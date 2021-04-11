Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая заявила, что не собирается создавать политическую партию и не планирует баллотироваться в случае новых президентских выборов, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 11 апреля в социальной сети Facebook.

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«Как так? Где поддержка Прибалтики? Раскачала Белоруссию и в кусты?!» — возмущается Ирина П.

Многие пользователи оказались удивлены решением бывшего кандидата в президенты Белоруссии. Некоторые из них предположили, что у Тихановской пришло осознание той ужасной ситуации, в которую она себя загнала.

«Погуляла по миру, хорошо отдохнула, привела себя в порядок, но у каждой бурной фантазии бывает конец. «Санта-Барбара» не может продолжаться вечно, а Александр Григорьевич Лукашенко — законно избранный лидер Белоруссии», — пишет Yashar H.

Часть комментаторов считает, что Тихановская попросту оказалась не у дел и никому не нужной. Поэтому она приняла решение не делать ставку на выборный процесс в Белоруссии.

«Так нагадить в душу народу и стране. Она в своей партии будет одна, а самое интересное, что она уже и Литве с Польшей не нужна. Отработанный неудавшийся проект», — считает Сергей М.

Ряд граждан считает, что Тихановская на самом деле была лишь ширмой для европейских козней против руководства республики. Граждане уверены, что, сыграв свою роль, она стала обузой для её кукловодов.

«Тихановской дали роль, и она её с блеском сыграла. Но недолго музыка играла, вот и сказке наступил конец, а кто слушал молодец», — написала Гульсара У.

Отдельные пользователи отметили, что в проект под названием «Тихановская» было вложено немало средств. Поэтому, предполагают граждане, данный политик не надолго уйдёт с передовой политической борьбы в Белоруссии.

«Мыльный пузырь Запада лопнул. А ведь так все старались, деньги вкачивали, приёмы устраивали… вот такой облом!» — отметила Марина М.

Нашлись и те, кто высказал сожаление о том, в каком положении оказалась Тихановская. Граждане уверены, что она отказалась от участия в выборах, потому что опасается, что в результате могут пострадать её дети.

«Тихановская, скорее всего, не предполагала, что всё зайдёт настолько далеко. Надеялась освободить политзаключенных и мужа, а теперь, видимо, боится потерять ещё и детей», — предположила Надежда К.

Напомним, 9 апреля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила на своём YouTube-канале, что не собирается создавать политическую партию.