты создания 60% в ней принадлежит компании «Бредбери солюшнз ЛП» из Великобритании. С мая 2020 года долю в 40% в фирме имеет и Шамсутдин Раджабов (соучредитель фирмы из сферы биржевых брокеров — ООО «Денэм холл», которой также владеют ООО «Миржик» Татьяны Елисеевой, Михаил Микулин и компания «Камефорд лимитед» с Кипра).
Для справки:
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года, а приватизацию санаториев начали готовить уже в 2015 году. В ноябре 2015 года на одном из совещаний обсудили планы подготовки к приватизации имущественных комплексов государственных унитарных предприятий, в том числе и санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри».
О санаториях и их истории
Стоит отметить, что на странице гостиничной сети «Курорты Крыма» в одной из соцсетей в качестве её фигурантов указаны «Мисхор», «Дюльбер», «Ай-Петри» и санаторий «Морской берег». На сайте последнего уточняется, что он расположен в пгт Кореиз (Ялта) и ведет свою историю с 1920 года, когда несколько национализированных особняков объединили в пансионат, а с 1984 года учреждение стало санаторием, который в годы существования СССР был подведомственен Минздраву.
В 1995 году санаторий стал частью санаторного комплекса «Дюльбер», а в 2018 году перешел под управление УК «Визант Групп», которое руководит и другими бывшими советскими санаториями группы.
В ЕГРЮЛ есть единственное ООО «УК «Визант Групп». Оно было создано в июле 2017 года и сегодня базируется в Ялте. Владелец с 2019 года — всё тот же закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Терс». Руководитель ООО с февраля 2020 года — Нелли Шатова. Она же директор и московского ООО «Кипарис» (создано для строительства в марте 2021 года), за которым стоит уже другой фонд — «Фланконад», но управляющая компания у него — всё та же УК «ФИН-Партнёр».
Известно, что УК «Визант Групп» владеет также 5% в ресторанном ООО «Дипсервис». Оно работает в Ялте, и на 95% в собственности Андрея Атанова. На последнего в январе 2021 года была выписана доверенность как на управляющего санаторием «Дюльбер». Документ размещен в открытом доступе.
Для справки:
«Морской берег» представляет собой три спальных корпуса и две уединённых дачи категорий стандарт и люкс. Санаторий специализировался на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и заболеваний нервной системы. «Дача Рахманинов» — десять номеров в историческом здании 1958 года постройки. Санаторий «Дюльбер» — это бывшая резиденция дома Романовых и свыше 6,5 гектара парковой зоны. А санаторий «Мисхор», в свою очередь, окружен 20 гектарами одноимённого парка. Богатая история и у санатория «Ай-Петри». Он с 1923 года был частью дома отдыха «Группа дач Мисхора», а до него здесь была дача «Софиевка» в окружении леса из кедров и кипарисов, которая принадлежала роду князей Нарышкиных.
Одним лишь Крымом и Краснодарским краем Ротенберг не ограничивается. В комментариях телеканалу «Россия 24» в январе 2021 года он заявил, что ему также принадлежат туристические объекты и на Дальнем Востоке, а на Алтае он планирует построить круглогодичный горнолыжный курорт.
Для справки:
В активе Ротенберга в Алтайском крае есть ООО «Сфера леса», учреждённое для строительства объектов в октябре 2015 года. Ещё в 2017 году СМИ сообщали, что фирма построит в ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» первый вип-отель.
Напомним, в январе 2021 года Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике, на мысе Идокопас, про который был снят скандальный фильм. По словам бизнесмена, «дворец» — будущий апарт-отель.