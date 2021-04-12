В интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен в контексте ситуациив Донбассезаявил, что если Российская Федерация будет действовать «агрессивно и безответственно», то Москве придётся «заплатить цену». Он уточнил, чтовластиСоединенных Штатов Америкиозабочены ситуацией на границе России с Украиной. Блинкентакже напомнил, что Джо Байден ранее уже дал понять, что для России «будут последствия», если Москва будет действовать «опрометчиво или агрессивно».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Читатели телеграм-каналов «Klymenko Time», «УНИАН — новости Украины», «Украина 24/7», а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebookи Twitterотреагировали на заявление представителя США. Многие сошлись во мнении, что дальше каких-либо заявлений дело не сдвинется. Однако были и те, кто верил в благие намерения США и выступал против России-«агрессора».

»Ну придется ждать, пока наши старшие братья из США дадут приказ, что нам делать дальше», — иронизирует Vled.

«Ну, кроме как ввести санкции, больше [США] ничего сделать не смогут», — считаетVinni.

«Президент Байден выпал не из медийного пространства, а из реальности, у дедушки маразм или Альцгеймер, бедняга. Поэтому американцев сейчас волнует не украинский вопрос, а кто управляет Америкой», — добавил Vlada&Slava X.

«Глубокая озабоченность сменится на очень глубокую озабоченность и обеспокоенность», — отметил Denys K.

«Грузинам США помогли (иронизирует — О. П.) и вам помогут. Украинцы воюют против своего народа до последнего украинца. Печально. Сделали США из вас африканскую страну. Что стало с образованными украинцами… Я не сторонник войны, я хочу дружно жить с родной мне Украиной. Но то, что Украина убивает свой народ, мне стыдно… Донбасс — это Украина, украинские войска стреляют в свой народ. Все просто. Логика», — написал Денис Я.

ИА Красная Весна Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР

«Да все знают о этих последствиях и без дедушки Байдена. В случае серьёзной заварухи Украина может прекратить своё существование, а Америка из-за океана будет наблюдать за этим и поддерживать их морально и вводить санкции к тем, к кому санкции в России ещё не введены: токарям, сантехникам, дворникам и продавцам супермаркетов», — пишетJurij O.

«А за то, что в космос летают, последствия тоже будут? И живут, понимаешь, на планете Земля, и мешают им жить!»— спрашиваетГеннадий КУ.

«А как же война с Россией, если она туда ещё не дошла?» — задался вопросомВалерий Х.

«Сидеть за океаном и языком чесать — не мешки ворочать», — добавил Вова Денис.

«Желание войти в историю дорого сто́ит, прежде всего, не для Байдена, а для людей, которые хотят мира», — отметил Алексей К.

«А ведь не ту таблетку выпьет и всё…», — иронизирует Den Kahovka.

«Американский Джо, похоже, клоун номер один в США», — пишет Влад К.

«Пора уже понять, что Россия уже лет 20 не «действует безрассудно»… Или отстаивать свои интересы можно только Западу?» — спрашивает Елена Ж.

«Как им хочется повоевать… Но страшновато…», — добавила Елена К.

«Пусть поедет в Москву и лично скажет в лицо, а рявкать из-за океана это смешно»,— считает Стив Ф.

«Он вообще хоть помнит, где Украина находится?» — спрашивает Artem Anatolevich.

«Только укр[аинская] власть верует в войну с Россией», — иронизирует Дмитрий М.

«Такого в природе не бывало, чтоб собака волка пугала», — добавил Юрий Юрий.

«Где-то в сторонке, в углу плачет маленький Саакашвили, нервно доедая свой галстук»,— иронизируетДмитрий Дмитриевич.

«Испугал ежа голым задом. Пусть у себя под носом смотрит лучше!»— комментируетЛуиза П.

«Дедушка старенький, ему скоро так и так с Люцифером встречаться… Может, думает, что если весь мир с собой прихватит, то ему облегчение выйдет?»— спрашиваетГалина Р.

«Не понял? А какое дело Байдена до границ моей Украины? А? Он пусть свои границы стережёт с Мексикой и Канадой! Это не его головная боль!»—считает Вадим К.

«Дорого? Т. е. назвал цену? Опаньки, торги Украиной начались…», — иронизируетИван Ш.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Последствия будут одни… Украина избавится от фашистов», — считает Евгений Ш.

«Бедная шароварня. Бог отвернулся от неё», — иронизирует Илья Ф.

«Путин предупредил Байдена… Байден предупредил Путина… Смешно», — пишет Сергей П.

«Предупредил и тут же забыл», — добавил Макс Ш.

«От предупреждающих знаков на дорогах больше пользы, чем от него», — заметил Александр Ч.

«А чего это он сам не сказал, а через Блинкена передал. Или опять «потерялся»?»—спросил Сергей.

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