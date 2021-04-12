Недавнее заявление посла Германии в Сербии Томаса Шиба о том, что НАТО в 1999 году бомбило Союзную Республику Югославию для того, чтобы «избежать гуманитарной катастрофы и геноцида в Косово», вызвало бурю осуждения в сербском обществе. Немецкий дипломат в интервью сербскому телеканалу РТВ 7 апреля сравнил бомбардировки Белграда, которые нацистская Германия совершила 6 апреля 1941 года, с событиями 1999 года. По мнению Шиба, между событиями Первой и Второй мировой войны и произошедшим в 1999 году нет никакой связи. «Мы знаем, что это было трудное время для сербов, но нельзя забыть, что это (бомбардировки — ИА REGNUM) не просто так произошло, все это готовилось довольно долго. Нужно было найти решение по Косово, и при этом все дипломатические средства уже были использованы», — заявил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Югославия 1999, вторженин, НАТО

Сербские и российские эксперты рассказали ИА REGNUM, почему сербское общество не готово смириться с западной точкой зрения на события 1999 года.

Научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич считает, что слова Томаса Шиба нельзя рассматривать отдельно от правительственного кризиса в Черногории, который возник после заявления министра правосудия Владимира Лепосавича о том, что «геноцид в Сребренице» он лично признает после того, как тот будет недвусмысленно доказан.

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«Это давление на весь сербский народ. Власти и в Сербии, и в Черногории должны понять, что мы все еще являемся заложниками нарратива о всеобщей вине сербов, который Запад сформировал в 1999 году или еще раньше, в годы развала Югославии», — полагает Милошевич.

При этом эксперт заявил, что как раз Германия «несет ответственность за смерть 40 миллионов славян».

Petar Milošević «Каменный цветок». мемориал на месте концентрационного лагеря Ясеновац

«Любое заявление из уст немецких дипломатов напоминает сербам не только о преступлениях Второй мировой войны, о расстреле школьников в городе Крагуевац, о концлагере Ясеновац на территории Независимого Хорватского Государства, об убитых сербах, но и о нападении НАТО на сербские земли — на Республику Сербскую во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине и на Сербию и Черногорию во время бомбардировок 1999 года», — продолжил сербский политолог.

По словам Милошевича, сербы, пока они существуют как нация, будут бороться против попыток заклеймить их клеймом «геноцидного народа». «Во-первых, потому, что это неправда. Во-вторых, мы должны уничтожить этот ложный миф, который о нас создает Запад», — сказал он.

«На самом деле Запад постоянно подогревает ненависть других балканских народов по отношению к сербам. Постоянно напоминает нашим соседям о том, что они должны нас ненавидеть. Вот недавно Сербия открыла возможность для всех граждан региона приезжать к нам за прививкой от коронавируса. Это большой моральный капитал Сербии, который теперь Запад пытается обанкротить и доказать другим балканским народам, что сербы не такие хорошие, какими кажутся», — подытожил Зоран Милошевич.

Российский историк, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова считает, что заявление немецкого посла выглядит «вдвойне настораживающее», если учесть роль Германии и в Первой, и во Второй мировой войне, и в процессе развала Югославии.

«Здесь нужно расследовать не мнимые преступления сербского режима против косовских албанцев, а как раз именно действия Германии в отношении Югославии», — считает историк.

По словам Филимоновой, немецкие спецслужбы, особенно БНД, принимали активное участие в подготовке радикальных экстремистских деятелей и снабжали их оружием, а сама Германия участвовала в расчленении Югославии, а также в агрессии НАТО 1999 года.

Цитата из х∕ф «Жестяной барабан». Реж. Фолькер Шлёндорф. 1979. ФРГ, Франция, Югославия, Польша Последствия авиаудара

«Поэтому слова Шиба о том, что сербский режим совершал преступления, звучат как чудовищный парадокс. Но давайте посмотрим на эти слова в более широком контексте, учитывая все глобальные изменения, которые проходят на наших глазах. Если у кого-то все еще существует непонимание происходящего в Косово, то нужно перевести события в международно-правовое измерение и наконец-то назвать вещи своими именами», — полагает Филимонова.

По мнению эксперта, если мы это сделаем, то увидим, что расчленение Югославии — это не просто работа против государства, это «взлом всех представлении человечества о справедливом и устойчивом мире». Поэтому здесь скорее нужно адресовать вопрос Германии — почему она участвовала в силовой акции против суверенного государства, что по Уставу ООН считается абсолютно недопустимым, полагает Филимонова.

«Потом надо обратить внимание на такой момент: Запад говорит о геноциде албанцев. Но давайте зададимся вопросом, почему никто до сих пор не указал, где он был конкретно? Это просто клише, которое было брошено западными СМИ и в которое все просто должны поверить. И не надо говорить про Рачак. Это было уничтожение боевой группы, полностью законно проведенная антитеррористическая операция (в селе Рачак в январе 1999 года была проведена операция против группы албанских террористов. Инцидент был использован Западом как предлог для начала бомбардировок Югославии — ИА REGNUM)», — рассказала российский эксперт.

Филимонова также отметила тот факт, что Запад никогда не говорит о геноциде сербов со стороны албанского диверсионно-террористического подразделения под названием «Армия освобождения Косово».

Defence.gov Боевики Армии освобождения Косово (АОК)

«Эта группировка была создана непосредственно Германией и ее структурами. Её целью был сепаратизм и захват территории Сербии. И нам это террористическо-криминальное образование пытаются представить как государство. Речь идет о глобальной трансформации международного права и нашего сознания. Мы должны принимать совершенно извращенные действия и предлоги Запада как реальность и соглашаться с этой глобальной диктатурой. Я бы призвала рассматривать косовскую проблему в более широком контексте, а не как локальный случай. Если сербские власти смирятся с псевдолозунгом о «геноциде», не будет никакой остановки в том, что мы еще должны признать действительностью», — подытожила Анна Филимонова.