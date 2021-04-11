



Иван Шилов ИА REGNUM

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале поделился своими соображениями относительно воздействия Вашингтона на ситуацию в Сирии и вокруг нее. Речь идет о подписанном в декабре 2019 года президентом США Дональдом Трампом «Законе о защите гражданского населения Сирии №HR31», более известном как «Акт Цезаря». Он был назван в честь работавшего в 2011—2013 годы фотографа сирийской военной полиции под псевдонимом «Цезарь», который передавал правозащитным организациям сфабрикованные им снимки, на которых якобы были изображены убитые сирийскими спецслужбами граждане.

Закон позволяет США вводить санкции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную поддержку властям Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которые, по версии США, поддерживают Дамаск, Россия или Иран. Кроме того, санкции вводились за деятельность в нефтегазовом секторе сирийской экономики, военной авиации, проектировании и строительстве. Вводились ограничительные меры против организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную поддержку правительству Сирии. По словам Лаврова, его «собеседники в Европе и, кстати, в регионе шепотом говорят, что они в ужасе от того, что этот акт перекрыл любые возможности хоть как-то вести экономические дела с Сирией». При этом министр подчеркнул, что цель рестрикций в адрес Дамаска известна: «задушить сирийский народ, чтобы он восстал и сверг президента Сирии Башара Асада».

Но «шепотом» большая политика не делается, во всяком случае ответственная. Помимо американцев, Брюссель вновь решил продлить антисирийские санкции на год, хотя, по мнению немецкого эксперта Мюриэль Ассебург, это якобы «размывает различия между Великобританией, Германией и Францией, которые выступают за сохранение жесткой линии, и Австрией, Венгрией, Италией и Польшей, готовыми расширить экономическое присутствие в Сирии Асада». Однако без полной нормализации отношений с Дамаском это выглядит утопичным. Если же говорить о реакции стран Ближнего Востока на «Акт Цезаря», то, как показал недавний визит Лаврова в государства Персидского залива, он вроде бы стоит на пути возвращения Дамаска в арабский мир, но в то же время известно, что ряд стран региона, в том числе Саудовская Аравия и некоторые другие, выступали против возвращения Сирии в Лигу арабских стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции...

Известно, что Эр-Рияд и еще кое-кто участвовали в нынешнем сирийском конфликте на стороне «повстанцев» (вооруженных группировок, которые борются против сирийского правительства). Присутствует фактор вмешательства внешних по отношению к арабскому миру акторов — это и США, и Израиль, и Иран, который помогает Дамаску в борьбе с радикальным исламизмом. В цепочке США — Израиль — Иран прорыв на сирийском направлении возможен через Тель-Авив, который, по словам министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бен Заида, «может обойти препятствия «Акта Цезаря». Проблемы, с одной стороны, в его оценке, опасении нарваться на американские санкции, с другой — в политике Турции и Ирана в Сирии. Так что нетрудно заметить, что позиции США, ЕС и арабского мира в отношении Сирии в целом сливаются, хотя с их стороны и звучит разная риторика.

Все они выступают против правительства Асада. Как и Анкара, несмотря на ее участие вместе с Москвой и Тегераном в астанинском процессе. Поэтому складывается впечатление, что, несмотря на всю дипломатическую активность России, Ирана и Турции в этом формате, он все же блокирован по части поиска политических сценариев урегулирования сирийского кризиса. В то же время что касается США, ЕС и некоторых стран арабского мира, то их сирийская политика в целом находится пока в эмбриональном состоянии. При этом сейчас все ищут решения сложного сирийского ребуса. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что они «не находятся в руках» сирийцев. В этой связи он предложил новый формат для ключевых стран, имеющих влияние на конфликт: США, Россия, Иран, Турция, арабские государства и Европейский союз.

После недавних визитов в Россию, Сирию и Турцию, а также виртуальных переговоров с другими сторонами о продвижении политического процесса Педерсен сказал, что настало время для «тихой дипломатии» и «внедрения нового инструмента международной дискуссии, нового международного формата для дипломатии и сотрудничества». В свою очередь после трехсторонней встречи на уровне глав МИД Турции, России и Катара глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обозначил появление нового трехстороннего формата — уже без участия Ирана. Все это наводит на мысль, что в астанинском процессе, активными участниками которого являются Москва, Анкара, Тегеран, стали обозначаться расколы.

SteenJepsen Шахматы

Напомним, что астанинский формат, созданный в январе 2017 года, задумывался как дополнительная переговорная площадка к Женевскому формату ООН с участием всех заинтересованных стран (США, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и других). На этом треке многое уже не состыковывается. При этом нельзя утверждать, что формат не оправдал себя. При всех его недостатках и издержках свою позитивную роль он все же сыграл: гражданская война в Сирии была приостановлена, наиболее крупные террористические группировки разгромлены, зафиксирован раздел страны на несколько анклавов. К сожалению, дальнейшего продвижения по пути мирного урегулирования сирийского кризиса не произошло. С большим трудом сформированный конституционный комитет так и не заработал, создание хотя бы временного коалиционного правительства даже не обсуждается, о будущих выборах президента и нового парламента пока ясности также нет.

Поэтому необходима либо перезагрузка астанинского формата, либо создание нового, чем «втихую» и занимаются региональная и мировая дипломатии. Настало время переосмысления ситуации, изучения возможностей подключения, если удастся, других стран-посредников, таких как Иордания, Ирак, Ливан, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт. Ведь Сирия является арабской страной и частью арабской уммы. Вторым эффективным выходом из сирийского тупика могли бы стать принципиальные договоренности между Москвой и Вашингтоном по Сирии с последующим принятием новой резолюции Совета Безопасности ООН в контексте того, что от мирного решения сирийского конфликта во многом зависит общая ситуация на Ближнем Востоке. Регион на пороге новых важных решений, которые должны зафиксировать в первую очередь масштабы и качество преобразований, происходящих в арабском регионе на сирийском направлении. Это первично — экономика придет потом при появлении перспектив улучшения обстановки.