Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он изъявляет желание закрыть посольства в «недружественных странах», вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своими мнениями по этому поводу 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

»Да молодец, как огурец! И электричество ещё им выруби, чтобы заткнулись надолго!» — предлагает Лариса Ч.

Многие пользователи однозначно поддержали желание белорусского лидера исключить наличие посольств республики в тех странах, которые настроены агрессивно по отношению к Белоруссии и к её правительству.

«Правильно! И нам нечего содержать за народный счёт кучу посольств во всяких Украинах, Прибалтиках и прочих Польшах», — считает Алексей С.

Giorgio Monteforti Здание посольства Белоруссии в Польше

Некоторые комментаторы отметили, что те страны, на которые, скорее всего, намекает Лукашенко, ведут совершенно несамостоятельную политику. Поэтому разговаривать с правительствами этих государств не имеет никакого смысла, а лучше сразу обратиться напрямую к их заокеанскому хозяину.

«Правильно, рассадник баламутов надо закрыть. Не о чем разговаривать с ними. Надо напрямую говорить с их хозяином, а ещё лучше — общаться только с дружественными странами, что будет на пользу», — поделился своим мнением Николай Т.

Часть людей восприняла слова белорусского президента с негативной точки зрения. По их мнению, теперь его политика будет устремлена на то, чтобы выжать все соки из отношений с Российской Федерацией.

«То есть он решил окончательно сесть России на шею и кормиться за её счёт? Радость-то какая! История повторяется. Опять будет кормёжка разных режимов, пока хоть какие-то деньги есть, а потом, как закончатся, повторятся 90-е», — предполагает Сергей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Многовекторный Лукашенко

Другие указали, что закрытие посольств Белоруссии может привести к большим затруднениям с перемещением между Европой и Россией.

«Плохо, транзитную визу не получить будет. А местами через Белоруссию транзитом было намного удобнее, чем через Литву и Польшу ездить», — отметил Валерий Ф.

Нашлись и те, кто припомнил Лукашенко его недавнюю позицию, направленную против России и крайне расположенную по отношению к Европе.

«Всё это ещё вчера надо было делать, как и думать наперёд, гоня креветки и хамон через границу, ублажая европейцев показом открытости Белоруссии. «Донаоткрывался», что теперь гостей этих не выгонишь», — написал Ник В.

Напомним, 11 апреля РИА Новости опубликовало информацию, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет закрыть посольства в «недружественных странах». Он отметил, что товарооборот между Белоруссией и Европой слишком низкий, и закрытие посольств не будет иметь серьёзных последствий.