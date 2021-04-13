Общеизвестно, что Германия после Второй мировой войны остаётся страной с ограниченным суверенитетом, и эти ограничения формально наложены на неё США, Британией и Францией. Сейчас всё влияние сконцентрировано только у США, и потому Германия находится в крайне сложном положении: на её территории находятся американские войска, она является ключевым звеном американской системы глобального доминирования и опорным пунктом НАТО в Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Взамен Германия поглощена американскими инвестиционными финансовыми институтами, определяющими статус её валюты, её доступ к капиталу и технологиям, а также рынкам сбыта. США полностью формируют германский правящий класс, определяют германскую государственную идеологию и контролируют германскую систему образования и медийную среду.

Понимая своё уязвимое положение, германский правящий класс демонстрирует все признаки покорности, «преданность союзническому долгу», а по факту — вассальному статусу Германии, так как реалии есть реалии: в ХХ веке у Германии дважды не получилось сформировать мир под себя и приходится мириться с последствиями.

Несмотря на то, что германский капитал аффилирован с американским, немцы американцев недолюбливают, и это чувство общее как для рядовых немцев, так и для германской политической и бизнес-элиты. Это никогда не будет продемонстрировано, но это почувствует каждый, кто поживёт в Германии несколько месяцев и постарается почувствовать тот самый «германский дух», о котором так много сказано.

Немцы демонстративно устойчивы к культурной агрессии США. Больше того, они культурно превосходят американцев, и это выражается не только в дизайне архитектуры и товаров, но и в дизайне управленческих решений. Даже копируя американские концепции в бизнесе — в силу их более раннего появления на свет, — немцы адаптируют их под себя с учётом своей культурной специфики.

Matthias Berg Берлин

Немцы в философии и в быту — рационалисты и скептики, и о слепом подражании кому бы то ни было не может быть и речи. Они прекрасно осознают свою силу и понимают, что в этом их преимущество над западными и южными соседями, не говоря уже о соседях с Востока.

Немцы смотрят свысока на итальянцев, турок и поляков, признают способности французов шить хорошее женское нижнее бельё, но отказывают им в умении делать хорошие автомобили, чехов, румын и болгар они вовсе не воспринимают всерьёз, а вот к русским относятся с уважением.

Это выглядит странным, но немцы в массе своей отучились высокомерно относиться к России. У некоторых возникает такое желание, но оно осознаётся как фрейдовский комплекс неполноценности, и потому свойственен людям глуповатым, которые у немцев есть, но не в таком большом количестве, как в США. В большинстве своём немцы очень вдумчивы, уравновешены и серьёзны.

Отношения между СССР и Западной Германией после войны были, как ни странно, холодными, но устойчивыми. Несмотря на борьбу спецслужб, нефте‑ и газопроводы из России в Германию были проведены, и именно тут впервые дала осечку американская власть над Германией. Немцы терпеливо восстанавливали здание своего суверенитета, отгрызая у американцев пядь за пядью, и теперь дозрели до серьёзного непослушания.

Bayern.de Маркус Зёдер

России, конечно, интересно, какими у неё будут отношения с Германией после ухода Ангелы Меркель и выборов нового канцлера. Ведь позиции США в германском политикуме не идут ни в какое сравнение с российскими. Но в том-то и интрига, что США немцев принуждают, а Россия зацепила за интерес. И это не просто тема денег (в случае угрозы для жизни немцы деньгами поступятся), а тема выживания немецкого бизнеса.

При всём проамериканизме немецких политиков, их социальная база — не американский, а германский бизнес. И в теме газопроводов защищать они пытаются интересы не американских, а немецких компаний. Здесь наступил предел готовности немцев к уступкам США. А какими упрямыми бывают немцы в обороне, русским известно больше, чем американцам.

Лидером ХДС (со всеми канцлерскими перспективами, наряду с Маркусом Зедером — премьер-министром Баварии) в январе 2021 года избран Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия. Эти фамилии стоит запомнить. Их позиция относительно судьбы проекта «Северный поток — 2» соответствует позиции Меркель. Кейс Навального, по их мнению, это «нравоучительная мораль», а не тема для внешней политики, о чём, в частности, Лашет заявил в интервью агентству Reuters.

Dirk Vorderstraße Армин Лашет

Внешняя политика — это реальная политика, а реальность в том, что «Северный поток — 2» важен для немецкой экономики, в то время как кейс Навального для нее не важен. Это жёсткий ответ американским попыткам заставить Германию отказаться от газопровода из-за истории с Навальным.

Армин Лашет идёт дальше в своих высказываниях, чтобы в корне пресечь кривотолки. Он утверждает, что даже в период холодной войны Германия на протяжении 50 лет покупала в России газ и нефть. Сейчас такой холодной войны нет, а история с Навальным на холодную войну не тянет. А потому правительство Германии в отношении газопровода «СП-2» идёт правильным курсом. И при Лашете этот курс продолжится.

Земля Северный Рейн-Вестфалия — это мощный индустриальный, финансовый и торговый центр Германии. Здесь германский капитал, спонсирующий ХДС и определяющий позицию Лашета, крайне чувствителен к судьбе проекта «СП-2». Особенно с учётом всех кризисных тенденций и угроз победы сил, связанных больше с деловыми кругами США, чем Германии.

Лашет балансирует свою позицию — не придраться. Он подчеркнул, что осуждает нападение на Навального. Поддерживает санкции ЕС против России в связи с Украиной. Считает, что «мы должны гарантировать геополитические интересы Украины» и одновременно «обеспечить наше энергоснабжение через этот частный проект». Все нужные слова сказаны. Это всё, что Германия может сделать для США и Украины.

Известно, что немецкие «зелёные» — это пятая колонна американских глобалистов в Германии — против «СП-2». Также против и ещё одна марионеточная для США партия — СвДП, прямой филиал Демпартии США в Германии. Но Лашет уверен — они хоть и являются важными партнёрами по коалиции для ХДС и её баварской сестры ХСС, но повлиять на позицию коалиции в отношении отказа от «СП-2» не смогут.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция в районе г. Грайфсвальд (Германия)

«Я не думаю, что «Северный поток — 2» будет большой предвыборной проблемой. Более того, я думаю, что консенсус с «зелеными», например, возможен», — заявил Лашет в интервью. Скорее всего, консенсуса не будет, но Лашет таким образом дал понять, что у «зелёных» не хватит сил продавить ХДС-ХСС по отказу от газопровода.

То есть в случае победы на внутригерманских выборах коалиции ХДС-ХСС с высокой долей вероятности политика германских правящих кругов в отношении России сохранит преемственность. Армин Лашет, как и второй наиболее вероятный кандидат — премьер-министр Баварии Маркус Зедер, понимают всю важность для Германии экономического сотрудничества с Россией.

И ещё важнее это для ЕС, вступающего в непростую фазу турбулентностей и новый этап борьбы за сохранение геополитической субъектности Европы. Никакая зелёная энергетика не создаст надёжной основы для зависящей от экспорта европейской промышленности. Без российского газа через 15 лет от ЕС может остаться одна дырявая вывеска.