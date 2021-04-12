Не хотелось бы начинать статью с алармистского пролога, повествующего о том, что Республика Армения (далее — РА) переживает самые драматические, а точнее, трагические дни в своей новейшей истории. Это определение, к большому сожалению, не есть преувеличение. Трагизм ситуации еще более усугубляется от осознания той данности, что политический класс Армении (речь вовсе не о политической банде Никола Пашиняна, захватившей в апреле—мае 2018 года власть в РА), так и не смог адекватно среагировать на предательские действия пашиняновской камарильи в период и после Карабахской (сентября—ноября 2020 г) войны. Разговор не об этих политических оборотнях, взращенных спецслужбами Великобритании и США, которые впоследствии после привода к власти были переданы в услужение спецслужбам Турецкого султаната во главе с султаном Эрдоганом. Никол Воваевич и прочие власть предержащие сатанисты, вне всякого сомнения, в самое ближайшее время предстанут перед народным судом, который, убежден, вынесет им вердикт — удушить всех до едина благовониями ладана, чего так страшится царь Тьмы.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Справедливости ради отметим, что оппозиционные партии, объединившиеся в движение по спасению Отечества, на перманентных митингах весьма предметно разоблачали предательскую сущность Пашиняна и Ко. Более того, в последнее время наиболее опытные представители из их числа стараются непредвзято разобраться в своих же ошибках, которые сыграли существенную роль в неудачных попытках по отстранению соросовско-пашиняновской клики от власти. Между тем их пребывание во власти стало причиной гибели более 5000 молодых патриотов двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики. На их совести (если у сатанистов таковая есть) более 10 тысяч раненых, сотни тысяч искалеченных судеб, 80% потерянной территории Нагорного Карабаха.

Заметим, уважаемый читатель, что в наши дни в РА всё более актуализируется вопрос о вовлечении если не в борьбу против антинародного режима, то в общественную жизнь страны не менее 50% взрослого населения страны, которое во время внеочередных выборов в Национальное Собрание РА (далее — НС РА) в декабре 2018 г. так и не приняло участие в них, потому что не поддалось усыпляющим бдительность граждан заготовленным в кабинетах MI-6 Великобритании и ЦРУ США разного рода политическим заклинаниям, рассчитанным на их эмоциональное восприятие. Заклинаниям, которые самозабвенно, до исступления озвучивал Никол Пашинян, нынче презрительно именуемый в народе Николом-предателем. Прослушивание же речей Никола-предателя в большинстве случаев имело эффект оболванивания для участников денно и нощно проводимых Пашиняном митингов. Не буду в очередной раз излагать особенности тщательно разработанных и использованных в Армении и ряде стран СНГ технологий, реализация которых привела к государственным переворотам во многих из них, что расположены по периметру границ Российской Федерации. С уважаемыми читателями я всего лишь поделюсь своими наблюдениями и размышлениями о том, почему же объединенной оппозиции и иже с ней так и не удалось добиться отстранения от власти николвоваевической антинародной клики. Сделать такой анализ считаю важным, чтобы в дальнейшем в очередной раз уже в наши дни формирующаяся оппозиция не попала бы впросак. Оппозиция, которая, хочется верить, более взвешенно оценит сложившееся в РА сложное внутриполитическое положение, усугубляющееся серьезными вызовами и угрозами национальной безопасности Армении. При этом отдельные, на мой взгляд, весьма существенные стороны предстоящей борьбы считаю не целесообразным раскрывать, ибо это может послужить своего рода шпаргалкой в руках поводырей пашиняновской клики с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Шпаргалкой, которой они непременно воспользуются. Эта тема другого анализа, который будет сделан после отстранения Пашиняна от власти. Да, да, я не ошибся, после отстранения от власти, иначе меня могут упрекнуть, что, вместо консолидации всех сил, которые глубоко осознают опасность дальнейшего пребывания во власти в РА соросовского отребья, ваш покорный слуга, указывая на провалы объединенной оппозиции, раскалывает оппозиционное движение. Словом, в предстоящие дни и месяцы, чтобы не допустить провалов в набирающей силу борьбе за сохранение армянской государственности, первое, что необходимо сделать — это отказаться от своих личных амбиций и ошибочной оценки своей исключительности в новейшей истории Армении, ибо не осознание губительности такого подхода в нашем случае обернулось стремлением даже при формировании оппозиционного поля выставлять себя, на первый взгляд, невидимого архитектора объединенной оппозиции, в решающей роли всесильного теневого вождя оппозиции. А своё собственное превосходство, естественно, кажущееся (если же быть объективным, то это, на самом деле, проявление неуверенности и слабости), на практике обернулось наложением запретов на доступ в телеэфир и на десятки масс-медиа, напрямую курируемых ближайшим окружением «вождя». Запрета, который относился ко всем, кто не входил в число его почитателей. Благо, что в РА чудом уцелел телеканал ArmNews, благосклонно относящейся к Республиканской партии Армении и её лидеру Сержу Азатовичу Саргсяну, который, по крайней мере, раз-два в году предоставлял телеэфир, в частности, вашему покорному слуге, уважаемый читатель.

517design Микаел Минасян

Не скрою, что пишу я об этом, чтобы в наши дни формируемый новый формат оппозиции вдруг не стал бы подвержен основанной на ложном посуле о собственной исключительности теперь уже в лице своих новых лидеров. Ведь не в последнюю очередь именно вследствие непродуманных действий закулисных сценаристов, руководимых действиями объединенной оппозиции, она умудрилась свести на нет выстраданный гнев многих десятков тысяч граждан РА, глубоко раскрывших для себя предательскую сущность пашиняновской антинациональной камарильи. Хочу верить, что в наши дни подобное не повторится, ибо меня, экс-мэра г. Еревана, кандидата в президенты РА 2003 года, набравшего по итогам первого тура выборов 17,6% голосов проголосовавших избирателей, депутата пяти созывов Национального Собрания РА не оставили равнодушным слова бывшего посла Республики Армения в Ватикане Микаела Минасяна, озвученные им в интервью общественному и политическому деятелю Самвелу Фарманяну 9 апреля 2021 года на телеканале ArmNews. Уважаемый читатель, я привел небольшую автобиографическую справку с тем, чтобы было ясно, что мой опыт политика позволяет отличать фальшь в словах того или иного политика от истины. Тем более, когда интервью дает человек, генетическим корням которого чужды ложь и фальшь. Чтобы не было недомолвок и гаданий на тему, как то: а с чего это Арташес Гегамян так уверовал в искренность слов Микаела Минасяна — сошлюсь на глубоко запавший в мою память эпизод. Так, в ноябре 1989 года Бюро ЦК КП Армении под председательством первого секретаря ЦК КП Армении, бесспорно, патриота Армении Сурена Гургеновича Арутюняна рекомендовало меня на избрание мэром г. Еревана. Не стану приводить подробностей о ходе выборного процесса, чтобы не быть обвиненным в саморекламе, а скажу лишь, что в то время в Армении нагорно-карабахское движение за признание независимости Нагорного Карабаха было на неописуемом подъёме. Пишу об этом с тем, чтобы подчеркнуть ту реальность, что партийные функционеры (а я до избрания мэром был первым секретарем Маштоцкого райкома КП Армении г. Еревана) отнюдь не были в фаворитах. Неприязнь граждан Армении к партийным чиновникам была обусловлена, мягко выражаясь, неадекватными высказываниями членов Политбюро ЦК КПСС, которые имели место после Сумгаитской трагедии (27—29 февраля 1988 года). Даже спустя 32 года после этих кровавых событий, после этой трагедии в своих интервью президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дважды упоминал об этом. Так, 22 ноября 2020 г. в своём ежегодном выступлении на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», говоря о Нагорно-Карабахском конфликте, Владимир Путин отметил, что этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территорию, он начался с этнического противоборства: «К сожалению, это факт, когда в Сумгаите и Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа».

Сумгаит. Февраль 1988 года

Так вот, после моего избрания (с 6 голосами «против» и 401 голосом «за» при одном «воздержавшемся» народном депутате Ергорсовета) первое, о чем я подумал, так это посоветоваться для определения первоочередных задач с самым почитаемым жителями столицы Армении бывшим мэром г. Еревана Григором Ованесовичем (Ивановичем) Асратяном, который в то время работал директором Мемориального комплекса «Сардарапат» — скульптурного и архитектурного комплекса, возведенного на месте Сардарапатского сражения и увековечивающего победу над регулярной турецкой армией армянских вооруженных формирований и народного ополчения. Я попросился на приём к этому незаурядному человеку, выдающемуся созидателю Еревана, в годы работы которого неузнаваемо к лучшему изменился наш город, столица десятимиллионного армянства. Более трёх часов Григор Иванович в подробностях раскрывал мне секреты градостроительства, городского дизайна, говорил о своих сокровенных задумках, которые ему самому не довелось воплотить в жизнь. Увы, отнюдь не по его вине. Мне, как человеку, родившемуся и выросшему в Ереване, после трогательной встречи с Г. Асратяном совершенно по-другому представилась работа мэра г. Еревана. При этом считаю своим долгом отметить, что возглавлявшие до моего избрания бывшие градоначальники г. Еревана — светлой памяти Мурад Оганесович Мурадян и Эдуард Пашоевич Авакян, безусловно, также сделали очень много добрых дел для нашей столицы. Особо хочу подчеркнуть, что самый главный наказ, данный мне Григором Ивановичем, был однозначен — если что-то обещал гражданам, даже ценой жизни сдержи своё слово, ибо только тогда ты будешь честен перед самим собой и перед людьми, доверившими тебе эту должность, ибо только тогда тебя будут вспоминать добрым словом. Не буду томить подробностями своей трудовой биографии, а эту историю я рассказал с тем, чтобы проинформировать уважаемых читателей, на чём основана моя вера в слова Микаела Минасяна, внука Григора Ивановича Асратяна, сына профессора Ара Михайловича Минасяна. Того самого Ара Минасяна, который в должности начальника горздравуправления мэрии г. Еревана в 1990 году в дни погромов армянского населения г. Баку (13—20 января) в аэропорту Звартноц организовал круглосуточную неотложную медицинскую помощь и распределял по медучреждениям г. Еревана сотни и сотни наших раненных соотечественников, прибывающих на самолетах из Баку. А далее, в годы первой Карабахской (1992—1994 гг.) войны, будучи главным врачом медицинского центра «Святой Григорий Просветитель», Ара Михайлович со своими коллегами спас жизни тысяч и тысяч раненых воинов-освободителей и мирных граждан Нагорного Карабаха. Так вот, Микаел Минасян в силу своей генетики не может говорить неправду. Пусть читатель не укоряет меня, что я вдался в родословную М. Минасяна. Это сделано отнюдь не просто так. Армения, Арцах и армянский народ уже 3 года подвергаются неимоверным лишениям, оказались перед угрозой потери армянской государственности из-за слепой веры в гнусную ложь, ежечасно изрыгаемую из чрева Никола-предателя. Ложь, которая на системной основе тиражировалась с экранов подвластных телеканалов, а также десятками каналов интернет-телевидения и других масс-медиа, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения».

Я не стану подробно анализировать интервью М. Минасяна, а приведу лишь небольшие выдержки из него: «Исходная точка — могильная яма, в которой пребывает Армения. Куда я дойду, я не знаю, но я буду идти дорогой спасения. Я эту дорогу не могу осилить один. Я нуждаюсь в вас, чтобы вместе одолеть этот путь не в прошлое, а в будущее … Кроме тех, на ком кровь войны, всем остальным надо дать вторую возможность. Единственное, что не будет прощено — это предательство».

Минобороны России Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов

Чтобы и впрямь выйти из крайне опасного положения, в которое вогнала армянский народ и нашу государственность бандитская шайка Пашиняна, чтобы в очередной раз не разочаровать наших граждан, уставших от нескончаемой лжи, а также от непрофессионально противопоставляемой этой лжи правды, поделюсь с читателями моими раздумьями и моим видением путей нейтрализации вызовов и угроз национальной безопасности Армении и армянскому народу. Читатель вполне резонно может задаться вопросом: почему я в своем изложении не упоминаю Арцахскую Республику. Что же, не скрою — с размещением 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе российского миротворческого корпуса под командованием Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Рустама Усмановича Мурадова за безопасность населения Арцахской Республики я спокоен, что вовсе не созвучно желаниям николвоваевического отребья и их закордонных кукловодов, особенно в лице Турции. Свидетельством сказанному — тремя днями ранее имевшая место заранее спланированная провокация с так и не состоявшимся возвращением 8 апреля т. г. армянских военнопленных. Речь о ложных обещаниях пашиняновской хунты из правительства РА, а также обнародованная депутатами из парламентской фракции «Мой шаг» информация, суть которой была в том, что в ночь с 8-го на 9 апреля т. г. на российском борту из Баку в Ереван прибудет очередная группа военнопленных и удерживаемых в Азербайджанских застенках лиц. Я не стану в подробностях описывать душевные страдания сотен и сотен родных и близких пленных солдат и офицеров, которые на грани нервного срыва, разрыва сердца ожидали в аэропорту прибытия своих родных. Однако на самолете в Ереван прибыл только командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который на вопрос журналиста, почему он не привёз с собой пленных и удерживаемых в Азербайджане лиц, ответил. «Ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население (до этого пресс-секретарь премьер-министра Армении заявила, что самолётом из Баку в Армению возвращается группа военнопленных)». Это мерзкая антироссийская провокация, естественно, была вброшена по поручению лично Никола-предателя с далеко идущими целями, как то: после состоявшейся накануне рабочей встречи Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которой Николом-предателем был поднят вопрос о невыполнении Азербайджаном Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, в частности, 8-го пункта, в котором записано: «8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». И после этого, когда пресс-служба правительства РА выступает с вышеупомянутым заявлением, не приходится сомневаться, какой всплеск эмоций и разочарования вызвал факт прилёта российского самолета без военнопленных. Тем более когда антироссийские информационные киллеры, вольготно себя чувствующие в РА, в один голос квалифицировали это как срыв выполнения договоренностей с российской стороны. И эта гнусная ложь тиражировалась при замалчивании оценки, данной генерал-лейтенантом Рустамом Усмановичем Мурадовым.

Минобороны России Степанакерт

Сейчас же, уважаемый читатель, несколько подробнее остановимся на некоторых особенностях сложившегося в Армении социально-экономического положения.

Так, в январе—декабре 2020 г. чистое приобретение финансовых активов в виде прямых иностранных инвестиций в РА составило минус $27,3 млн. Термин «чистый» означает разницу поступлений и погашений по данному финансовому инструменту («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе—декабре 2020 года», стр. 85). То есть имел место отток финансовых средств из РА. При этом заметим, что чистая международная инвестиционная позиция РА, которая включает зарубежные активы и обязательства, принадлежащие правительству Армении, на конец декабря 2020 г. составила минус $10 млрд 319 млн 410 тысяч (там же, стр. 109). То есть РА является страной-должником. А сей факт в условиях неразрешенности Нагорно-Карабахского конфликта и при авантюристической внешней политике, которая проводится Николом-предателем, основанной на политическом напёрсточничестве в отношениях с центрами силы мировой политики, исключает возможность каких-либо инвестиций в экономику РА (естественно, в случае дальнейшего пребывания Пашиняна у руля правительства РА).

Заметим также, что по обеспечению населения товарами первой необходимости РА сильно зависит от импорта. Так, в январе—декабре 2020 года общий ресурс потребляемых в Армении товаров первой необходимости (имеется в виду сумма произведенных и ввезенных товаров за вычетом вывезенных из страны) характеризовался следующими показателями: масло — 5866 тонн, пшеница — 481 648,3 т, рис — 11 092,7 т, растительное масло — 30 788,7 т, маргарин — 19 120,5 т, сахарный песок — 43 356,3 т, кофе — 11 582,2 т, бензин — 219 880 т, дизельное топливо — 200 457,4 т. При этом отметим, что доля импорта в общем ресурсе этих товаров составляла, как то: по маслу — 76,29%, пшенице — 72,6%, рису — 100%, растительному маслу — 99,1%, маргарину — 99,7%, сахарному песку — 100%, кофе — 100%, бензину — 100%, дизельное топливо — 100% (см. «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2020 года», стр. 256). То есть Армения сильно зависит от импорта товаров первой необходимости. В условиях же отрицательной величины счёта текущих операций, обусловленного отрицательной величиной прямых иностранных инвестиций и крупными внешними заимствованиями положение в этой сфере еще более усугубляется. Более того, если на конец декабря 2020 г. государственный внешний долг РА составлял $6 млрд 53,147 млн, то на 1 марта 2021 г. он составил $6 млрд 802,125 млн (см. «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе—феврале 2021 года», стр. 71). Вместе с тем в среднем за январь—февраль 2021 г. обменный курс доллара к национальной армянской валюте составил 522,7 драма за $1, это при том, что средний обменный курс в 2020 году составил 489,01 драма за $1, или за два месяца 2021 г. имела место девальвация драма на 6,9%, что в свою очередь неизбежно привело к росту розничных цен на импортируемые товары первой необходимости. То есть неопределенность, а скорее непредсказуемость внутриполитического положения в РА в условиях отсутствия иностранных инвестиций будет и далее способствовать дальнейшему ухудшению социального положения значительной части граждан Армении, не говоря уже о росте безработицы и других негативных проявлениях, во многом ставших следствием поражения в Карабахской (сентября—ноября 2020 г.) войне. Я специально столь подробно раскрыл некоторые вопросы, требующие тщательного анализа и выработки программы по преодолению этих кризисных явлений в экономике РА, что в обязательном порядке должно быть раскрыто в ходе предстоящей избирательной кампании. При этом отдельного анализа требует разъяснение всей опасности для фермеров, особенно работающих в приграничных с Азербайджаном и Турцией областях РА, которая в случае механического подхода к открытию границ и прокладке соответствующих коммуникаций по территории РА, связующих Нахиджеванскую автономию (что нынче в Азербайджане) через 45 километровый Мегринский коридор Сюникской области с Зангеланом, Физули и Джебраилом Азербайджана, а далее республиками Центральной Азии, может оказать губительное воздействие на сельхозпроизводство.

Будем надеяться, что именно тщательная проработка этих вопросов займет достойное место в предвыборной кампании на предстоящих внеочередных выборах в НС РА VIII созыва. Убежден, что в настоящее время именно эти вопросы, а не дружное скандирование «Никол-предатель!», востребованы значительной частью населения РА.

Фрэнсис Круикшанк. Портрет лорда Палмерстона. 1855

Уважаемый читатель, не хотелось, чтобы эпилог этой статьи был столь же алармистским, как и пролог. Однако сегодняшние реалии весьма и весьма тревожны и требуют принятия консолидированных усилий всех ответственных политических сил РА, кому дорога судьба армянской государственности, для отстранения от власти Никола-предателя. При этом важно осознать, что спецслужбы Великобритании и США привели Никола Пашиняна к власти в РА вовсе не для укрепления демократии и гражданского общества, о чем постоянно цинично заявлялось. В то же время попавшиеся на эту удочку простаки, вне всякого сомнения, нуждаются в лечении, если они не хотят стать эталонами тупоумия. Цель же стратегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона неизменна — выдавливание союзнической, братской России из Армении, закрытие 102-й Российской военной базы в Гюмри, вывод 4 погранотрядов Погрануправления ФСБ России в Армении, закрытие военно-воздушной базы РФ в «Эребуни». По планам стратегов из MI-6 и ЦРУ, лишь в условиях реализации этих задач станет реальным вхождение НАТО (в обличии строптивого турецкого султана) в регион Южного Кавказа с дальнейшим продвижением неоосманистской Турции на Северный Кавказ Российской Федерации. Все действия закордонных стратегов цветных революций свидетельствуют о том, что англосаксы и сегодня остаются верны своей вероломной политике, направленность которой с присущим британцам цинизмом охарактеризовал 35-й и 37-й премьер-министр Великобритании Пальмерстон ещё более чем полтора века назад. Помнится, что он изрёк: «Как тяжело жить на свете, когда Россия ни с кем не воюет». Что же, будь сейчас жив виконт Генри Джон Темплевич, думается, он уж никак не пожелал бы, более того — видел бы в кошмарном сне, если вдруг современная Россия начала бы воевать с Великобританией. Надеюсь, и у турецкого султана Эрдогана на сей счёт хватит мозгов, чтобы не поддаться на козни англосаксов. Но это тема другого анализа.

Вывод один. Пашинян и окопавшиеся во власти агенты спецслужб Великобритании, США и Турции — это не только угроза национальной безопасности Республики Армения, но и реальная угроза дестабилизации в регионе Южного и Северного Кавказа. А посему — отстранить Пашиняна от власти — сохранить мир на Южном Кавказе.