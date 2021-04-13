Просьба президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джозефу Байдена с тем, чтобы Вашингтон посодействовал в предоставлении большей поддержки для вступления страны в НАТО, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 13 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Альянс

«Да не хотят они и никогда не хотели! А эти до сих пор им верят! Обманули дурака на четыре кулака!» — пишет Larisa I.

Многие пользователи оказались уверены, что если бы США хотели видеть Украину в НАТО, то дали бы ей вступить уже давным-давно. Но такого желания, судя по всему, в Вашингтоне не испытывают.

«Не хотят. Зачем им лишний геморрой иметь? Невеста с таким приданым им не нужна, они и так её используют, как хотят», — считает Василий М.

Некоторые комментаторы отметили, что наблюдают в действиях Зеленского истерику. Похоже, считают люди, украинский президент стал подозревать, что конфетка, в виде вступления Украины в Альянс, стране не достанется.

«Выглядит так, словно Зеленский принуждает Байдена. Выглядит это вполне по-хамски. Забавно будет, если за океаном проглотят и не одёрнут наглого лимитрофа», — написал Михаил Л.

Часть людей призвала США быть более честными по отношению к Киеву и дать ему чёткое понимание того, что НАТО будет существовать без Украины.

«Если не хотят видеть Украину в НАТО, то её должны послать. Причём, словами. Вот и всё. Но вообще-то, всё сказанное этим клоуном, а до него свиноликим, сводится к одному — дайте денег», — поделилась своим мнением Надежда З.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова

Ряд комментаторов вынесли предположение, что Украина не может вступить в Альянс по той причине, что для России это будет нести смертельную угрозу. Поэтому Москва сделает всё, чтобы не допустить подобного.

«Если Украина вступит в НАТО, то это всё — России хана. Теоретически конфликт в Донбассе, на этом должен закончиться. Нельзя этого допустить!», — предполагает Андрей Г.

Нашлись и те, кто считает, что если Украина вступит в НАТО, то существование её в прежнем виде продлится недолго.

«Зеленский, что, не догоняет, что если Украина вступит в НАТО, то ядерные силы альянса окажутся на её территории и у России попросту не останется никаких вариантов, как не допустить этого силой? Объясните ему кто-нибудь, что в случае этого ни его, ни Украины больше существовать не будет!» — пишет Кирилл З.

Напомним, 12 апреля телеканал CNN опубликовал материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джозефу Байдену за помощью в «сдерживании» России и попросил его посодействовать в предоставлении большей поддержки для вступления страны в НАТО.