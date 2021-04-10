Кошки вытеснили в тюменских пабликах соцсетей на уходящей неделе (с 5 по 11 апреля) одну из главных российских бед — «венеции» и «аква-парки» на улицах сёл и городов от талого снега и невыполнимость миссии преодолеть половодье. В крупнейшем ареале обитания сибирских кошек к пушистым хвостикам особое отношение — они важнее луж.

Марк Шагал. Поэт. 1949-1950

«А вдруг надоедят жильцы?»

Первая задевшая за живое тюменцев история — о живодёрстве. В подвале дома по улице Малыгина, 71 в течение двух лет проживало рыжее кошачье семейство. Они были любимцами двора, их баловали рыбкой и колбаской старушки и детишки. И вот они в один из апрельских дней исчезли. Присматривающая за котами женщина забила тревогу. Она до конца надеялась, что кошки на что-то обиделись и просто ушли. Но несколько человек ей сообщили жуткую весть: шесть кошек с котятами отравил слесарь из управляющей компании, а пушистые трупики были брошены в мусоровоз. Информация появилась в паблике «Калининский район. Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» и моментально распространилась по другим тюменским группам.

«Такие красивые рыжики были, ухоженные. Видно, что кто-то о них заботился, постоянно кормил. За что? Чем они могли помешать? Ведь они тоже хотели жить…» — пишет одна из жительниц двора.

«А вдруг завтра этой компании надоедят и жильцы? Задумайтесь, что творите», — возмущена другая жительница Калининского района.

Андрей ИА Красная Весна Кошка с котятами

В управляющей компании, сотрудника которой обвинили в живодёрстве, отрицают даже намёк на подобное отношение к животным. Если необходимо решить вопрос с безнадзорными на лапах, то они обращаются не к слесарю, а в специализированную службу.

«Травить — на такое никто бы не пошел. У наших сотрудников есть сердце и сострадание», — заявили Ura.ru в службе контроля качества компании.

Обстоятельства дела сейчас выясняет полиция. Также сотрудники МВД разбираются с другим взбудоражившим тюменцев мартовским случаем, когда многодетная мать перерезала горло щенку на глазах у детей.

Тюменцы однозначно осудили живодёров. Прозвучали яростные слова и в адрес безответственных хозяев, выкинувших питомцев на улицу.

«Кошки лучше, чем мыши и крысы, их нельзя уничтожать. В войну тюменских кошек в блокадный Ленинград отправляли, чтобы уничтожать грызунов», — напомнила участница паблика «Тюмень | TVo72».

Анна Новикова ИА Красная Весна Кошка

Действительно, в память о вкладе в победу в Великой Отечественной войне маленьких пушистиков в Тюмени создан сквер Сибирских кошек. В Ленинграде блокадники, выживая, истребили всех кошек. В Северной Пальмире развелись крысы, стаями нападавшие на людей, уничтожавшие провиант, а в Эрмитаже они изгрызали произведения мирового искусства. После снятия блокады в 1943 году в Ленинград везли вагонами кошек, которые считались лучшими истребительницами крыс — сибирских из Тюменской области и дымчатых из Ярославской. Есть предание, что первого кота по кличке Амур принесла для отправки жительница Тюмени. Домашних животных на сборные пункты привозили жители тюменских городов Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска.

Кот, поднявший на уши МЧС

Вторая взволновавшая тюменцев история произошла в Ялуторовске. В течении трёх дней жители этого города практически в онлайн режиме следили за судьбой котёнка Крестика, взобравшегося на дерево трёхэтажной высоты у школы на ул. Декабристов. С котом познакомились все экстренные службы города: коммунальщики, спасатели, полицейские, а также пользователи социальных сетей Тюменской области. За судьбу пушистого бедолаги наблюдали и стар, и млад. В итоге горадминистрация Ялуторовска отчиталась об успешном завершении спасательной операции.

Vk.com/yal_official Кот Крестик на дереве

«Мы протестировали всю спецтехнику в городе. Победило ООО «Домоуправление», у машины этой организации — самая длинная стрела. Но и она не дотянулась, нужно было спиливать два хвойных дерева, которые высаживали выпускники. Чуть было не начался новый этап вечного спора из раздела философии на тему: что важнее, жизнь кота или два дерева. Но тут с другой стороны подъехали спасатели-коммунальщики, поманили котёнка, он пикетировал вниз. Приземление прошло успешно, с мягкой посадкой поздравить не успели, Крестик убежал, спрятался, на второй день вернулся домой. Сегодня его и хозяев ещё потрясывает, но всё позади», — сообщается в паблике «Ялуторовск: официальные новости».

Vk.com/yal_official Кот Крестик

Деревья целы, кот — дома, а у Центра управления регионом Тюменской области появилась информация, что Крестик не впервые залезает на высокое дерево, как не впервой отзывчивым жителям Ялуторовска его спасать через экстренные службы. Котёнок спускается, ест и обратно забирается на дерево.

«Благодарим всех неравнодушных. Если будут вопросы, пишите нам, будем вместе спасать братьев наших меньших. И не только», — сообщает ЦУР по Тюменской области.