Испытывайте на бедных странах! Китайцы объяснили, почему боятся прививаться
Комиссия здравоохранения Китая обратилась с просьбой прекратить стричь всех под одну гребенку и делать вакцинацию от коронавируса обязательной. Такой подход груб и примитивен, а также вызывает определенные беспокойства. При этом специалисты считают, что можно обеспечить высокий уровень вакцинации и без навязывания ее всем подряд.
Вместо того чтобы «переть буром», нужно пообщаться с людьми и убедить их, что вакцинация полезна, а иногда хороший лозунг или правильный подход может растопить сердца людей и повысить желание людей прививаться, говорится в публикации телеканала CCTV на страничке в социальной сети Sina Weibo.
Пользователь «Сумасшедший народный бот» отмечает, что с радостью бы сделал прививку, но он уже стоит несколько дней в очереди и все никак не может получить долгожданную прививку. Ему вторит Drawingourmoments, который отметил, что проблему недостаточной вакцинации населения можно решить наращиванием поставок вакцин.
Множество комментаторов посетовали на недостаточно исчерпывающие данные касательно китайских вакцин, в связи с чем очень многие боятся прививаться.
Кто-то отмечает, что те, кто боится побочных эффектов, живут домыслами, а на самом деле вакцина полностью безопасна, а наличие антител более желательно, чем гипотетические побочные эффекты. Однако таких комментаторов набралось немного.