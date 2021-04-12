В День космонавтики мне прислали новость. Не самую оперативную, но крайне важную. Обнадёживающую, дающую большие надежды. Прислали, потому что знают: я интересуюсь современными героями. Настоящими. Славлю их, по возможности. А не тех, кто светит лощёными физиономиями в зомбоэкранах.

Иван Айвазовский. Спасательная шлюпка. 1874

На днях в Хабаровском крае наградили медалью «За спасение погибавших» жительницу Бикина Татьяну Соломонову. Наградили посмертно. Медаль из рук врио губернатора получил её сын. Боль и торжество русского подвига — совсем рядом. Потому что у Татьяны осталось двое детей — сын и дочь. Они остались без матери — из-за того, что та, не задумываясь, бросилась на спасение чужих детей. Хотя верно говорят — и подвиг Соломоновой тому есть живое подтверждение, — что чужих детей не бывает.

Не знаю, как развивались события. Что думала — думала ли? — Татьяна, когда увидела, как в реке Бикин тонут трое ребят: Артур, Евгений, Артём. Течение оказалось слишком сильным — подростки, 10−11 лет, не рассчитали силы. И Татьяна нырнула в ледяную воду спасать их.

Станислав Жуковский. Весенняя вода. 1898

…всё-таки, как писатель, как человек, стараюсь уловить, что она думала. Какие мысли пронеслись в её голове, что на душе было. Конечно, там не вились долгие размышления: а стоит ли, а как — нет, скорее всего, импульс. После же — непосредственно действие. Однако вот что понимать действительно важно: подвиг стал не вспышкой, не опрометчивостью — он вызрел из жизни Татьяны Соломоновой…

Подростков она спасла. Но сама утонула. У неё осталось двое детей. Обращаясь к сыну Татьяны, врио губернатора заявил, что «замечательная мама воспитала замечательных детей». Но вот трагедия — сын и дочь остались. Никто им матери уже не вернёт. А трое подростков жить будут.

Да, власть Хабаровского края обещала всячески помогать сыну и дочери Соломоновой в самых разных вопросах. И хочется верить, очень хочется верить, что так и будет. Получится ли? Дай Бог. Но ведь мир этот несправедлив, по большей части. Это в фильмах (да и то в старых) добро торжествует, а зло наказывается. А в жизни? Что с ней?

В такие моменты, конечно, важно верить в Бога. Даже если до этого не верил. Потому что Его присутствие наделяет эту беспросветность лучами — они разбивают её. И тогда всерьёз можно говорить о тех, кто наследует Царство Небесное. Татьяна Соломонова, несомненно, заслужила самое светлое. Ведь нет подвига выше, чем отдать жизнь за другого.

Василий Перов. Утопленница. 1867

Но повторяю: что с этой жизнью? Я забивают в поисковиках «Татьяна Соломонова Бикин» и не нахожу сразу соответствующей информации. Добавляю другие ключевые слова — и появляются данные, но всё как-то скудно. Неужели российские медиа настолько глухи к подвигу? Почему мы опять увидим в прайм-тайм то ли людей, то ли бесов, которые станут разливать грязь, но не прозвучит полновесных строк о Татьяне Соломоновой из Бикина? А ведь она достойна самого главного уже в этой жизни. Если не она, ушедшая, то её дети.

Всё это крайне важно для понимания одной фундаментальной вещи. Нас пугают самым разным, всякими ужасами. От американской агрессии в той или иной форме до нашествия иных врагов Отечества. От разврата до пандемии. Но!

Самое страшное, что с нами хотят сотворить — и делают вполне успешно местами — это разуверить в людях рядом. Внушить веру в то, что рядом одни предатели, лжецы, проститутки, равнодушные — все те, кто живёт исключительно для себя. А заодно и внушить веру в то, что в повседневности нет места подвигу. Нет места самоотдаче, жертвенности, милосердию. Потому что если внушат, то переломят хребет, превратив людей в биороботов-потребителей. В тех, кто строит общество, конечная стадия которого — пожирание самого себя. И для его утверждения выстроена соответствующая матрица.

Ройтер Липа Герш-Лейбович. Равнодушные, будьте прокляты! По мотивам стихотворения Р. Рождественского. 1986

Однако она лжива. Потому что каждый день, каждый час даже наши люди совершают подвиги. Как Татьяна Соломонова. И отдают свои жизни, спасая детей, а на деле — всю Россию. Да, именно так — без всякого пафоса. Потому что такие люди показывают, кто действительно человек, а кто так. И говорить об этих людях, об их подвиге значит пресекать, уменьшать зло.

И, делая реверс в начало, полагаю, неслучайно мне сообщили эту новость в День космонавтики. День подвига и самопожертвенности. Всё сошлось воедино.