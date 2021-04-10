Сложно сказать, насколько мы позволяем шоу определять нашу политическую сцену, но совершенно очевидно, что теперь зрелища в политике подчиняют себе всё больше и больше стран. Но не с классической целительной силой юмора, а за счет подмены зрелищем исполнительной власти. Я перечислю три имени. Не ищите объединяющих элементов в странах, это было бы произвольно. Но представьте себе, что уже после этих трех человек основная функция, которую представляет спектакль в политической жизни, уже выполнена: ликвидировать ее настолько, чтобы она потеряла всякую определенность. Эти трое: Слави Трифонов, Владимир Зеленский, Беппе Грилло. Начну с последнего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Грилло, комик, актер, продюсер, может и не быть в авангарде итальянской политической сцены; основанная им партия, «Пять звезд», может, и прошлафазу политической зрелости при Конте. Однако политическое образование, которому различные люди в 2009 году предсказывали эффект разорвавшейся бомбы, сегодня снова набирает обороты и остается весомым элементом итальянской политической сцены. И только не нужно воображать себе чего-то ужасно антисистемного.

Niccolò Caranti Беппе Грилло

Переходим к Зеленскому. Актер, продюсер, сценарист. Ныне президент Украины. С партией, основанной лишь в 2018 году, с политическим брендом «Слуга народа» в честь одноименного сериала, в котором он играл на украинском телевидении, причем играл профессора, случайно ставшего как раз президентом Украины. Вы что-то сказали? И вновь аналитики небрежно растолковывают, что старая политическая система устала и что антиэлитная риторика набирает силу. Но действительно ли Зеленский антисистемен? Зависит от того, с какой стороны новой холодной войны посмотреть. Но в любом случае антинатовцем его не назвать. Он даже не утопист, имеющий представление о некоей иной основе своего государства. Он просто и чисто антироссийский. И точка.

President.gov.ua Владимир Зеленский

А теперь Трифонов, последний из обсуждаемого списка и наш, Греции, сосед. Болгарин. Певец. Медиаперсона. Его собственная партия получила название «Есть такой народ» (общий знаменатель и здесь термин «народ», как видите). На выборах в Болгарии он набрал примечательные 19%, в то время как социалисты получили 14,9%. Неплохо для парня, который только что вошел в политику, и если вы хотите прочувствовать его популярность, посмотрите его видео Gledai Kak Se Pravi на YouTube с 49 миллионами просмотров (и тысячами восторженных комментариев). И здесь — разговоры об элитах, о коррупции премьер-министра Бойко Борисова. И никто даже не назовет всё это популизмом, нет-нет: что вы, это простые ответы на сложные проблемы.

Stelko12 Слави Трифонов

Кто-то из лучших побуждений скажет, что все они, в принципе, антисистемны. Правда, хочется добавить, что разве что внутри их собственных систем. Кто-то скажет, что они представляют собой нечто новое. Я бы добавил, что это «новое» согласуется с сутью старого. Тот факт, что мы живем в эпоху избытка партий или снижения доверия к ним, может быть ответом на то, почему происходят такие явления. Равно как и тот опасный факт, что зрелище, общение и политика также ликвидированы.

Гораздо спокойнее вникать в слова и поступки политического деятеля, когда при дворе премьер-министра распоряжаются стратеги пиара, а не армии. Если раньше в центре внимания были программы и планы, то теперь их место заняли имидж, троллинг и набеги на социальные сети. Мир зрелищ почти перешел в главный зал мейнстрима политики. Изгонять будет мучительно больно.