В регионах Приволжского федерального округа цены на продовольственные и непродовольственные товары отслеживаются в рамках еженедельного мониторинга. Согласно данным, которые публикует Маристат, разброс цен между регионами составляет от нескольких десятков до сотен рублей, а стоимость автомобилей отличается почти на полмиллиона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причем в течение недели на фоне незначительного снижения цен на сахар и подсолнечное масло подорожали практически все группы товаров, а рост стоимости составил от 1,5% до 7,5%, сравнивались данные мониторинга на 29 марта и 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, из 49 наблюдаемых товаров 19 из них продаются по наиболее высокой цене именно в Пермском крае. В то же время восемь товаров наиболее дорого продаются в Самарской области, в Нижегородской области самые высокие цены по семи позициям, по трём позициям — в Кировской области, по двум — в Чувашии, Удмуртии, Татарии и Пензенской области и по одной — в Башкирии, а также в Саратовской и Ульяновской областях. Получается, что самый дорогой город в Поволжье — Пермь.

Максимальное число позиций по самым низким ценам продается в Мордовии — 12 товаров, по шесть наиболее дешевых в Поволжье товаров продают в Башкирии и Пензенской области, пять позиций наиболее дёшевы в Татарии, по четыре — в Саратовской области и Удмуртии, по три — в Марий Эл и Чувашии, по две — в Нижегородской области и Удмуртии, две позиции продаются по самой низкой в ПФО цене в Оренбургской области, по одной — в Самарской, Ульяновской и Кировской областях.

К примеру, цена свинины в Пермском крае составляет 298,63 рубля за кг, минимальная стоимость такого мяса наблюдается в Мордовии — 239,68 рубля за кг. За неделю максимальная цена выросла на 11,92 рубля, то есть на 4,15%. По наиболее высокой цене в Поволжье в Пермском крае продается вареная колбаса — 383,55 рубля за кг, а наиболее дешевая колбаса в Уфе — 326,94 рубля за кг. Рост самой высокой цены за неделю составил 7,27 рубля или 1,9%. Цена килограмма сливочного масла в Пермском крае достигает 662,72 рубля за кг, при этом в Татарии зафиксирована самая низкая цена в ПФО — 502,95 рубля за кг. Масло в Перми за неделю подорожало на 3,5%. Разница в цене сливочного масла между регионами составила больше 150 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сливочное масло

Подсолнечное масло, цены на которое сдерживаются соглашением правительства России, по наиболее высокой цене продается в Чувашии — по 127,15 рубля за кг, неделей ранее максимум цены фиксировался в Пермском крае на уровне 129,96 рубля за кг, самое дешевое масло продается в Оренбургской области — 111,92 рубля за кг, неделей ранее минимальная цена составляла больше 114 рублей. И правда, подешевело.

Разница в цене творога между регионами ПФО достигает 130 рублей: в Пермском крае кг продается за 377,49 рубля, подорожав за неделю на 26,83 рубля или на 7,6%. В Чувашии тот же творог продается за 246,57 рубля за кг, и он еще и подешевел за неделю. Наиболее высокая стоимость десятка яиц замечена в Самарской области — 84,72 рубля, что на 3,68 рубля или на 4,5% больше, чем неделей ранее. Самая низкая — в Мордовии, здесь десяток можно купить за 68,51 рубля, что почти на 70 копеек больше предыдущей недели.

Цена на сахар, которая также стабилизируется, отличается между регионами незначительно — на четыре рубля: в Самаре цена составляет 49,23 рубля за кг, неделей ранее самый дорогой сахар продавался в Перми за 49,58 рубля за кг, в Саранске — 45,4 рубля. Действительно, цена снизилась.

Однако самой любопытной для сравнения цен между регионами группой является группа непродовольственных товаров, также интересна разница в стоимости услуг.

Так, наиболее дорогой телевизор в Поволжье продается в Пензенской области за 32,455 тыс. рублей, лишь за одну неделю и так самый дорогой телевизор в округе подорожал на 1,006 тыс. рублей. Самый дешевый, цена которого ниже больше чем на 10 тыс. рублей, можно купить в Мордовии за 20,429 тыс. рублей, но и он немного подорожал — на 16 рублей за неделю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Новый иностранный легковой автомобиль (марка не указана) по максимальной цене продается в Пермском крае — 1,472 млн рублей, за неделю цена выросла на 4 тыс. рублей. При этом в Марий Эл эту же позицию можно приобрести за 958,618 тыс. рублей, и цена за неделю не изменилась. Цена между регионами отличается больше чем на полмиллиона рублей.

Как ни странно, но самые дорогие отечественные автомобили продаются в Самарской области — стоимость составляет 728,605 тыс. рублей. За неделю произошел просто гигантский скачок — цена выросла на 35,7 тыс. рублей. При этом в Казани цена российского автомобиля ниже более чем на 100 тыс. рублей — здесь эта позиция продается по 621,79 тыс. рублей. А ещё интереснее, что на прошлой неделе самый дешевый в Поволжье отечественный автомобиль продавался в Ульяновской области, и его цена составляла 592,3 тыс. рублей, увеличившись за неделю почти на 30 тыс. рублей.

Стоимость услуги по снабжению электроэнергией за 100 кВт. ч наиболее высокая в Нижегородской области и составляет 460,43 рубля, снизившись за неделю почти на 40 копеек. Та же самая услуга обходится жителям Оренбургской области в 299,81 рубля. На предыдущей неделе в Пензенской области минимальная цена составляла 309,26 рубля.

Разброс стоимости услуг горячего водоснабжения в месяц с человека достигает в регионах ПФО 250 рублей. В частности, в Пермском крае горячая вода обходится в 687,74 рубля, на прошлой неделе лидером дорогой горячей воды была Удмуртия — 687,81 рубля, за то же самое в Саратовской области платят 437,68 рубля, а на прошлой неделе почему-то платили 394,64 рубля.

Разница стоимости услуги холодного водоснабжения и водоотведения в месяц с человека превышает 180 рублей. В Уфе эта услуга обходится в 398,02 рубля, а жителю Саратовской области — в 210,8 рубля, за неделю цена снизилась почти на 40 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Растительное масло

Рост стоимости продуктов питания, который наблюдают жители России, активно обсуждается в социальных сетях.

В частности, у пользователей вызывают сомнения рекомендованные правительством розничные цены. Да и соглашение по их стабилизации оценивается скептически.

«Кто-нибудь видел сахар за 46 рублей?» — интересуется Аркадий Р.

«Похоже, скоро ужин будет в виде стакана сахара, залитого подсолнечным маслом», — предрекает Роман Ч.

«Умиляет наше правительство. Им в голову не пришло разобраться, на каком элементе технологической цепочки от поля до прилавка произошла эта накрутка и что ее вызвало? И ликвидировать причины этой нагрузки», — предложил Александр З.

«Не должно быть никаких соглашений. Должны чётко работать прогрессивные системы налогообложения. Завысил цену на 10% — один налог, на 20% — увеличение и так далее. И вывоз на экспорт долен жёстко контролироваться», — полагает Михаил У.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Многие пользователи отмечают, что цены были заморожены уже после того, как они значительно выросли.

«Хороша заморозка. Сначала цены подняли почти на 50%, а только потом заморозили, а зарплаты и пенсии подняли на 3−5%. Лихо, однако», — отмечает Кирилл П.

«Сначала цены повысили в два раза, потом заморозили, а теперь им ещё и субсидии из кармана налогоплательщиков, справедливость по-российски», — пишет Ольга П.

«По истечении договорённостей цены на масло и сахар подпрыгнут и потянут за собой цены на остальные продукты. Будет новый всплеск инфляции», — прогнозирует Олег В.

«Цены растут и на масло, и на сахар, несмотря на эти соглашения. Сходите в магазины и убедитесь», — рекомендует Анна Р.

«Что же не зафиксировали летние цены на сахар, когда он стоил примерно 22 рубля», «Иркутская область, Братск, 69 рублей — 1 кг сахара», «масло 900 грамм вместо 1 литра — 120 рублей, сахар — 64 рубля», «где цены на сахар — 48 рублей, подскажите? у нас минимум 59».

Также у участников дискуссии вызывает недоумение выбор товаров, цены на которые временно заморозили.

«Еду готовим не только из сахара и масла, но и еще из множества других продуктов, которые дорожают. Также, думаю, и производители готовят не из сахара и масла. Просто сахар и масло на фоне всего остального — капля в море», — негодует Олег Н.

Напомним, по данным Росстата, инфляция в среднем по Поволжью по итогам февраля составила 1,36% по сравнению с данными на конец декабря 2020 года. Максимальный темп роста цен наблюдается в Чувашии, здесь показатель инфляции достиг 1,74%, наиболее низкий уровень отмечен в Башкирии — 1,07%.