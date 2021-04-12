В интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен в контексте ситуациив Донбассезаявил, что если Российская Федерация будет действовать «агрессивно и безответственно», то Москве придётся «заплатить цену». Он уточнил, чтовластиСоединенных Штатов Америкиозабочены ситуацией на границе России с Украиной. Блинкентакже напомнил, что Джо Байден ранее уже дал понять, что для России «будут последствия», если Москва будет действовать «опрометчиво или агрессивно».

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции

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Читатели телеграм-каналов «Klymenko Time», «УНИАН — новости Украины», «Украина 24/7», а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebookи Twitterотреагировали на заявление представителя США. Многие сошлись во мнении, что дальше каких-либо заявлений дело не сдвинется. Однако были и те, кто верил в благие намерения США и выступал против России-«агрессора».

»Ну придется ждать, пока наши старшие братья из США дадут приказ, что нам делать дальше», иронизирует Vled.

«Ну, кроме как ввести санкции, больше [США] ничего сделать не смогут», — считаетVinni.

«Президент Байден выпал не из медийного пространства, а из реальности, у дедушки маразм или Альцгеймер, бедняга. Поэтому американцев сейчас волнует не украинский вопрос, а кто управляет Америкой», — добавил Vlada&Slava X.

«Глубокая озабоченность сменится на очень глубокую озабоченность и обеспокоенность», — отметил Denys K.

«Грузинам США помогли (иронизирует — О. П.) и вам помогут. Украинцы воюют против своего народа до последнего украинца. Печально. Сделали США из вас африканскую страну. Что стало с образованными украинцами… Я не сторонник войны, я хочу дружно жить с родной мне Украиной. Но то, что Украина убивает свой народ, мне стыдно… Донбасс — это Украина, украинские войска стреляют в свой народ. Все просто. Логика», — написал Денис Я.

ИА Красная Весна
Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР

«Да все знают о этих последствиях и без дедушки Байдена. В случае серьёзной заварухи Украина может прекратить своё существование, а Америка из-за океана будет наблюдать за этим и поддерживать их морально и вводить санкции к тем, к кому санкции в России ещё не введены: токарям, сантехникам, дворникам и продавцам супермаркетов», — пишетJurij O.

«А за то, что в космос летают, последствия тоже будут? И живут, понимаешь, на планете Земля, и мешают им жить!»— спрашиваетГеннадий КУ.

«А как же война с Россией, если она туда ещё не дошла?»задался вопросомВалерий Х.

«Сидеть за океаном и языком чесать — не мешки ворочать», — добавил Вова Денис.

«Желание войти в историю дорого сто́ит, прежде всего, не для Байдена, а для людей, которые хотят мира», — отметил Алексей К.

«А ведь не ту таблетку выпьет и всё…», — иронизирует Den Kahovka.

«Американский Джо, похоже, клоун номер один в США», — пишет Влад К.

«Пора уже понять, что Россия уже лет 20 не «действует безрассудно»… Или отстаивать свои интересы можно только Западу?»спрашивает Елена Ж.

«Как им хочется повоевать… Но страшновато…», добавила Елена К.

«Пусть поедет в Москву и лично скажет в лицо, а рявкать из-за океана это смешно», считает Стив Ф.

«Он вообще хоть помнит, где Украина находится?» спрашивает Artem Anatolevich.

«Только укр[аинская] власть верует в войну с Россией», иронизирует Дмитрий М.

«Такого в природе не бывало, чтоб собака волка пугала», добавил Юрий Юрий.

«Где-то в сторонке, в углу плачет маленький Саакашвили, нервно доедая свой галстук», иронизируетДмитрий Дмитриевич.

«Испугал ежа голым задом. Пусть у себя под носом смотрит лучше!»комментируетЛуиза П.

«Дедушка старенький, ему скоро так и так с Люцифером встречаться… Может, думает, что если весь мир с собой прихватит, то ему облегчение выйдет?» спрашиваетГалина Р.

«Не понял? А какое дело Байдена до границ моей Украины? А? Он пусть свои границы стережёт с Мексикой и Канадой! Это не его головная боль!»считает Вадим К.

«Дорого? Т. е. назвал цену? Опаньки, торги Украиной начались…», иронизируетИван Ш.

(сс) U.S. Department of State
Энтони Блинкен

«Последствия будут одни… Украина избавится от фашистов»,считает Евгений Ш.

«Бедная шароварня. Бог отвернулся от неё», иронизирует Илья Ф.

«Путин предупредил Байдена… Байден предупредил Путина… Смешно», пишет Сергей П.

«Предупредил и тут же забыл», добавил Макс Ш.

«От предупреждающих знаков на дорогах больше пользы, чем от него», заметил Александр Ч.

«А чего это он сам не сказал, а через Блинкена передал. Или опять «потерялся»?»спросил Сергей.

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