Капитан "Рубина" Сергей Семак: "Мы ответили всем нашим злопыхателям"
Москва, 7 ноября, 2008, 12:57 — ИА Регнум. Полузащитник казанского "Рубина"
"Я счастлив, что вновь удалось стать чемпионом страны. Эта победа далась нам очень непросто, потому что многие до самого конца критиковали "Рубин" за несодержательную игру, которая не может быть чемпионской. Но в итоге мы всем доказали, что наш футбол не так уж плох, как о нем судили многие эксперты и болельщики. Эти золотые медали - ответ всем злопыхателям, которые на протяжении всего чемпионата не относились к нашей команде всерьез", - цитирует Семака "Спорт сегодня".
Как уже сообщало ИА REGNUM, "Рубин" впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу. В 27-м туре подопечные