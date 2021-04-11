Сведения информированного источника РИА Новости, согласно которым на Украине существуют военные биологические лаборатории США, вызвали шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 апреля в социальной сети Facebook.

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«Жаль Украину. Красивый народ, красивая страна. Очень жаль, что её нелюди во власти с потрохами продают США», — написал Юра М.

Некоторые комментаторы даже не удивились данной информации. Люди уверены, что раз американцы располагают свои якобы секретные тюрьмы на территории Европы, то нет ничего удивительного в том, чтобы обнаружить на Украине какие-нибудь незаконные биолаборатории США.

«А где ещё ставить биолаборатории, если не в странах третьего мира, с позволения их продажных лидеров?» — пишет Ирина С.

Часть людей выразила уверенность, что руководство Соединённых Штатов намеренно создало на Украине такою ситуацию, что Киев готов пойти на всё, лишь бы сыскать одобрение Вашингтона.

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«Украина для Америки — полигон и лаборатория для исследований своих «инноваций»! Нашли себе подопытных кроликов», — поделилась своим мнением Ольга С.

Ряд пользователей выступил с позицией, что России якобы нельзя комментировать ситуацию с биолабораториями на Украине. Якобы это дело только лишь самой Украины и ничьё больше.

«России нечего беспокоиться, ведь это личное дело Украины — что ей делать на своей территории!» — считает Andriy Y.

Этим гражданам ответили те, кто уверен, что биологическая катастрофа на территории Украины коснётся всех! Граждане призвали украинские власти одуматься и осознать ту угрозу, которую они создают собственноручно на своей территории.

«Они совсем придурки продажные? Разве не понимают, что если США что-то задумают этакое с биолабораториями и произойдет «несчастный» случай, то ни один украинский чиновник не сможет спрятаться за забором в своём элитном коттедже. Ни он, ни его семья и дети», — написал Олег К.

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Нашлись и те, кто обратился к европейским лидерам, которые, судя по всему, не осознают размера той угрозы, которая появляется на Украине.

«Ну и куда в этой ситуации смотрит Европа? Если произойдёт биологическая катастрофа на Украине, то их неминуемо это коснётся. Если не Францию и Испанию, то, по крайней мере, всю Восточную Европу», — отметила Ирина Ф.

Напомним, 10 апреля РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на информированный источник о том, что на Украине существуют военные биологические лаборатории США.