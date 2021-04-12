«Японским чертям нет прощения!» — китайцы вспомнили жертв Нанкинской резни
В Китае 10 апреля в возрасте 96 лет скончалась одна из немногих выживших в Нанкинской резне Чэнь Вэньин. На сегодняшний день лишь 68 очевидцев этих бесчеловечных событий осталось в мире.
Нанкинская резня, длившаяся шесть недель, началась 13 декабря 1937 года, когда японские фашисты высадились в столице тогдашнего Китая городе Нанкине. В течение всего этого времени жестоко и неспешно военные преступники уничтожали стариков, женщин, детей и безоружных мужчин предельно бесчеловечным способом.
Зверства японцев зафиксированы и задокументированы множеством свидетельств, включая воспоминания жертв и очевидцев, видеозаписи и фотографии среди прочих. Японцы уничтожили за шесть недель по различным данным до 300 тыс. человек. С тех пор Япония так и не покаялась за совершенные преступления против человечности, а руководители страны продолжают почитать военных преступников в храмах.
По этому поводу китайский телеканал CCTV опубликовал в соответствующей публикации на платформе Sina Weibo пост, посвящённый воспоминаниям покойной Чэнь Вэньин, в которых она рассказывает о своих переживаниях. Пользователи сети также не смогли остаться безучастными.
Boaterrr отметил, что подрастающее поколение должно помнить историю и не забывать о том национальном унижении, которое испытала страна под японцами. Боль не должна улетучиваться из исторической памяти народа, только там последующие поколения смогут сохранить свою самость превзойти предыдущие поколения.
Комментатор «Мистер Линкс» считает, что после всего того, что сделали японцы, только подход «око за око, зуб за зуб» может применяться в отношение Японии.
Комментатор «Сяоюэгао» заметил, что после всех ужасов, что учинили японцы, они права не имеют называться людьми и должны вымаливать прощение поколениями.
Пользователь J99 с сожалением заметил, что всего месяц прошел, как он побывал в музее Нанкинской резни, и вот уже за это время двое или трое выживших в той трагедии скончались.
Публикация за пару дней собрала около 3000 комментариев и более 37 тыс. лайков. Преступления Японии сопоставимы по масштабам и жестокости с тем, что творила нацистская германия в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Япония, как и нацистская Германия, была движима идеями нацизма, фашизма и милитаризма.