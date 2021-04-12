Конфликт с Россией, возможно, неизбежен на фоне резких угроз Киева разрешить кризис на востоке Украины с помощью оружия в сочетании с отказом Вашингтона от того, чтобы признать наличие у Москвы действительно законных интересов национальной безопасности на востоке Украины. Не менее тревожно и то, что президент СШАДжо Байден не видит особых причин, по которым он должен объяснять американскому народу, почему готовность Вашингтона поддержать применение силы Киевом против России имеет стратегический смысл для Америки, пишетДуглас Макгрегор в статье, вышедшей 12 апреля в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ковер самолет

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В 1937 году, когда власти Японской империи выразили искреннее сожаление по поводу нападения и уничтожение американской канонерской лодки U.S.S. Panay, патрулировавшей китайскую реку Янцзы, посол США в Японии Джозеф Грю этим доволен не был. Он предупредил МИД Японии, что «факты значат больше, чем заявления».

Грю был прав. Гарантии, данные администрацией Байдена и Камалы Харрис, о поддержке плана украинского правительства в возвращении себе с помощью военной силы утерянных территорий, в том числе Луганска, Донецка или Крыма, примерно так же бессмысленны, как и гарантии оказания помощи, данные правительством Великобритании в 1939 году Варшаве в случае нападения Германии на Польшу.

Джо Байден и Камала Харрис

В 1937 году тогдашний президент Франклин Рузвельт решил не принимать ответных мер против Токио. Рузвельт понимал, что в США не было общественной поддержки войны с Японией или какой-либо другой великой державой. Президент-демократ также сопротивлялся давлению адмиралов ВМС США, которые хотели отомстить. Он знал, что вооруженные силы Америки не готовы к полномасштабной войне. Что касается британских друзей Вашингтона, они не были готовы ослабить свой флот в Атлантике и присоединиться к борьбе против Японии на фоне того, как всё острее была угроза войны с Германией.

Президентам легко морализировать и делать публичные заявления по вопросам, находящимся за тысячи миль от границ США, когда эта позиция не будет стоить стране человеческих потерь. К сожалению, следовать этому курсу и впредь будет непросто. Боевые действия на востоке Украины приведут к тяжелым потерям с обеих сторон. Российские и украинские солдаты мужественны, умны и безжалостны. Никто из них не следует модной ныне на Западе культуре политкорректности. Все они руководствуются патриотизмом, дисциплиной и сильным профессиональным военным духом.

Поскольку российские вооруженные силы многочисленнее и лучше вооружены, наиболее вероятным исходом такого конфликта является победа России. Тогда Москва, вероятно, направит свои силы на поглощение территории Украины к востоку от Днепра, что значительно ухудшит положение Киева. Как отметила Ангела Меркель в 2015 году, Путин уверен, что битву на востоке Украины он определенно может выиграть.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда,Александра Лукашенко и Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Украине. Минск. 2015

В случае победы российского оружия обещание президента Байдена о поддержке будут означать, что в конфликт для спасения Киева от поражения могут вмешаться военно-воздушные или наземные силы США или их союзников по НАТО. В Европе сухопутные силы армии и морской пехоты США слишком слабы, чтобы вмешаться в процессы, происходящие в 1 тыс. км к востоку от польской границы, даже если они будут своевременно усилены бронетанковыми бригадами.

Ни одна из сухопутных армий НАТО не готова оказаться один на один с российскими соединениями РСЗО-30 «Смерч». Ракеты, выпущенные всего из пяти таких российских ракетных установок, могут за считаные минуты опустошить территорию размером с Центральный парк Нью-Йорка.

Таким образом, если США и союзные силы всё же вмешаются, они, скорее всего, сделают это с помощью авиации. Насколько эффективна российская интегрированная противовоздушная оборона, неизвестно, но было бы нецелесообразно недооценивать мощь российских ПВО с РЛС с фазированной антенной решеткой. Некоторые из новейших систем противовоздушной обороны, такие как российский С-500, настолько мощны, что многие чиновники министерства обороны США в частном порядке опасаются, что даже такие боевые самолеты, как F-22, F-35 и B-2, рискуют быть уничтоженными, если они попытаются проникнуть внутрь зоны их действия.

Поскольку роза ветров в Восточной Европе разнесет ядерные осадки по России и Центральной Азии вплоть до Кореи, применение Москвой ядерного оружия очень маловероятно — если, конечно, вооруженные силы США не применят так называемое «тактическое ядерное оружие», которое могло бы запустить цепную реакцию. Эскалация России, начавшей применять стратегическое ядерное оружие, будет иметь зловещие последствия для планеты Земля. Тем не менее практически все военные объекты США и их союзников, от Эстонии до Испании, будут находиться в пределах досягаемости российских крылатых ракет «Калибр», несущих 1000-фунтовые осколочно-фугасные обычные боеголовки.

Гарантии того, что США поддержат украинского президента, вроде как данные его американским коллегой, говорят о том, что Байден также слишком часто и активно припадает к отравленному источнику провальных идей для внутреннего курса и военного руководства — настоящему скопищу посредственных людей, вообще не понимающих, что такое настоящие боевые действия. Двадцать лет бессистемных конфликтов со слабыми противниками — повстанцами, у которых не было ни регулярных армий, ни авиации и противовоздушной обороны, — не позволили повысить боевые навыки в высших рядах вооруженных сил, чтобы справиться с радикально изменившейся боевой обстановкой.

Archive.defense.gov Артиллерия США. Афганистан

Не менее серьезным является ухудшение социальной сплоченности Америки, которая во всей очевидностью проявилась летом 2020 года. Если добавить к этому резкий всплеск незаконного передвижения людей и наркотиков через южную границу, не остается сомнений, что крупная война в Восточной Европе обнажит не только серьезные уязвимости в вооруженных силах США, но и хрупкость американского общества для всего мира.

Стоит помнить, что, когда ястребы-советники, а также воинственно настроенные госсекретарь и министр обороны в прошлой администрации призвали Дональда Трампа к военным действиям, которые могли бы закончиться войной с Ираном в 2019 году, президент-республиканец просто сказал: «Нет». Сегодня кажется, что заседания по стратегии в Белом доме — это не более чем фасад, скрывающий всеобъемлющую роль политкорректной идеологии. Иными словами, в Овальном кабинете нет взрослого, способного просто сказать «нет».

В 1937 году Рузвельт показал, что в Овальном кабинете находится взрослый человек, который понял, что американское общество требует прислушаться к своему мнению. Он знал, что война будет чревата огромным бременем для экономики и вооруженных сил США, переживающих период депрессии. Для Рузвельта эти реалии сделали военное возмездие против Японии невозможным.

В отличие от Рузвельта, теперь Байден, Харрис и их «политкорректные» советники плюют на осторожность. Осознают они это или нет, но они также играют с выживанием собственной администрации.