Совместная декларация по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Украины Владимиром Зеленским, согласно которой турецкий лидер поддержал идею вступления Украины в НАТО, вызвала возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 11 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Эрдоган пытается даже не на двух, на трёх стульях усидеть! Акробат, одним словом!» — поделился своим мнением Геннадий Б.

Многие пользователи не сомневаются, что Украина всё-таки окажется в НАТО. Всё к этому идёт, считают люди, но тем не менее может оказаться так, что сам процесс вступления в Альянс сильно затянется.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Конечно, примут Украину, но только в качестве клининговой компании НАТО. Тем не менее перспектива вхождения может продлиться до 3001 года», — считает Сергей М.

Некоторые комментаторы уверены, что мнение Турции явно разнится с общеевропейским. Граждане указали на то, что отношения Анкары, к примеру, с Парижем далеки от дружественных, поэтому слова Эрдогана не отражают общее мнение о возможности вступления Украины в НАТО в Европе.

«Франция высказывается за жёсткую позицию по отношению к Турции. Некоторые политики ставят под вопрос нахождение в НАТО самой Турции», — отметил Vladimir T.

Часть граждан пришла к выводу, что Турция вновь оказалась по ту сторону баррикад от России. На этот раз «предательство» Анкары коснулось вопроса вступления Украины в НАТО.

«Опять у Эрдогана из-за спины вылетел ятаган и, похоже, впишется он на этот раз уже не в спину России, а куда-то пониже спины. Там на спине от этих штук уже места живого нет. Ну сколько раз Кремлю твердили, что, ребята, в политике головой нужно думать, а не многоходовочками — мол, мы с турками братья навек», — пишет Наталья П.

Ряд комментаторов напомнили турецкому лидеру, что именно Россия протянула ему руку помощи, когда политические противники Эрдогана решили устроить государственный переворот.

«Изящно» играет Эрдоган, несостоявшийся султан. Забыл, как при перевороте его Россия из задницы доставала», — написал Дмитрий К.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Нашлись и те, кто призвал руководство России перестать лелеять надежды на хорошие отношения с турецким соседом и осознать, наконец, что Анкара является серьёзной угрозой для Российской Федерации.

«Российским властям нужно срочно расторгать с турками любые отношения. Они же патологические предатели. Не ценят дружественную Россию, ведут себя словно варвары. Чем мы больше пытаемся с ними выстраивать отношения, тем сильнее они вставляют свой нож в нашу спину!» — написал Игорь К.

Напомним, 10 апреля была представлена совместная декларация по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Украины Владимиром Зеленским, согласно которой турецкий лидер поддержал идею вступления Украины в НАТО.