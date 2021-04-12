Комиссия здравоохранения Китая обратилась с просьбой прекратить стричь всех под одну гребенку и делать вакцинацию от коронавируса обязательной. Такой подход груб и примитивен, а также вызывает определенные беспокойства. При этом специалисты считают, что можно обеспечить высокий уровень вакцинации и без навязывания ее всем подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Вместо того чтобы «переть буром», нужно пообщаться с людьми и убедить их, что вакцинация полезна, а иногда хороший лозунг или правильный подход может растопить сердца людей и повысить желание людей прививаться, говорится в публикации телеканала CCTV на страничке в социальной сети Sina Weibo.

«Поговорим о причинах, по которым люди пока не спешат делать прививку. Противопоказания к вакцинации меняются слишком быстро. Кроме того, раньше вторую инъекцию нужно было делать спустя три недели, теперь уже говорят, что через восемь недель. Я до сих пор не понимаю, когда нужно ставить вторую прививку. Кроме того, в некоторых местах тебя могут обеспечить лишь первой дозой, но не второй», — отметил пользователь «Лин сегодня работал руками?»

Пользователь «Сумасшедший народный бот» отмечает, что с радостью бы сделал прививку, но он уже стоит несколько дней в очереди и все никак не может получить долгожданную прививку. Ему вторит Drawingourmoments, который отметил, что проблему недостаточной вакцинации населения можно решить наращиванием поставок вакцин.

Вакцинация в Китае

«Повышение эффективности вакцин и обеспечение прозрачности данных могли бы решить проблему», — уверен «Игра света и тени». С ним согласен Йоу Наньсунь, который считает, что раскрытие экспериментальных результатов эффективности и безопасности вакцины было бы лучшей рекламой вакцинации, но пока этого нет.

Множество комментаторов посетовали на недостаточно исчерпывающие данные касательно китайских вакцин, в связи с чем очень многие боятся прививаться.

«Говорят, что люди боятся побочных эффектов, кто-то считает, что вакцина незрелая, а потому ждут, пока привьются китайской вакциной бедные страны, чтобы посмотреть, что будет», — отметил «Семь картин».

Кто-то отмечает, что те, кто боится побочных эффектов, живут домыслами, а на самом деле вакцина полностью безопасна, а наличие антител более желательно, чем гипотетические побочные эффекты. Однако таких комментаторов набралось немного.

«В нашем небольшом приграничном городке близ России достаточно вакцин и очень высокий уровень вакцинации. Многие люди старше 65 лет были вакцинированы. Школа ежедневно проверяет статус учащихся. Невакцинированных мало. Это связано с тем, что власти заявили, что от здоровья населения будет зависеть, откроют границу с Россией с мая по июнь или нет. Насколько это правда — не знаю», — заметил «Кристалл дождя0915».