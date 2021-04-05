В Липецкой области с 5 по 11 апреля обсуждали экологические проблемы, партийный раскол накануне выборов двух уровней и очередное эффектное появление мэра областного центра в медиапространстве.

(сс) Insider Река Усмань

Борьба за воздух

Проблемы экологии остаются темой для обсуждения в Липецкой области, включая продолжающуюся войну за сохранение реки Усманки, загрязнённой двумя предприятиями. От «Липецкоблводоканала» Роспотребнадзор в качестве компенсации потребовал 4,1 млн рублей.

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«Одновременно сегодня в воронежских СМИ активно распространялась новость об улучшении состояния реки Усмань по результатам последних отборов проб областным природоохранным департаментом.

Опрошенные нами эксперты отметили: отбор и анализ проб воды в реках в период половодья не является объективным. Гидрологи советуют дождаться летних результатов оценки состояния водотока перед принятием решения о возможности его использования в рекреационных целях

В любом случае можно констатировать: результаты сброса липецких предприятий были настолько пагубны, что даже сейчас, спустя пять месяцев с момента первой фиксации нарушения, в период активной промывки русла реки наблюдаются отклонения от нормы предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ», — прокомментировал телеграм-канал «ЭКО_ЦФО».

(сс) Insider Река Усмань

Ещё на две проблемы обратил внимание телеграм-канал «Чернозём»: это несанкционированная свалка и новый резидент особой экономической зоны.

«Полное отсутствие интереса к решению экологических проблем демонстрирует управление экологии администрации Липецкой области и ее руководитель Рощупкина Г. П. в очередной раз! Земельный участок размером почти 30 га, превращенный в свалку отходов, рядом со Студеновским карьером, продолжают активно захламлять и заваливать мусором откровенно на глазах всех контролирующих органов, включая Природоохранную прокуратуру Липецкой области и других. Вереницы машин с мусором разного калибра — строительный, ТБО — не прекращают вываливать его средь белого дня на земельный участок, который уже по решению Арбитражного суда Липецкой области был изъят из пользования бывшего арендатора…

Навалы отходов продолжают непомерно расти прямо на глазах у горожан, а остановить вандалов, везущих туда мусор и зарабатывающих на этом кучу денег, некому ни в администрации, ни в прокуратуре!.. А начиналась вся эта вакханалия под благовидным предлогом: строительство горнолыжного спуска, но ни гор, ни лыж, ни спусков», — процитировал канал письмо подписчика.

«На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» началось строительство завода по переработке продуктов животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров», — радостно сообщают госСМИ Липецкой области… «Чернозём» посмотрел, что о таких предприятиях пишут в СМИ.

В 2018—2020 годах в публичном пространстве появились десятки негативных сообщений о заводах по производству костной муки. Везде воняло так, что СМИ и власть не могли не реагировать…

В 2018—2020 годах было несколько проверок завода «Гремячинский» в Воронежской области. Каждый раз из-за многочисленных жалоб населения. В 2020 году губернатору Роману Старовойту жаловались жители города Железногорск Курской области на аналогичный завод. На всю страну прогремел скандал с производителем костной муки на Алтае. Бунтуют и жители Подмосковья. Примеров много».

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Партийный исход

«В Липецкой области разгорелся конфликт вокруг фракции ЛДПР в региональном парламенте. Из нее вышли два последних остававшихся там депутата, при этом обвинив своего куратора в Госдуме — депутата от ЛДПР Никиту Березина — в требовании денег за возможность выдвижения на предстоящих выборах. Сам Березин все отрицает и обвиняет липецких либерал-демократов в провокации», — пишет телеграм-канал SOTA.

«Фракция ЛДПР в Липецком облсовете лишилась последних партийцев. Из ЛДПР вышли депутаты Павел Евграфов и Андрей Кочеров. Олег Хомутинников и Максим Халимончук были исключены в 2017 году», — заявил сам Олег Хомутинников.

«Я в знак протеста написал заявление о выходе из партии. Со мной вышли депутат елецкого горсовета Чижиков, координатор елецкого отделения: 25 заявлений мы сегодня отдали в липецкое реготделение», — цитирует SOTA слова Павла Евграфова

Депутат Госдумы Никита Березин информацию о том, что с однопартийцев требовали денег, опроверг.

Duma.gov.ru Депутат Госдумы Никита Березин

«Оскар» для мэра

Но главный повод для обсуждений на минувшей неделе снова дала мэр Липецка. После истории про отпуск в Объединённых Арабских Эмиратах, ради которого, как считают липчане, Евгении Уваркиной на неделю позже вынесли предупреждение за неполные сведения в декларации о доходах, главе администрации написали много жалоб на состояние дел в городе. К активным действиям она приступила прямо в понедельник. На странице Уваркиной в Instagram появилось видео, на котором она называет кого-то «бесхребетными», срезает ножом рекламные баннеры и ругает владельцев автомастерских за облезлые ворота гаражей и окурки на газонах.

«У каждой территории должен быть хозяин, ответственный, с которого можно спросить. По-другому порядок нам навести не удастся. Поэтому мы наделили полномочиями контроля сотрудников территориальных управлений округами. И в их бумагах появились изменения. А сегодня я решила проверить, как обстоят дела на самом деле, — выехала с проверкой в Октябрьской округ.

Результат — тот же бардак, что и полгода назад. Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими — тоже, предприниматели вывешивают баннеры, которые не соответствуют правилам, но им никто даже пальцем не грозит! Мы хотим, чтобы в первую очередь округа наладили взаимодействие с бизнесом, управляющими компаниями и городскими службами, чтобы специалисты стали контролёрами — поставили задачу и проверили, как её выполнили. Не понимаю, почему для того, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, в объезд нужно обязательно выезжать мэру или моему первому заместителю.

Такое отношение к городу недопустимо. Мы продолжим внезапные проверки. Это позволит выявить самые проблемные места и покажет, кто действительно готов включаться в работу по наведению порядка. По результатам буду принимать решения, в том числе кадровые», — написала Уваркина.

Видеозапись сразу же разлетелась по соцсетям и начала активно обсуждаться горожанами. Сообщество «Нетипичный Липецк» сравнило это видео с записью 2019 года. Тогда в СМИ попало записанное «для рабочего чата» видео, на котором Уваркина с использованием нецензурной лексики выражает недовольство темпами реконструкции Нижнего парка.

Цитата из видео с личной страницы Евгении Уваркиной в Instagram Глава Липецка Евгения Уваркина срывает рекламные банеры

«Я, как и любой другой житель Липецка, не выбирал главу города, нас почему-то этого права лишили, а значит, и ответственность за её поведение я нести не должен, но мне всё равно почему-то стыдно, что у нас такой мэр. Взбалмошная женщина бегает по городу, занимается, по сути, мародерством, уничтожая без суда и следствия чужое имущество, кошмаря малый и средний бизнес, который еще не успел толком оправиться от последствий коронавирусных ограничений. Но главе города почему-то на это наплевать, для неё дешёвый хайп — это всё. Она возомнила себя «владычицей морской» и думает, что может своим пальцем тыкать всем. Конечно, это очень просто — обвинить кого-то в непокрашенных дверях гаража через два дня, как в Липецке почти сошел снег, и при этом не замечая, как в преддверии Дня космонавтики в непрезентабельном виде находится соответствующий мемориал…

Мне грустно, что госпожа мэр… не бегала и не критиковала компанию «Квадра» за то, что сделала Липецк столицей коммунальных аварий… Подрядчиков, ремонтировавших в городе дороги и реконструировавших парки», — прокомментировал в своём телеграм-канале елецкий депутат Анатолий Емельянов.

«Мэр Липецка на камеру разнесла местных бизнесменов, чтобы спасти репутацию после поездки в Дубай. Так задорно и уверенно Евгения Уваркина ворвалась в родную вотчину после отдыха с сестрой в ОАЭ. Народ не понял, на чьи отдыхали, и Евгения понеслась отбеливать своё доброе имя. Конечно, когда за окном глава города увидела не роскошный район Дубай Марина, а родной (и немного потрёпанный) Липецк, захотелось кому-нибудь дать в лоб за нелегальные вывески и некрашеные заборы.

Возможно, так и родилась идея ролика, где Уваркина летящей походкой врывается к собственникам гаражей, парковок и прочих не радующих глаз мест и говорит, как сделать город лучше. Дополнительный балл в копилочку репутации не лишний, ведь в сентябре вышел рейтинг политиков Черноземья, где Евгения Юрьевна не попала и в пятёрку. Зато вошла в топ актёров без «Оскара», — пишет канал Mash.

Комментаторы в самом инстаграме Уваркиной тоже заявили, что ждали решения проблем города в другом порядке.

«А кто за убитыми дорогами будет следить? Или вы готовы только транспортный налог драть с людей? А кто заплатит за убитые подвески?»

«Оскар в студию за лучшую женскую роль! Одна показуха, а толку ноль, порядок навели, баннеры сорвали… Дороги все уплыли, скоро по щебню будем ездить, а им же весна наступила, надо ворота покрасить!»

Lipetskcity.ru Глава Липецка Евгения Уваркина

«Ну и? Вы только для инстаграма показуху устраиваете. 3−4 месяца назад вы ходили по Космонавтов и подземному переходу у центрального рынка. Грозились порядок навести, стоянку убрать, урны пинали. Как всё было, так и осталось. Толк-то где?»

«Я считаю, неподобающее поведение для мэра города. Для наведения порядка нужно проводить работу с малым бизнесом и своими замами, выносить предписания и устанавливать сроки для устранения. Вы же представители закона, а ведёте себя как беспредельщики… Имея такой административный ресурс, собственноручно рвёте баннеры. Кстати, у этой же рекламы есть владельцы (которые оплатили, заказали, распечатали, смонтировали), установлена она на их же имуществе, и вы его испортили! Сделайте предписание, не выполнили — штраф. А так вы нарушаете 167 УК РФ. Закон должен действовать в рамках закона».

Следом на странице Евгении Уваркиной появилась «новая серия» — видеозапись с проверки в Правобережном округе. Мэр уже не срывала вывески, но работой своих подчинённых всё ещё была недовольна:

«Кабинетная работа закончилась, нужно взаимодействовать лично. Я вижу, что многие готовы идти на контакт, но с ними никто даже не разговаривал. Поэтому полтора месяца — финальный испытательный срок. Внезапные проверки продолжим. Если порядка не будет — будем искать других руководителей и собирать новую команду», — заявила она.

«Такое ощущение, что наша мэр вообще с другой планеты и впервые увидела город в таком цвете. Зачем эта показуха на камеру? Вы что, впервые видите, в каком состоянии город? Или, может, на вертолёте передвигаетесь каждый день? Или из затонированной машины не видно улиц нашего города и того состояния, до которого в том числе и вы его довели? Постоянно нужно работать, а не раз в месяц на камеру свои эмоции показывать».

«Очень неприятно наблюдать, как вы общаетесь с подчиненными. И учитывая то, что это происходит прилюдно, особенно неприятно. Культура общения и взаимодействия с людьми оставляет желать лучшего. Уж коли вы все это показываете, принимайте и критику. Отчитывать подчиненных можно и нужно, но наедине».

«Бизнес налоги платит. Вот и наймите дворников и уберите территорию на эти налоги. Вы сотни миллионов на парки разбазарили. И парки уродливые, и город грязный. Я уж не говорю про дороги. И песочить подчиненных на камеру — неэтично», — заключили комментаторы под видео мэра.

Lipetskcity.ru Мусор на улицах Липецка

«Последние несколько дней мэр Липецка Евгения Уваркина буквально с ножом нападает на бизнес: срывает по городу вывески и рекламные баннеры. Может быть, градоначальница так расправляется с конкурентами?!

Согласно утвержденному порядку размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка, не допускается размещение конструкций над арочными проемами. Об этом походе не знает заместитель директора «ГК ТРИО» и родная сестра мэра Липецка Елена Латышева», — написал депутат облдумы Олег Хомутинников, приложив фото предприятия, с которым связана семья мэра.

«Все федеральные таблоиды написали иронично про градоначальницу, её методы и её настоящие мотивы. Евгения Юрьевна орёт на подчинённых уже третий год. И ничего не меняется. Но раньше об особенностях темперамента чиновницы знал узкий круг. Теперь вся страна.

Липецк раньше славился как город металлургов и лётчиков. Теперь известен как город, которым странными методами управляют комичные и не очень умные чиновники», — пишет канал «Чернозём».

"Общественник, юрист и координатор МО ЛДПР Денис Власов написал обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям главы администрации города Липецка Евгении Уваркиной, зафиксированным на ролике пресс-службы администрации областного центра. По мнению юриста, в действиях мэра усматриваются такие статьи, как хулиганство и самоуправство, а на пострадавших от действий градоначальницы предпринимателей и рабочих предприятий могло быть оказано давление, чтобы те не заявляли претензий», — сообщило в своём телеграм-канале региональное отделение ЛДПР.

«После двух нашумевших роликов редакция решила связаться с блогером Ильей Варламовым, который летом приезжал в Липецк и говорил с мэром о городском хозяйстве. Урбанист рассказал нам, что не видит ничего плохого в отпуске чиновницы в Дубае, но с бизнесом так вести себя не стоило бы. Цитаты:

«Ролик потрясающий, я его с удовольствием посмотрел. Евгения Уваркина в роли такой строгой учительницы проверяет сменку учеников. Но вообще-то есть законы и правила. И мне как-то совершенно не близко, что кто-то приходит к частному собственнику и начинает в таком тоне, как разгневанная учительница или родители в комнате ребенка, чего-то там учить, требовать убраться, угрожать. Это вообще что такое? На мой взгляд, строить так отношения с бизнесом нельзя. Очень легко ходить по частным собственникам, владельцам гаражей, кто не может от нее защититься», — цитирует блогера Илью Варламова портал Most. tv