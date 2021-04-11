Заявление бывшего представителя НАТО в России, отставного капитана первого ранга ВМС США Гарри Табаха о том, что Украине следует дождаться «развала» России, чтобы отобрать у неё Крым, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

»Лет через 50, судя по всему, когда у России кончатся нефть и газ на продажу и этот глиняный колосс начнёт рассыпаться. А там, глядишь, Китай и Запад этому активно будут способствовать», — предполагает Игорь Л.

Некоторые комментаторы были встревожены тем, что рассуждения американского военного могут оказаться действительно серьёзным расчётом. Граждане отметили, что Российская Федерация в данный момент показывает не лучшие показатели своей экономики, что, соответственно, негативно влияет на социальную сферу.

«Подорожание и ухудшение жизни в России идёт с ускорением. Деградирует вся система, все сферы: образование, медицина и т.д. Причём именно с ускорением, а не равномерно. Страна словно проваливается в пропасть. Россия ускоренно движется к катастрофе», — поделился своим мнением Коля С.

Тем не менее большинство пользователей выступили с резко негативной оценкой слов отставного капитана и заявили, что уверены — Россия не развалится никогда и, наоборот, будет лишь расширять сферы своего влияния на территории всего земного шара.

«Не дождётесь! Быстрее вы развалитесь! Да и уже начали, кстати. С почином!» — написал Николай П.

U.S. Army Американские солдаты

Часть людей отметила, что американский военный упустил тот момент, что Украина находится в совершенно незавидном положении, и развала стоит ожидать чкорее именно от этого государства, нежели России.

«Почему все эти «стратеги» в упор не видят, что у Украины проблем на порядок больше, чем у России? Падение уровня жизни происходит куда быстрее, нежели в России или в Европе. Почему-то не хотят замечать, что сами украинцы бегут из своей страны и в Европу, и в ту же Россию», — отметил Валерий Ф.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Ряд комментаторов отметил, что, рассуждая о Крыме, не стоит забывать, что внешний мир с удовольствием откусит у России и другие территории.

«А почему только Крыма? Я думаю, они все давно уже наметили себе территории России. Так и ждут, как шакалы! Чего привязались к Крыму? Это территория России, и посягать на неё то же самое, что на всю остальную землю», — считает Дидия Б.

Нашлись и те, кто заметил, что России предрекали уничтожение уже множество раз, но она каким-то чудесным образом выходила из кризисной ситуации всё более и более сильной. Поэтому ждать развала этого великого государства — глупо.

«В 1917 ожидали, что вот-вот развалится. И хоба! Надежды не сбылись. В 1991 такая же лайба. Ну, теперь-то уж точно развалится. Или всё-таки этого не случится?» — обратил внимание Михаил С.

Напомним, 11 апреля бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что Украине следует дождаться «развала» России, чтобы отобрать Крым.