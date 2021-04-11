Информация «Украинского милитарного портала», согласно которой Киев впервые использовал турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 11 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

«Танки, ПЗРК, самолеты — все в прошлом. Сейчас будущее за БПЛА. Технологии шагнули давно вперед, сейчас БПЛА уже взлетает вертикально», — отметил Нурболат К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина теперь воюет с мирным населением Донбасса при активной помощи со стороны Турции.

«Турция решила стать участницей конфликта на стороне нацистов? Прискорбно! Но следует отметить, что другого от Эрдогана с его предательской сущностью ожидать не приходится», — поделилась своим мнением Natalia I.

Bayhaluk Bayraktar TB2

Некоторые комментаторы считают, что ничего страшного в полёте беспилотника вдоль линии соприкосновения в Донбассе нет. Главное, надеются граждане, чтобы Украина не применила БПЛА в боевых действиях.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы с катушек не слетело! А то последствия для них будут очень печальные!» — считает Галина Т.

Часть людей оказалась уверена, что в случае начала масштабных боевых действий турецкие беспилотники окажутся уничтожены. Люди считают, что устройство Bayraktar известно уже всем, и то, как их следует выводить из строя, тоже известно.

«Полетали. Потом, в случае агрессии фашистского режима Украины, их аккуратно собьют. Це добре», — предполагает Alina A.

Ряд пользователей отметили, что последний раз турецкие беспилотники применялись войсками Азербайджана в Нагорном Карабахе, и показали они себя не с самой лучшей стороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ба-бах Карабах

«Если кто не в курсе, то поинтересуйтесь судьбой этих «байрактаров» в небе Нагорного Карабаха на последней стадии операции. Думаю, опытом приземлять эти «чудо-машины» уже поделились с кем надо», — пишет Boris S.

Нашлись и те, кто заметили, что беспилотники не пролетели у российской границы. Граждане подозревают, что, сделай такой манёвр, БПЛА бы тут же потерял способность летать.

«Весело. Что же шароварные патриоты Крым не идут освобождать, а бороздят небо над Донбассом? Ведь в Крыму однозначно есть российские войска!» — написал Александр З.

Напомним, 10 апреля «Украинский милитарный портал» опубликовал материал, согласно которому Киев впервые использовал турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе.