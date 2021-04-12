Бывшая сотрудница ФБР Сибел Эдмондс в интервью от 2015 года прямо заявила о том, что США хотят превратить китайский Синьцзян в «следующий Тайвань».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы хотим постепенно разыгрывать в Китае половую и расовую карту, утверждая, что этнические меньшинства Синьцзяна лишены собственной земли, а мы хотим им помочь в борьбе с угнетением и убийствами со стороны Китая… Но западным странам, США и сети GLADIO всегда было плевать на людей. Это не сфера наших интересов до тех пор, пока это нельзя как-то использовать», — заявила Эдмондс.

Соответствующий отрывок интервью бывшей сотрудницы ФБР был приведен на страничке газеты «Жэньминь Жибао» в социальной сети Sina Weibo, вызывав бурю обсуждений.

«Оказывается, Америка уже давно этим занимается, неудивительно, что у нас в стране навязывается гендерный антагонизм. Взять хотя бы Weibo. Площадка давно стала миром маркетинговых собак», — заявил один пользователь.

(cc ) RT America Сибел Эдмондс

С ним согласилось очень много комментаторов, которые отмечают, что в последнее время в китайском интернете всё сильнее и сильнее начинает педалироваться тема феминизма и «гендерного равенства», столь популярная сейчас на Западе.

Пользователь под ником A1phaCat заметил, что Национальный фонд демократии (NED) (организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ) поддерживает китайские феминистические организации, которые собирают неплохие деньги.

«Красивая страна (на китайском «Красивая страна» и «Америка» звучат одинаково. — Ш.Ц.) манипулирует общественным мнением в других странах, оказывая ежегодно финансовую помощь тем или иным организациям, чтобы они провоцировали конфликты и разделяли общество. Так, например, началась «арабская весна». Обратите внимание на NED (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил пользователь «Реймс».

BRabbid подчеркнул, что очевидным образом кто-то за деньги в комментариях разжигает вражду полов, пропихивая параллельно идеологическую чушь под названием «права человека» и «гендерное равенство» как оружие с целью подрыва страны изнутри.

«Честно говоря, у женщин в Китае сегодня даже больше прав, чем у мужчин, при этом статус мужчин постоянно снижается… Хотя американский заговор пока еще до конца не преуспел, налицо промежуточный результат», — заявил пользователь erbuzo.

«ФБР: капитализм вообще не заботится о правах человека, он заботится только о том, можно ли его превратить в капитал», — заметил пользователь «Мастер-кролик, рвущий курицу».

Colegota Уйгурские девочки

Напомним, что бывшая сотрудница ФБР Сибел Эдмондс заявила о существовании сети локальных армий «Гладио В», разбросанных по Европе и направленных на ведение подрывной деятельности с применением террора под ложным флагом с целью дискредитации потенциального противника. Эта сеть связана с международным терроризмом самого радикального толка и активно сотрудничает с исламистами. Работает «Гладио» и в китайском Синьцзяне. Причем прямой вооруженный террор и «права человека» есть две стороны одной медали.