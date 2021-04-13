Заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что Киев не планирует наступление в Донбассе, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане поделились своими соображениями 13 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предчувствие

«Временная дипломатическая передышка, война неизбежна. Всем приготовиться!» — написала Сара Г.

Некоторые пользователи выступили с предположением, что активные действия российских войск на границе с Украиной убедили воинственно настроенных украинцев отказаться о идеи решить вопрос Донбасса военным путём.

«Хотели блицкриг устроить, а тут на тебе! Россия свою армию подтянула поближе к границе и в Киеве резко прибавилось миролюбия», — отметил Константин Ш.

Другие указали, что слова пресс-секретаря украинского президента расходятся с действиями, которые совершает Киев при участии сил НАТО. Граждане уверены, что доверять этой барышне не стоит.

«А переброска войск и военно-транспортные самолёты стран НАТО в страну — это для мирного решения вопроса? И полёты разведчиков стран НАТО над Донбассом и вдоль границ Крыма — тоже, чисто для мира?» — задаётся вопросом Сергей Р.

Часть комментаторов отметила, что Мендель является крайне противоречивой фигурой, которая не отвечает за свои слова. Поэтому нельзя говорить о том, что Киев однозначно отказался от идеи пойти войной на Донбасс

«Словам Мендель не верят даже в самой Украине, над ней смеются и издеваются, потому что она вечно противоречит сама себе. Она не отражает позицию государства и даже президента, а просто проговаривает словесные конструкции, которые заданы общими указаниями из западных посольств. Это ни о чем не говорит — ни о планах Украины, ни о её стратегии, ни о том, чего добиваются разные политические силы, ни чего хочет украинский народ. Это всего лишь озвученные методички изо рта глупой случайной фигуры, которых полно в окружении Зеленского», — считает Natalie K.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Ряд пользователей напомнил, что украинская власть находится в прямом подчинении Западу и не от Киева зависит то, вступят ли ВСУ в активные бои с силами ДНР и ЛНР.

«Киевский режим будет двигаться туда, куда ему прикажут его кураторы. Сам по себе он никуда двигаться не будет. Подобные заявления этих сателлитов — просто сотрясание воздуха. Сами они ничего никогда не решают и решать не будут», — поделился своим мнением Владимир М.

Нашлись и те, кто отметил, что Вашингтон очень хочет, чтобы Украина утонула в крови, но сами они, при этом, участвовать в конфликте не будут.

«Американцы будут драться с Россией до последнего украинца. Украинцы, готовьтесь!» — пишет Panayot D.

Напомним, 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в эфире телеканала «Дом», что Киев не планирует наступление в Донбассе.