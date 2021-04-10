Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

"Украина объявила террористами собственных граждан и воюет с ними. Правда «террористы» ни разу не произвели ни одного теракта, не вышли за свою территорию и не убивали мирное население. Зазеркалье Киева такое», — пишет Сергей Н.

Многие пользователи чувствуют, что слова Пушилина небезосновательны и Киев действительно готовится к решающему броску на Донбасс. Люди считают, что нападение может произойти по нескольким направлениям, в том числе и на Крым.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Я думаю, скоро будет большая провокация со стороны Украины! На мой взгляд, готовится блицкриг из разных точек», — предполагает Коля Н.

Часть людей считает, что руками Киева воюет Вашингтон и он жаждет, чтобы на границе с Россией развязалось кровавое побоище.

«Творится полное безобразие! Кто им даёт право на пролитие крови? США? Они же своими действиями втянут в эту бойню вообще всех!» — считает Марина П.

Ряд комментаторов призвал жителей Украины одуматься и понять, что Донбассу и Украине нечего делить. Граждане считают, что подстрекатели со стороны Запада хотят утопить Украину в крови, чтобы ослабить тем самым Россию.

«Украина ведёт себя как собака, которой дают косточку, и она молчит. Временно, пока грызёт её. Но услышав команду «фас», она тут же лает и бросается на окружающих. Когда же украинцы, наконец, станут снова вести себя по-человечески?» — задаётся вопросом Татьяна Р.

Отдельные пользователи предостерегли горячие головы на Украине и напомнили, что среди жителей Донбасса очень много граждан Российской Федерации, которые в любом случае окажутся под защитой Москвы.

ИА Красная Весна Солдаты в окопах. ДНР

«Если Киев двинет войска на Донбасс, то Россия не останется в стороне. Теперь уже точно! Поэтому, как только ВСУ перейдёт красную черту, Украина утонет в красном зареве», — написала Елизавета О.

Нашлись и те, кто напомнил, что русские и украинцы очень долгое время жили в мире и согласии, но этому настал конец, когда Киев поверил в лживые рассказы Вашингтона.

«Что сделали с этой страной? Раньше все за одним столом сидели, и русские, и украинцы, а теперь Киев танки гонит на Донбасс», — написал Василий К.

Напомним, 9 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире канала РБК о том, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям, в Донбассе наступил самый острый период на линии соприкосновения за последние годы.