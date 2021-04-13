Проект закона, который может вступить в силу в России 1 июня 2021 года, вносящий изменения в Правила дорожного движения и запрещающий эксплуатацию автомобилей на летней резине зимой и на шипованных шинах летом, вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 12 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дорожно-патрульная служба

»А когда водителям в России подготовят новые дороги? А то всё штрафы, да штрафы!» — отметил Автоген П.

Многие пользователи считают, что вводить штрафы за езду на несоответствующих сезону шинах не стоит. Граждане отметили, что у многих водителей попросту нет денежных средств на покупку второго комплекта резины.

«Народ ведь летом ездит на зимней резине не от хорошей жизни. А, возможно, потому что нет денег на покупку нового комплекта колёс. Штрафом делу не помочь. И так депутаты кроме штрафов и повышения цен ничего придумать не могут, так как половина доходов страны в кармане олигархов», — считает Димка Н.

У некоторых комментаторов закрались каверзные вопросы, касающиеся того, как инспекторы ДПС будут относиться к всесезонным шинам и то, как данный сезон будет учитывать погодные условия.

«И как инспектор должен отличить липучку от летней резины? Получается, шипы зимой станут обязательны? В Москве много друзей вовсе отказались от сезонного переобувания и пользуются всесезонкой, улицы поливают реагентами, льда нет практически в городе, а в сильный снегопад, как этой зимой, шипы не помогут. Кто будет определять день перехода с зимы на лето? Какой интервал?» — задаётся вопросами Олег П.

Ряд граждан указали, что в зависимости от региона России наступление той или иной погоды очень сильно разнится. Поэтому установление конкретного периода, когда следует менять шины, выглядит странно и недальновидно.

«Я всегда меняю резину. На резине не экономлю. Но, извините, какого чёрта меня должны штрафануть за зимнюю резину в начале апреля, если вчера в Краснодарском крае шёл снег! На юге шёл снег в начале апреля, уж про другие регионы я вообще молчу», — указала Ксения Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дорожно-патрульная служба

Часть комментаторов считает, что регулирование данного вопроса следует делегировать регионам, чтобы не возникало опасных ситуаций, когда водители, исходя из требований, сменили резину на летнюю, а на улице пошёл снег.

«Страна огромная. Где зимы не бывает, а где она никогда вообще не кончается. Это регионы должны регулировать, а не Москва», — поделилась своим мнением Наталия М.

Нашлись и те, кто не увидел надобности обязательной смены резины зимой. Граждане считают, что зимние шины летом никому не мешают.

«Я не понимаю, чем чревата зимняя резина летом? Это невыгодно самому водителю, никак не окружающим. К тому же при езде по асфальту зимняя резина со временем становится летней», — заметил Nykolay I.

Напомним, 11 апреля «Российская газета» опубликовала материал, что с 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.