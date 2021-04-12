«Как же без хозяина-то? Всё пропало!»: на Украине гадают, приедет ли Байден
В недавнем интервьюукраинским СМИ временнаяповереннаяпо делам США на Украине Кристина Квин ответила на вопрос, посетит ли американский президент Джо Байден Украину в августе2021 года (по случаю празднования тридцатилетия независимостиУкраины).
«Боюсь, у меня пока нет конкретных новостей по этому вопросу, но приглашение мы получили, и на Крымскую платформу тоже. От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет», — ответила дипломатический представитель США на вопрос журналистки украинского телеканала ICTV.
Потенциальный визит американского лидера на Украину обсудили читатели телеграм-канала«Шептун». Люди выразили свое мнение на данный счет.
«Приедет, все приедут…» — написал Юрий.
«Как жить-то теперь?»— иронизирует А А.
«А где он уже был? Его из Белого дома боятся выпускать, чтоб не падал где попало. Если до августа он не будет замечен в поездках, то моя версия правильная», —считаетНаталья П.
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«Конечно, не приедет, зря Вовка (президент Украины Владимир Зеленский. — М. Р.) унижается», — добавила Лариса.
«Чтоб унизиться, надо иметь хоть самую малость достоинства…», — ответилна реплику Ларисы Алекс.
«Как же ж без хозяина-то? Всё пропало…», — иронизирует Борис.
«Скорее марсиане высадятся в Киеве, чем Байден приедет на Украину», — написал Александр Р.
«Интересно, Байден старший без подсказок найдет на карте Украину?»— задался вопросомАлександр.
«А что ему делать в Украине-то!?»— спрашивает Жора.
«Бидону (президенту США Джо Байдену. — М. Р.) бы дожить до этой даты, а не то что приехать!» — пишет Ната Ч. с намеком на возраст и состояние здоровья президента США.
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Напомним, 3 марта украинский президент пригласил своего американского коллегу совершить визит на Украину в августе 2021 года.
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