Москва, 7 ноября, 2008, 12:57 — ИА Регнум. Полузащитник казанского "Рубина" Сергей Семак считает, что его команда, став чемпионом России по футболу, дала достойный ответ всем критикам.

"Я счастлив, что вновь удалось стать чемпионом страны. Эта победа далась нам очень непросто, потому что многие до самого конца критиковали "Рубин" за несодержательную игру, которая не может быть чемпионской. Но в итоге мы всем доказали, что наш футбол не так уж плох, как о нем судили многие эксперты и болельщики. Эти золотые медали - ответ всем злопыхателям, которые на протяжении всего чемпионата не относились к нашей команде всерьез", - цитирует Семака "Спорт сегодня".