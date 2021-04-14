Вполне возможно, что в скором времени Австрия закупит партию российской вакцины «Спутник V» для ускорения кампании вакцинации против COVID-19. Об этом журналистам после завершения переговоров с Москвой заявил канцлерСебастьян Курц.

«Спутник V»

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Такое стремление австрийских властей высоко оценили англоязычные пользователи социальных сетей.

«Я поздравляю австрийцев с их решением закупить «Спутник V». Вот лидер, который отказывается поддаваться на внешнеполитическое давление. Его граждане важнее политики. Власть в стране выбирают они, а не посторонние», — отметил пользователь с псевдонимом LonDubh.

«Он сделал правильное решение для своего народа», — подчеркнул butterfly123.

По мнению ряда читателей, Курц в целом продемонстрировал большую смелость, чем его европейские коллеги в вопросах взаимоотношений с Россией, поэтому, уверен пользователь DukeLeo, его решение «закупить «Спутник V» было ожидаемым».

«Бандюки в Брюсселе никогда ему этого не простят. Их ненависть к России не знает границ», — отметил пользователь FinalCountdown.

Себастьян Курц

С ним согласился Grisu, отметив, что если бы руководство ЕС пошло сразу же на закупку российского препарата, он бы смог спасти жизни многих людей, а также сэкономить огромные средства.

«Им повезло. Я бы хотел, чтобы мне «разрешили» выбрать вакцину здесь, в якобы свободной стране, в которой я живу», — отметил пользователь Hanonymouse, не упомянув, о какой именно стране идет речь.

«К сожалению, у меня не только нет выбора, но и ходят слухи о грядущей насильственной вакцинации людей, что противоречит всем медицинским, этическим и моральным принципам», — добавил он.

Кроме того, были и те, кто предложил организовать производство российского препарата на территории самой страны Европейского союза.

«России следует рассмотреть возможность предоставления Австрии возможности производить вакцины «Спутник V» на ее территории для распространения в остальной части ЕС — в странах, готовых покупать и использовать их, тем самым помогая России с поставками», — указал читатель Norm25233.

По мнению читателя Frankfalseflag, каждая ампула вакцины из России или Китая, которую покупает мир, — это деньги, которые недополучат ЕС и США, и «неважно, насколько эффективна доза».

«Верность Америке и ее сатрапиям важнее жизни ваших граждан», — заметил он.

«Когда в мире идет пандемия, политики в Брюсселе, явно придерживающиеся антироссийских настроений, должны быть уволены как можно скорее» — согласился с ним Hans76.

Thijs ter Haar Штаб Евросоюза в Брюсселе

Читатель уверен, что нынешняя пандемия не имеет никакого отношения к политическим взглядам политиков в Брюсселе.

«Молодец Австрия. Они умеют непредвзято относиться к этому вопросу, мыслить и действовать нестандартно», — подчеркнул пользователь Мануэль Мендес Алькальде.

Со своей стороны, были и те, кто призвал к сдержанности в оценках действий официальной Вены на этот этапе.

«Я попридержу свои похвалы до тех пор, пока не будет опубликован сюжет о том, как Австрия приобрела «Спутник V», получила его и начала вакцинировать им. Да, я настроен скептически и пессимистично и потерял всякую веру в рациональность, порядочность и честность западных политиков», — отметил пользователь Beavert.

«Я им просто не доверяю. Любому из них. Даже относительно вменяемому, вроде Курца», — добавил он.

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